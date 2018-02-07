《路透晚报》--2月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股逆转稍早涨势，美国股指期下滑

亚洲股市周三回吐稍早涨幅，因投资者纷纷抛售美国股指期货寻求避险，表明在本周全球市场一路溃败之下市场人士仍心怀忐忑。不过多数分析师表示，市场波动略为减缓，长期来看全球货币收紧的前景仍是一大挑战。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数略下滑，稍早曾一度上涨2%。日股回吐早盘涨幅，略收高0.2%。沪综指收挫1.8%再创逾一个月新低，韩国综合股价指数(KOSPI)收盘下跌超过2%，收在逾四个月低点。

--德国12月工业生产环比下降0.6%，降幅大于预期

12月德国工业生产较前月微幅下降0.6%，降幅大于预期，表明2017年底德国的工厂活动转为低速运行。经济部指出，第四季明显弱于之前的三个季度，不过产出仍明显趋于上行，12月订单强劲、人气畅旺，未来几个月的工业活动料将强劲。

--力拓2017年获利跳增69%，宣布再回购10亿美元股票

大型矿企力拓称，2017年获利增长69%，受铁矿石和煤炭等大宗商品价格上涨的提振，并宣布再回购10亿美元股票。据Thomson Reuters I/B/E/S，截至12月31日的一年，力拓的基本获利从上年的51亿美元增至86.3亿美元，基本符合分析师预估的约87.4亿美元。

--软银展开旗下通信子公司IPO准备工作，争取今年上市

日本软银集团已展开旗下核心事业软银公司(SoftBank Corp)上市的准备工作，社长孙正义表示，希望旗下的日本通信子公司今年能上市，IPO所筹得资金将用于强化财务及促进集团成长。软银集团也公布，第三季营业利润减少2.8%，部分缘于成本增加。

--英国1月房价意外较前月下降0.6%

英国主要房屋贷款机构Halifax数据显示，英国1月房价意外下滑，这导致房价同比涨幅创下逾四年来最弱水准之一。Halifax表示，1月平均房价较前月下跌0.6%，路透调查访问的分析师平均预测上涨0.2%。1月止三个月房价较上年同期涨幅降至2.2%。这是自7月以来最低同比增速，当时房价上涨速度创下逾四年以来最慢。

--日本实质薪资下降打击消费，妨碍央行实现通胀目标

日本受薪者12月薪资水平创五个月来最大同比降幅，这可能表明消费者或将缩减支出，并给央行达成2%的通胀率目标带来更多麻烦。数据显示，2017年12月实质薪资较上年同期下降0.5%。这不及11月的增幅0.1%，也是2017年7月下降1.1%以来的最大降幅。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数微幅收高，投资者仍保持谨慎

日股周三回吐早盘涨幅，在震荡交投中微幅收高。在美国股指期货下滑后，此间投资者仍担心全球股市会进一步下跌。日经指数涨0.2%，收于21,645.37点，早盘曾涨至22,353.87点。东证股价指数收涨0.4%至1,749.91点。

--中国股市：沪综指收挫1.8%再创逾一个月新低，金融地产股领跌

沪综指收挫1.8%，再创逾一个月收盘新低。分析师指出，权重较高的金融地产股领跌更令市场信心受损，今日大盘走势相当疲弱。沪综指收报3,309.26点，大跌61.39点或1.82%，日内震幅逾百点；此前收盘低点为去年12月29日的3,307.17点。沪指昨日则收跌3.4%创近两年最大单日跌幅。

--香港股市：收在五周低位，地产股领跌

港股回吐稍早升幅，收在五周低位，材料和不动产类股领跌，追随陆股同业的跌势。恒生指数跌272.22点或0.89%，至30,323.20。恒生国企指数跌2%，至12,433.29点。

--汇市：美元兑日圆下跌，因全球股市的反弹失去动能

美元兑日圆下滑，回吐之前录得的涨幅，因全球股市的反弹失去动能，这打压了投资者的风险偏好。

美元/日圆下跌0.49%至109.02。欧元兑美元小升0.01%报1.2376，上日跌至两周低点1.2314。

--欧元债市：公债收益率自低点回升，关注决策人士的讲话

欧元区政府公债收益率自周二低点回升，因市场隔夜企稳，不过投资人将紧盯决策者周三对股市急跌做出的任何回应。在官员讲话前，欧元区公债收益率持平至略微上涨，脱离周二低点。德国10年期公债收益率涨1个基点至0.70%。欧元区其他公债收益率持平至上涨，评级较低的意大利、西班牙和葡萄牙公债当日下跌。

--国际油市：油价上涨，因报告显示美国原油库存下降

油价上涨，因报告显示上周美国原油库存下降，但分析师警告称，美国产量的大增和需求的季节性走疲料很快压制油价走势。0854GMT，布兰特原油期货报每桶67.01美元，较上日结算价上涨0.15美元或0.21%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶63.43美元，上涨0.05美元或0.09%。

--全球金市：金价因低接买盘而上涨，脱离逾三周低位

金价上涨，上日大跌逾1%至逾三周低点后，投资者逢低买入。0855GMT，现货金上涨0.38%至每盎司1,330.25美元。金价周二下跌逾1%，触及1月11日来最低1,319.96美元。美国4月期金上升0.25%至1,332.80美元。

--金属期市：伦铜略下滑，关注到期期权

伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，稍早曾一度回升，上海金属期货全面下挫。0855GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.16%至每吨7,065美元，今日盘初一度上涨1%，上日则跌1.3%。主力沪铜则收跌0.79%至每吨52,710元人民币(8,423.49美元)。(完)