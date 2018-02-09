《路透晚报》--2月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美股大跌重创亚股，沪综指收跌至近八个月新低

亚洲股市周五跌至两个月低点，沪综指本周累计下跌9.6%，创逾两年最大单周跌幅。对美国更快加息的担忧损及全球投资者信心。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.97%，稍早跌至两个月低点。日经指数收挫2.3%，韩国综合股价指数(KOSPI)收在9月以来最低水准。

--美国参院通过预算协议和临时拨款案，但政府停摆已无可避免

美国参议院通过预算协议，其中包括一项政府临时拨款议案。但联邦政府已陷入停摆，协议虽然通过却已为时过晚。政府停摆技术上从午夜开始，这是特朗普政府今年来第二次遭遇停摆。参议院通过预算协议和政府临时拨款案，意味着下一步将提交众议院。众议院的两党议员分歧严重，协议能否获得通过并不确定。

--朝鲜阅兵展示新款导弹，美国要施加超高压

美国副总统彭斯称，韩总统文在寅支持美国对朝鲜实施更多制裁措施，因文在寅承认施压协助让朝鲜重回谈判。分析师表示，朝鲜在周四阅兵中展示了去年试射的新洲际弹道导弹和一款新型短程导弹。彭斯称，朝鲜的阅兵是“持续挑衅的又一组成部分”。

--英国央行副总裁称一年时间内升息几次也不算“太大的意外”

英国央行副总裁布罗德班特表示，他认为即使央行在一年时间内升息几次也不算太大的意外，但央行对于利率并未设定任何路径。上日英国央行表示可能提前升息，而且升息次数较其几个月前认定还多，令意外投资者感到意外，布罗德班特表示近几年低利率反映了全球因素。

[市场摘要]

--日本股市：收挫2.3%，日产汽车获利下滑股价重挫

日经指数周五收挫，受美股再度大跌拖累，石油相关类股引领跌势，受累于原油价格下挫。大盘收挫2.3%，至21,382.62点，本周共跌8.1%。东证股价指数下挫1.9%，至1,731.97点，本周共跌7.1%。

--中国股市：放量暴跌4%至近八个月新低，受外盘影响恐慌情绪加剧

沪综指放量暴跌4%，至近八个月新低，亦再创近两年最大单日跌幅。分析师指出，受内外利空因素影响，今日大盘大幅低开后，全天以弱势震荡为主，银行保险、电力煤炭有色等权重股全线下跌，上综指盘中跌幅一度超6%。

沪综指收报3,129.85点，跌132.20点或4.05%，此前最大单日跌幅为2016年2月25日的6.41%，此前收盘低点为2017年6月16日的3,123.17点；本周该指数累计下跌9.6%，创逾两年最大单周跌幅。

--香港股市：恒指收挫3.1%，创2008年全球金融危机以来最大单周跌幅

随着美股灾情波及亚洲各地，恒生指数收盘大跌3.1%，并创下2008年全球金融危机高峰以来最大单周跌幅。恒生指数终场重挫943.85点，或3.1%，至29,507.42点。恒生国企指数跌3.87%，至11,901.67。恒生指数本周共跌9.5%，为2008年10月以来单周最大跌幅。恒生国企指数本周共跌12.01%。

--汇市：日圆兑美元逼近四个月高点，全球股灾激发避险买气

日圆兑美元接近四个月高点，因全球股市再次重挫、亚洲股市哀鸿遍野，引发避险买盘。美元/日圆目前报109.25，小升0.48%，此前曾一度低见108.50，逼近1月26日触及的四个月低点108.28。欧元兑美元微升0.23%报1.2272。

--欧元债市：公债收益率小跌，股市重挫带来避险需求

欧元区公债收益率小跌，全球股市新一波跌势给予公债市场一定的支撑。多数欧元区10年期债券收益率下跌1个基点左右。10年期德债收益率持稳于0.76%，低于周四在0.80上方触及的两年半高位。

--国际油市：油价连跌第六日，因供应增加担忧加剧

油价连续第六日下跌，此前伊朗宣布增产计划，美国原油产量触及纪录高位，引发市场对全球库存急剧增长的担忧。油价下跌之际适逢全球股市因通胀担忧暴跌。0807GMT左右，布兰特原油期货下跌0.51美元或0.79%，报每桶64.30美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.64美元或1.05%，报每桶60.52美元。

--全球金市：金价下滑，料连续第二周周线下跌

金价下滑，美元走强和全球利率上升忧虑令金价承压。0832GMT，现货金跌0.35%，报每盎司1,314.31美元。金价周四曾触及1月4日以来最低位1,306.81美元。美国期金跌0.2%，报每盎司1,316.3美元。

--金属期市：铜价下跌，伦铜本周料创两个月最大周线跌幅

伦敦和上海铜价双双下跌，在全球股市再次大跌以及铜库存重又大幅上升之后，铜价重启跌势。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.77%，报6,791.50美元。沪铜跌1.15%，收报每吨51,560元人民币。(完)