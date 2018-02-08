《路透晚报》--2月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--股市仍脆弱，美债收益率向四年高位攀升

全球股市周四表现仍摇摆不定，此前美国国会两党达成一份为期两年的预算协议，将政府支出增加近3,000亿美元，美债收益率向四年高点攀升。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%。日经指数涨1.13%。沪综指收跌1.4%至近半年新低，金融和周期股继续下挫拖累大盘。 韩国综合股价指数(KOSPI)收高，终结此前四连跌。

--英央行料维持利率不变，并发出新的利率讯息

英国央行周四料将表示，可能临近再度升息，因为英国经济成长速度快于预期。英国将在一年多一点之后脱离欧盟。外界普遍预期，央行周四将维持利率不变，继续观察11月升息行动对经济的影响。投资者更为关注的是，九名利率决策委员中是否有人在表决中赞成升息，此被视为5月升息机率将增加的讯号，英国央行5月的会议还将更新其经济预测。

--韩联社报导称三星电子董事长李健熙被警方列为逃税嫌疑人

韩国联合通讯社报导称，韩国警方将三星电子董事长李健熙列为逃税嫌疑人，因其涉嫌使用他人身份开立银行账户，存放约4,000亿韩元(3.68亿美元)资金。三星对此不予置评。目前也未能立即联络到警方发表评论。

--法国兴业银行季度获利跳水82%，但仍好于市场预期

法国兴业银行(Societe Generale)公布，季度净利大降82%，受税收相关费用和零售银行重组成本的影响。季度净利从上年同期的3.9亿欧元降至6,900万欧元(8,500万美元)，但好于市场预期，接受路透调查的六名分析师预估为亏损3.03亿欧元。

--德国数据：2017年贸易顺差八年来首见减少，表明内需活络

德国2017年贸易顺差为八年来首见减少，进一步表明内需活络正在吸纳更多的进口，并让德国出口导向的经济再平衡速度放缓。根据德国联邦统计局，2017年未经季节调整的贸易顺差降至2,449亿欧元(3,008.6亿美元)，2016年则创下纪录高位2,489亿欧元。

[市场摘要]

--日本股市：低接买盘带动日经指数收高1.1%，汽车及制药股领涨

日经指数周四收高，本周初跌深个股获得低接买盘介入。大盘收高1.1%，至21,890.86点，但本周以来仍下跌近6%。东证股价指数涨0.9%至1,765.69点。

--中国股市：沪综指收跌1.4%至近半年新低，金融和周期股继续下挫

沪综指缩量收跌1.4%至近半年新低。分析师指出，连续下跌后今日大盘仍未见起色，受金融、煤炭等蓝筹股继续下挫拖累，沪综指盘中一度击穿重要技术支撑位3,250点一线，不过中小盘股全线展开反弹，显示有部分抄底资金开始入场，料短线大盘续跌空间已有限。沪综指收报3,262.05点，跌47.21点或1.43%，盘中最低跌至3,225.71点。

--香港股市：收盘小升，在连五日下跌后企稳

港股在本周稍早大跌后扳回一些失土，指标恒生指数小幅收升，此前连五日下跌。恒生指数收升128.07点或0.42%，报30,451.27点。恒生国企指数跌0.43%，至12,380.38点。

--汇市：美元上涨，得益于欧元疲势和美债收益率上升

美元兑其他主要货币上涨，得益于欧元疲势和美债收益率上升。美元指数涨0.25%，报90.484，欧元兑美元下滑0.16%至1.2242，远低于上个月所及三年高位1.2538。美元/日圆涨0.33%，报109.67。

--国际油市：油价下跌，因美国原油日产量升至1,000万桶以上

油价下跌，布兰特原油来到2018年年初以来低位，因美国原油产量大增削弱石油输出国组织(OPEC)限产以提振油价的努力；不过北海一油管关闭和中国原油进口创纪录则提供油市支撑。0819GMT，布兰特原油期货报每桶65.36美元，日内跌0.15美元或0.23%。美国原油期货报每桶61.61美元，下跌0.18美元或0.31%。

--全球金市：金价因美元走高而触及四周新低，美升息预期打压市场

金价连续第三日下跌，并触及四周新低，投资者因美元走高而结清多仓，另外，关于美国今年多次升息的预期亦打压市场。0820GMT，现货金跌0.43%，报每盎司1,312.480元，日内一度触及1月10日以来最低位1,309.51美元。美国4月期金基本持平，报每盎司1,314.30美元。

--金属期市：铜价平盘附近震荡，中国进口强劲提供支撑

伦铜先涨后跌，稍早受中国进口数据表现强劲支撑，脱离七周低点。分析师指整体市场对于本周股市动荡的不安情绪犹存，加上中国春节长假将届料将打击近期金属需求，金属价格看来岌岌可危。0816GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.20%，报每吨6,866美元。主力沪铜收跌1.83%至每吨51,920元人民币。(完)