《路透晚报》--2月2日

2月2日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行进行特别购债操作，在0.11%收益率水准无限量买进10年期券

日本央行周五进行特别公债购买操作，以抑制收益率涨势。央行提出无限量购买距离到期日5-10年的日本公债。日本央行称，将按照较前收盘高2个基点的水平购买公债。据此，央行将以0.110%的收益率购买10年期公债，与以往无限量购债操作的水准相同。

受此影响，日本公债价格从稍早跌势中回升。大量购入公债的举措推高了债券价格并压低收益率，而收益率正是日本央行超宽松收益率曲线控制(YCC)政策的关键所在。这是日本央行六个多月以来首次以特别公债购买操作、而非常规操作来达成期望的收益率水平。在此之外，日本央行将剩余期限在五年至10年期公债的计划购买量从去年8月底以来的4,100亿日圆上调至4,500亿日圆。

--美国钢铁企业致信特朗普，敦促遏制钢铁进口

美国最大钢铁企业的执行长和相关团体敦促总统特朗普紧急采取贸易举措，遏制钢铁产能过剩以及进口大幅增长的势头，他们称这种趋势正在削弱美国工业。美国钢铁学会(The American Iron and Steel Institute，简称AISI)致函特朗普，呼吁他立即根据1962年美国贸易法“232条款”采取行动。该法律允许美国采取限制性措施以保护国家安全。

签署这封信函的公司包括Alton Steel、AK Steel、Cleveland-Cliffs、TimkenSteel、纽克(Nucor)、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)的美国公司。这是钢铁行业五个月来第二次致信特朗普。任何可能采取的限制措施的一个重要目的在于，迫使中国减少过剩产量。全球钢铁供应目前有一半都来自中国。

--英国首相特雷莎·梅访华期间两国签署逾90亿英镑协议

英国政府周五表示，在首相特雷莎·梅本周访华期间，英国签署了价值超过93亿英镑(132.6亿美元)的交易，将在英国各地创造2,500多个就业岗位。声明指出，能够确保英国金融服务业有超过10亿英镑的交易及市场准入、以及创造890个工作岗位。

“本周签署的价值超过90亿英镑的各项协议，显示出对英国货物和服务的明显需求，”英国国际贸易大臣福克斯在声明中说，“作为国际经济部门，将继续发展这种有价值的关系，这种良好关系已使英国企业在每年高达590亿英镑的贸易中受益。”

--英国脱欧事务大臣称，公投以来关于英国经济的所有预测都是错误的

英国脱欧事务大臣戴维斯表示，退欧公投以来所有关于英国经济的预测都是错误的。此话再度引发有关英国政府自身预测可信度的争论。在同一场议会辩论中，脱欧事务副大臣Steve Baker也暗示，政府官员们故意制定了负面的经济模型以影响退欧政策。

“每个主要组织，包括银行、政府组织以及国际组织，关于退欧公投后英国经济状况的预测模型都被证明是错误的，”戴维斯表示。“之所以被证明是错误的，其中一个理由是，尽管有那些(负面)预测，但这个国家的就业人数今天已经增长到纪录水平。我们将尽最大的努力来确保这个增长纪录保持下去。”

--特斯拉纯电动半挂卡车上路前的第一步：合建充电终端

对于要如何让纯电动半挂卡车从样车到能真正在路上行驶，特斯拉汽车(Tesla)执行长伊隆-马斯克(Elon Musk)所言甚少。但路透了解到，特斯拉正与百威英博、百事可乐(PepsiCo)和联合包裹(优比速,UPS)合作，在他们的场所内建造现场充电终端，这是特斯拉为明年推出电动卡车努力的一部分。

特斯拉在全球已经有超过1,100个“超级充电”桩在为该公司的乘用车充电。马斯克公开表示过，将为重型卡车做类似的事情，建立一个太阳能“大型充电”网络，可以在30分钟内迅速为一个Semi电池充足电。

--美国1月汽车销量数据参差不齐，卡车和SUV比轿车亮眼

汽车厂商1月美国新车销量数据喜忧参半，多数迹象表明美国消费者的偏好继续从小轿车转向皮卡、运动型车(运动休旅车，SUV)和跨界车，而制造商也喜欢这些车款，因为这些车型的盈利能力要大得多。汽车产业1月总销量较上年同期增1%。根据追踪行业销量的Autodata Corp，1月美国轿车和轻型卡车销量经季调年率(SAAR)降至1,712万辆，去年同期为1,744万辆。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，京瓷大跌6.6%

日本股市日经指数周五收低，多数板块挫跌。在日本央行进行特殊购债操作后，有关日债收益率将维持在低位的疑虑，拖累银行类股下跌。京瓷大跌6.6%，为日经指数中跌幅最大的拖累者，此前该公司下调了年度净利预估。日经指数跌0.9%，收报23,274.53点。本周累计下跌1.5%。东证股价指数(TOPIX)跌0.3%，收报1,864.20点，33个板块中有26个下跌。

--中国股市：沪综指先抑后扬反弹收升，能源股板块拉抬推动大盘翻红

中国股市沪综指先抑后扬反弹收升，终止四连跌。分析师指出，大盘今日低开低走，主力通过拉抬能源权重股护盘，加之前期持续下跌的通信、传媒和计算机板块亦止跌回升，股指逐波上扬最终翻红。春节长假临近，市场交易意愿下降，预计大盘节前将维持弱势震荡，节后有望展开修复性行情。

沪综指收报3,462.08点，涨15.10点或0.44%，盘中最低下探至3,388.86点，该指数本周累计下跌2.7%，创13个半月最大单周跌幅；今日上海A股成交额为2,359亿元人民币，上日为2,924亿元。

--香港股市：恒生指数微幅收跌，本周创两个月来最大单周跌幅

香港恒生指数微幅收跌，但周线跌幅为两个月来最大，因债券收益率上涨引发全球股市震荡。恒生指数跌40.31点或0.12%，收报32,601.78点。恒生国企指数涨0.78%，收报13,538.66点。恒生指数本周累计下跌1.7%，为两个月来最大单周跌幅。恒生能源指数涨4.46%；恒生资讯科技指数跌0.91%；恒生金融指数跌0.18%；恒生地产指数跌0.51%。

--汇市：美元料录得周线跌幅，尽管美债收益率走高

美元兑一篮子主要货币整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。日圆则下跌，此前日本央行进行特别购债操作，旨在阻止日本公债收益率上涨。美元指数上涨0.1%至88.758，守在一周前创下的三年低点88.429上方，但本周仍下跌0.4%。欧元兑美元跌0.1%至1.2506美元，但仍距上周所及的三年高位1.2538美元不远。本周以来累计上涨0.6%。美元兑日圆日内涨0.3%至109.73日圆，脱离了一周前触及的四个月低位108.28日圆。

--国际油市：油价连续第三天上涨，因产油国减产协议执行率较高

原油价格连续第三天上涨，此前公布的调查显示石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等国对减产协议的执行率较高，抵消了美国石油产量激增的影响。0832 GMT，布兰特原油期货期货涨0.18美元或0.26%，至每桶69.83美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.30美元或0.46%，至每桶66.10美元。

--全球金市：金价持稳，市场等待美国非农就业报告提供货币政策线索

黄金价格周五限于窄幅区间波动，交易商静待稍晚出炉的美国非农就业报告，以寻找有关今年余下时间美国货币政策前景的线索。0833GMT，现货金大体持稳于每盎司1,348.30美元。美国期金上涨近0.25%至每盎司1,351.30美元。

--金属期市：上海期镍收高并结束本周过山车行情，可交割库存下降

上海期镍上涨，结束了本周的过山车行情，因投资者纷纷新建期镍多仓，以及镍库存下降。根据上期所的数据，周五该交易所下的可交割镍库存较一周前下降548吨至56,194吨。上海5月期镍收涨2.1%，报每吨104,530元人民币(16,655.51美元)，周线上涨0.4%。不过伦敦期镍回吐周四部分涨幅，0835GMT时下跌1%至每吨13,865美元。上海主力3月期铜收高0.7%，报每吨53,520元。伦敦期铜上涨0.8%至每吨7,170.50美元。伦敦期铅触及六年半新高每吨2,685美元，因忧心存货吃紧、北美严冬、以及中国加强环境治理。(完)