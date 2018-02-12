《路透晚报》--2月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--市场波动无需担忧，但改革仍需进行--IMF总裁拉加德

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，过去几天全球金融市场的剧烈波动并不令人担忧，因为经济增长势头强劲，但仍需要进行改革以避免未来发生危机。拉加德在迪拜的全球商业和社会趋势会议上讲话称，充裕的融资仍然对各经济体构成支撑。“当前的形势让我感到比较乐观。但我们不能坐待经济照常增长，”她在上周末最新一轮市场震荡后首次就此公开评论称。

--韩国试图透过沟通与降低军事紧张情势，为朝韩峰会铺路

韩国周一表示，将试着安排让更多因韩战离散的家庭团聚，并力图降低与朝鲜之间的军事紧张情势，为双方峰会建立基础踏出第一步。一朝鲜高层代表团日前刚结束对韩国的三日访问行程，并邀请韩国总统文在寅至平壤举行会谈。“(这次访问)显示朝鲜有强烈意愿想要改善两韩关系，以及若有必要，平壤当局能够做出前所未见的大胆举措，”韩国统一部表示。若能促成这项会议，将是自2007年以来首度的两韩峰会。统一部表示，改善关系的步骤将由两韩共同主导，但也需相关国家的配合以及国际社会的支持。

--特朗普预算提议将包括基建和边境安保支出--白宫预算主管

白宫周日表示，其预算提议将包括2,000亿美元的基础设施支出以及230亿美元的边境强化安保支出，以帮助兑现总统特朗普竞选时所做的承诺。白宫预算管理局局长马瓦尼表示，这项将于周一公布的预算计划还将提议未来10年削减3万亿美元的赤字。在参议院两党对峙，11月将迎来国会期中选举的情况下，政府官员承认，这一计划要赢得批准有难度。

--日本政府考虑拔擢央行理事雨宫正佳任副总裁--媒体

日本时事社引述未指名的消息人士称，日本政府正考虑拔擢央行理事雨宫正佳担任副总裁。日本央行有两位副总裁。在时事社周六报导后，日本每日新闻周日亦报导指出，雨宫正佳是接棒中曾宏担任副总裁的主要候选者。

--英国央行需要升息，但不会“匆忙行动”--央行首席经济学家

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在周日的一篇媒体文章中称，央行可能需要通过升息应对通胀，但不会匆忙采取行动。他在谈及央行周四会议之后的政策声明说，升息的速度以及幅度可能需要高于之前的预期，这并不意味着利率将会急剧升高。

--欧洲央行担心美国对汇率施加政治影响--管委诺沃特尼

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周日受访时称，欧洲央行担心美国对汇率施加“政治影响”，准备将此列为20国集团(G20)会议的讨论主题。诺沃特尼向奥地利广播公司ORF表示，“这是欧洲央行在达沃斯经济论坛上讨论的议题，肯定将成为即将召开的G20峰会讨论的主题。”G20峰会将于下月在阿根廷举行。诺沃特尼的讲话呼应了他本月稍早时的言论，当时他说，美国财政部故意压低美元汇率。

--阿里巴巴与迪士尼签署内容授权协议，向优酷提供迪士尼动画

阿里巴巴旗下娱乐事业与华特迪士尼签署一项授权协议，向阿里巴巴旗下中国优酷视频流平台提供整套迪士尼动画系列。阿里巴巴周一在记者会上表示，阿里巴巴数字媒体娱乐集团和迪士尼子公司博伟国际(Buena Vista International)签订了一份为期数年的内容授权协议，根据协议，将有超过1,000部迪士尼动画系列剧集在包括机顶盒在内的阿里巴巴平台播放。阿里巴巴未透露交易金额。

[市场摘要]

--日本股市休市。

--中国股市：沪综指缩量收升，中小盘股领涨料大盘反弹力度较为有限

中国股市沪综指周一缩量收升。分析师指出，受上周末外盘大幅收高等多因素刺激，今日市场低开高走，以中小板和创业板为代表的次新中小盘股领涨；但临近春节长假，增量资金入场迹象不明显，料大盘反弹力度较为有限。创业板指数收升3.49%，今日两市共有逾80只股票涨停报收

沪深300指数收报3,890.10点，涨1.29%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,865.6点，涨2.37%，成交15,159手。沪股通和深股通分别净卖出12.22亿元和净买入1.1亿元。

--香港股市：恒生指数微幅收低

香港恒生指数收盘跌0.2%至29,459.63点。恒生国企指数跌0.01%报11,900.31点。

--汇市：日圆兑美元持坚但低于五个月高位，关注全球股市动向

日圆兑美元小涨，但低于五个月高位；美股上周末段反弹，打压对传统避险货币的需求。0846GMT，美元兑日圆跌0.1%至108.70，但高于周五所创9月11日以来低位108.05日圆；美元兑日圆上周下跌近1.3%。美元指数跌0.3%至90.168，上周上涨1.4%。

--欧元债市：价格处于守势，收益率普遍微涨

欧元区公债收益率微涨，向数年高点回升。投资人担心，全球通胀压力上升以及经济增长强劲，将鼓舞欧洲央行做出结束大规模货币刺激计划的暗示。欧元区公债收益率在欧洲盘初普遍上涨1-2个基点。

--国际油市：油价扳回上周部分跌幅上涨1%，因股市企稳

油价上涨1%，扳回了上周的部分跌幅，因亚洲股市在数日混乱交投后站稳脚跟。但美国石油产量增长阴霾则笼罩油市，这令石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯牵头的减产努力受到破坏。0825 GMT，布兰特原油期货报每桶63.51美元，较上一交易日收盘价涨0.72美元或1.16%。美国原油期货报每桶60.04美元，较上日结算价涨1.4%或0.84美元。

--全球金市：金价上扬，因美元由近日涨势回落

金价上扬，因美元经历上周涨势后回落，但投资人仍密切关注本周稍晚公布的美国通胀数据，以寻找美国升息步伐线索。0827GMT，现货金上涨0.39%，至每盎司1,321.35美元。上周金价下跌1.2%，为连续第二周录得跌幅。美国4月期金上涨0.57%，至1,323.20美元。

--金属期市：伦铜攀升脱离近两个月低点，春节假期临近

伦敦期铜脱离近两个月低点，因美元下滑，不过交易商对于本周春节过后的需求情况仍然保持谨慎。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨1.14%至每吨6,832美元 。期铜上日下挫1.6%至12月14日来低点6,733美元。 沪铜跌0.2%至每吨51,710元人民币(8,202.47美元)，此前触及9月底以来最低。上海期交所将从2月14日晚上起休市。(完)