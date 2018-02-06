《路透晚报》--2月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美股黑色星期一带动全球股市连环溃跌

全球股市周二大跌，此前美股遭遇了2011年以来的最大跌幅，因投资者对于支撑牛市的各种因素的信心开始瓦解。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌4.3%，料将创下2015年8月人民币贬值冲击以来最大跌幅。

日经指数大跌6.8%至将近四个月最低；台湾股市跌5.5%；香港恒生指数跌5.1%。中国股市沪综指放量暴跌3.4%，创近两年最大单日跌幅，并创逾一个月收盘新低。

美元周二持于高位，因全球股市暴跌，引发焦虑的投资者削减对较高风险资产的敞口，并买入相对安全的美元。美元兑大多数货币都持坚，但兑日圆例外。

欧洲股市跌至2017年8月以来低位，泛欧STOXX 600指数连续第七个交易日走低，所有类股指数全呈下跌。

--日本决策者淡化市场溃跌的影响，央行排除近期升息可能性

日本决策者承诺维持大规模货币政策支持，并设法驱散全球股市溃跌可能损及经济复苏的担忧，强调日本的经济基本面依旧强劲。

日本央行总裁黑田东彦排除了很快升息的可能性，他对国会表示，在通胀率和央行2%目标仍相去甚远的情况下就升息，这是“不适当的”。首相安倍晋三也表达希望日本央行维持现行的超宽松货币政策，他表示他完全信任黑田东彦对货币政策的处理。

--澳洲央行维持利率不变，坚持对经济的乐观看法

澳洲央行召开今年首次政策会议，会上对国内经济形势维持乐观论调，维持利率在1.5%不变，甚至都没提及全球市场大跌走势。

此外，澳洲统计局公布的数据显示，第四季整体而言，经通胀调整后的零售销售增长0.9%，好于预期水平；前一季仅增0.1%。

企业业绩：

--法国巴黎银行略微上调2020年获利目标，因有欧洲经济走强的支撑，不过其季度获利低于预期，受成本上涨以及对两家特定企业客户提列拨备拖累。该行第四季净利为14.3亿欧元(18亿美元)，低于上年同期的14.4亿欧元，也低于路透调查所访问分析师预估的15.9亿欧元。

--BP第四季获利大增，优于分析师预期，受到炼油和交易获利的强劲支撑。BP公布第四季基础重置成本获利为21亿美元，公司提供的分析师预估为19亿美元。上年同期的获利则为4.0亿美元，2017年第三季的获利则为19亿美元。

--日本丰田汽车将整个财年获利预估上调10%，此前公布第三财季营业利润创两年最佳，受日圆走软及日本国内强劲销售提振。该公司预计，整个财年营业利润将较上年的1.99万亿日圆增长10%至2.2万亿日圆(202.3亿美元)，此前的预估为2.0万亿日圆。

--德国12月工业订单增加3.8%，远超路透调查预估

数据显示，德国12月工业订单增幅大于预期，令人益发预期欧洲最大经济体德国有望再录得一年强劲增长。2017年德国经济扩张2.2%。

德国联邦统计局公布，12月工业订单较增加3.8%，远超路透调查预估的增加0.7%。11月工业订单修正为下滑0.1%，前值为下滑0.4%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数点数跌幅为2016年6月以来最大，因美股挫跌

日股周二创下2016年6月以来最大单日点数跌幅，美股上交易日挫跌，因担心美债收益率走升及通胀可能回升。日股日经指数收跌4.73%至21,610.24点，百分比跌幅为15个月来最大，且跌至10月20日以来最低收位。以下跌的点数来看，则是2016年6月以来最大。

--中国股市：沪综指收跌3.4%创近两年最大单日跌幅，受外围市场重挫拖累

沪综指放量暴跌3.4%，创近两年最大单日跌幅，并创逾一个月收盘新低。分析师指出，受外围市场连续重挫影响，今日A股继续大幅杀跌，个股哀鸿遍野。此前部分个股累积涨幅较大，本身有回调压力，叠加海外利空因素，春节长假临近，投资者纷纷落袋为安，导致今日市场跌幅加大。

沪综指收报3,370.65点，跌116.85点或3.35%，此前最大单日跌幅为2016年2月25日的6.41%，此前收盘低点为2018年1月3日的3,369.11点；今日上海A股成交额为3,184亿元人民币，较上日2,520亿元增逾二成。

--香港股市：暴跌逾5%追随全球颓势，录得2015年8月以来最大单日跌幅

港股暴跌，全球市场动荡加剧，因担忧通胀压力加大会促使主要央行以快于预期的速度升息。恒生指数挫跌5.1%，为2015年8月以来最大单日百分比跌幅。恒生国企指数挫跌5.9%，为2015年7月以来单日最大跌幅。

--全球汇市：美元小跌，但股市天翻地覆之际投资人寻求避险

美元小跌，扭转稍早涨势，投资人先前抛售风险偏高资产转进相对安全的美元；与各地股市的动荡局面相较，汇市相对平静。但周二欧洲盘初，美元回吐部分涨幅，汇市并未像其他资产类别那样恐慌波动。欧元兑美元涨0.4%，扳回周一部分跌幅，报在1.2417上方。美元指数下滑0.1%，周一大涨。

--欧元债市：收益率普降3-5个基点，股市大跌引发避险风潮

欧元区公债收益率大跌，因全球股市的卖压使得投资者纷纷进入债市避险。欧元区公债收益率普跌3-5个基点，之前的几个交易日曾一度达到数年高位，因预期经济增速强劲和通胀率上升将促使央行撤回超宽松货币政策。德国指标10年期公债收益率<势将录得逾两个月最大单日跌幅，一度跌至0.695%，日内跌幅为5个基点，周一曾触及逾两年高位0.774%。

--国际油市：油价下跌逾1%，跟随全球金融市场普跌走势

油价下跌逾1%，延续上日跌势。周一美股创下史上最大盘中点数跌幅，全球金融市场普遍下跌。0833GMT，布兰特原油期货较上日收盘跌0.54美元或0.8%，报每桶67.07美元。美国原油期货跌0.48美元或0.75%，报每桶63.67美元。

--全球金市：现货金上扬，全球股市大跌激发避险买盘

黄金价格上涨，全球股市大跌促使投资者纷纷转入黄金等避险资产；但围绕美国今年将进一步升息的预期，则令金价承压。0836GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,340.50美元，周一为上涨0.5%。美国4月期金涨0.52%至每盎司1,343.4美元。

--金属期市：伦镍挫逾3%领跌基本金属，受厌恶风险情绪及美元走强打击

伦敦期镍下挫逾3%，领跌基本金属族群，因“厌恶风险”情绪重创股市，美元受避险买盘推升。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.28%至每吨7,078.00美元，仍持守在7,000美元上方，上日则涨1.8%。沪铜回吐隔夜涨幅，跌0.51%至每吨52,750元人民币(8,405美元)。LME期镍一度跌3.6%，目前下跌2.51%报每吨13,400美元。(完)