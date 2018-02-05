《路透晚报》--2月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股创2016年底以来最大日内跌幅，受通胀担忧拖累

亚洲股市周一创逾一年来最大日内跌幅，因对通胀升温的担忧打击债券，拖累美股从纪录高位回落，并引发对全球央行可能不得不更加积极收紧政策的疑虑。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数一度下跌2%，为2016年底以来最大日内跌幅。E-迷你标普500指数期货进一步下跌0.44%，预示美国市场稍后会继续下跌。欧美公债收益率继续升至波段新高，10年期美债收益率创四年新高，10年德债收益率创近两年半高点。

--韩国上诉法院释放三星集团继承人李在熔，三星股价收高

韩国一家上诉法院决定释放三星集团继承人李在熔，判决缩短李在熔刑期，并给予缓刑。该消息甫公布后三星电子一度涨1%，最后收高0.46%。

此外，李在熔律师表示，上诉法院判处李在熔部分罪名成立后，李在熔打算向最高法院提请上诉。

--欧元区1月综合PMI升至逾10年高位

调查显示，欧元区民间部门1月增速创逾10年来最高，尽管企业提价幅度为近七年来最大，新订单仍劲增。IHS Markit欧元区1月综合采购经理人指数(PMI)升至58.8，创2006年6月以来最高。

--日本首相安倍希望央行继续实施“大胆的”货币宽松举措

日本首相安倍晋三表示，他希望日本央行继续推行“大胆的”货币宽松举措，因日本经济尚未明确摆脱通缩。他还说，尽管越来越多的迹象显示经济在走强，但正式宣布通缩结束还不到时候。

另，央行总裁黑田东彦表示，央行必须维持超宽松货币政策，因通胀率距离央行目标2%仍很遥远。

--朝鲜高官将参加冬奥开幕式，朝韩对话预期上升

韩国官员称，朝鲜名义上的国家元首本周将对韩国进行史无前例的访问。外界对于朝韩在冬奥会期间举行高级别对话的预期上升。

韩国希望在2月9-25日冬奥会期间能进行高级别对话，不仅是朝韩之间，而且也包括朝鲜与美国之间。

--日本1月服务业扩张速度为三个月最快，新业务加速且物价压力加剧

调查显示，日本1月服务业活动创三个月来最快增速，新业务加快成长步伐，表明内需正在改善，并推动日本经济以更均衡的状态复苏。1月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)升至51.9，12月为51.1。这是该指数连续第16个月高于50荣枯分水岭。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2.5%，创美国总统大选以来最大单日跌幅

日经指数周一大幅收跌，因有关美国通胀率可能终于开始加速上升的疑虑，令全球股市遭受打击，投资者抛售小型股。日经指数大跌2.5%，收报22,682.08点，创下2016年11月9日以来的最大单日跌幅；这也是日经指数逾七周来最低收位，同时为去年9月以来首次跌至50日移动均线下方。东证股价指数大跌2.2%至1,823.74点，几乎全数回吐今年以来录得的涨幅。

--中国股市：沪综指连二日收升，个股分化严重银行和周期股拉抬股指明显

沪综指连二日收升。分析师指出，受上周五美股重挫影响，今日A股大幅低开后，随后在银行和周期股的明显拉抬下，股指逐级回升翻红上涨。不过盘中个股分化严重，仍有多只股票跌停，料春节前市场将以缩量震荡横盘整理为主。沪综指收报3,487.50点，涨25.42点或0.73%，盘中最低下探至3,406.24点。

--香港股市：恒生指数收低1.1%，但逢低买盘扳回些许跌幅

香港股市收盘下跌，不过扳回了美股收低所引发的部分跌幅，因投资人持续通过港股通逢低承接。恒生指数一度下跌逾2.7%，收盘下跌356.56点或1.09%，报32,245.22点。恒生国企指数跌0.43%，报13,479.83点。

--汇市：美元变动不大，美国就业数据提振通胀预期并推高债券收益率

美元几无变动，此前在美国强劲就业数据带动下上扬；该数据提振通胀前景，进而推动债券收益率(殖利率)劲扬，股市挫跌。0841GMT，美元指数报89.138。欧元兑美元报1.2456，周五跌0.5%，脱离1月26日所及的三年高位1.2538。

--欧元债市：德国公债收益率涨至约两年高点，因通胀疑虑重燃

德国长期公债收益率涨至约两年最高位，因对通胀上升的忧虑打压全球债市。德国10年期公债收益率升至0.774%，创2015年9月以来最高位。德国30年期公债收益率触及两年高点1.429%。两年期公债收益率日内小跌，两年与10年期之间的利差处于2014年中期以来最宽。

--国际油市：油价因市场遭遇抛售而续跌，布兰特原油接近一个月低位

国际油价在市场普遍遭遇抛售和美元走强的形势下延续上周尾段跌势，布兰特原油跌至将近一个月低点。0840GMT，布兰特原油期货跌0.71美元或1.02%，报每桶67.87美元；西德克萨斯中质油(WTI)下跌0.64美元，报每桶64.82美元。

--全球金市：金价因股市下跌而微涨，美强劲就业数据提高升息可能性

金价微涨，因股市下跌为黄金提供了支撑，尽管美国强劲的就业数据可能提升今年升息的可能性。0817GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,334.23美元。上周五下挫1.2%创下2017年12月7日以来最大单日跌幅，并录得12月8日止当周以来最大周线跌幅。美国期金持稳于每盎司1,337美元。

--金属期市：伦敦期镍企稳，有可能进一步下跌

伦敦期镍持稳，上日则创下两个月以来的最大日线跌幅，但在下周农历新年到来前，价格料将逐渐下跌。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍跌0.26%。LME期铜涨0.59%。(完)