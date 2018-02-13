《路透晚报》--2月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本下任央行总裁应该英语流利且具有沟通技巧--财相麻生太郎

日本财务大臣麻生太郎表示，下任日本央行总裁需要懂英语，以应对全球金融问题，认可对现任总裁黑田东彦将获罕见的提名连任的媒体报导。“能够流利地讲英语是担任这个职位的一个非常重要的条件，”麻生太郎周二向记者称，并表示日本央行总裁需要具有沟通技巧来向国会阐明货币政策，并拥有到海外出差的精力。黑田东彦曾在2005-2013年担任亚洲开发银行(ADB)总裁，他英语流利，而且在担任ADB总裁和日本政府官员期间，与全球金融高官建立了深厚的联系。

黑田东彦重申，在通胀率仍远低于央行2%目标水平的情况下，需要以“强有力”的货币宽松政策支持经济。他还指出，日本经济基本面和企业获利稳健，暗示近期股市震荡并非经济前景恶化的信号。

--澳洲1月企业现况指数跳升至正19，因销售和获利激增--NAB

澳洲1月企业现况达到接近繁荣水准，销售和获利大幅增加，再度显示经济增长大有起色。澳洲国民银行(NAB)的1月企业现况指数上升6点，至相当强劲的正19，远高于长期均值正5。1月衡量企业获利情况的指标跳涨9点至正23，营收指数攀升8点至正26。通常比较波动的企业信心指标也反弹2点至正12，创去年4月以来最高。此项调查是在上周全球金融市场出现动荡之前进行的。

--朴槿惠闺蜜崔顺实遭判刑20年，乐天会长辛东彬行贿罪名成立

首尔一家法院表示，对韩国前总统朴槿惠的闺蜜崔顺实判刑20年；她是亲信干政丑闻的核心人物，此事件大大地撼动了韩国的政商界菁英阶层。首尔中央地方法院裁定韩国乐天集团会长辛东彬行贿罪名成立，判处两年六个月监禁。辛东彬随即遭法庭下令收押。

--特朗普扬言要对贸易伙伴征收“对等税”

美国总统特朗普周一表示，他将对包括美国盟友在内的那些向美国产品征税的国家征收“对等税”，但美国官员没有透露该税的具体细节以及将适用于哪些商品。

--朝鲜领导人称恢复与韩国对话至关重要--朝中社

朝鲜中央通讯社称，朝鲜领导人金正恩表示促进“和解和对话的氛围是至关重要的”。朝中社称，金正恩还对冬奥代表团的韩国之行感到“满意”。据周二的报导，金正恩发出“重要指示”可能采取措施以维系和解和对话氛围，但并未提供更多细节。美国似乎也支持朝韩在冬奥会后加强接触，进而可能促成美国与朝鲜直接对谈。但美国已与韩国达成一致，认为必须加强制裁力度，以促使平壤放弃核武。

--日本央行总裁称加密货币大多被用于投机，不可能威胁法定货币

日本央行总裁黑田东彦称，加密货币不可能很快就威胁到日圆等法定货币，因为它们主要被用于投机交易，而非支付和结算工具。黑田东彦还称，日本央行正在密切关注加密货币交易的发展情况，以确保它们不会侵蚀公众对于央行监管的现行结算系统安全性的信任。20国集团(G20)的财经领导人3月在布宜诺斯艾利斯召开会议时，料将讨论加密货币的影响。

--美国最大药房连锁沃博联拟收购药品经销商美源伯根--报载

据华尔街日报报导，美国最大药房连锁企业沃博联(Walgreens Boots Alliance)与药品经销商美源伯根在进行收购接洽。该交易可能加速医药行业的整合。美源伯根股价在盘后交易中上涨15.7%，沃博联股价变动不大。根据汤森路透数据，沃博联估值为678.2亿美元，美源伯根市值196.5亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收于四个月低位，日圆走强引发投资者避险情绪

日股日经指数周二回吐早先涨幅，在震荡交投中收于四个月低位，因随着日圆兑美元上涨，投资者再度出现避险情绪。日经指数跌0.7%，收于21,244.68点，为去年10月中旬以来最低收位。美元兑日圆跌0.4%至108.23日圆，更加接近上周五所及的五个月低位108.05日圆。东证股价指数收跌0.9%报1,716.78点。

--中国股市：沪综指冲高回落收升1%，节前交投意愿清淡限制反弹动能

中国股市沪综指冲高回落收升1%。分析师指出，受美股连续反弹提振，今日大盘早盘放量高开高走，部分抄底资金入场参与反弹行情，盘中涨幅一度超2%；但在3,200点和五日均线（3,207点）附近压力较重，加之春节前交投意愿清淡，反弹动能不强，致股指涨幅缩减。沪综指收报3,184.96点，涨30.83点或0.98%，日高为3,219.22点；今日上海A股成交额为1,719亿元人民币，上日1,708亿元。

沪深300指数收报3,935.63点，涨1.17%；沪深300指数期货主力3月合约收报3,904.6点，涨0.94%，成交12,481手。沪股通和深股通分别净买入0.38亿元和净卖出8.39亿元。

--香港股市：恒指追随全球股市反弹收高1.29%，部分投资者逢低承接

香港股市追随全球股市的反弹之势而收高，上周股市遭遇大举抛售后部分投资者寻求逢低承接。恒生指数涨379.90点或1.29%，收报29,839.53点。恒生国企指数涨0.88%，收报12,004.51点。

--汇市：美元回落，因全球股市在大跌后稳住阵脚

美元下滑，因全球股市在上周大跌后已稳住阵脚，提振投资者风险偏好。不过许多市场参与者并不相信最糟糕时期已经过去，周三美国消费者物价数据公布前美债收益率仍卡在高位。该项数据有可能重新点燃对通胀的担忧。0834GMT，美元指数跌0.49%报89.768。欧元兑美元报1.2335美元，弹离上周低点1.2206。

英镑兑美元升至1.3872美元。虽有英国退欧的不确定性，但市场对英国央行将升息以抑制通胀的预期心理升高，令英镑获得拉抬。

风险偏好上升最初协助提振了美元/日圆，但当交易员看到日本股市未能守住早盘的涨幅之后，乐观情绪迅速消退。美元/日圆跌逾1.0%至107.54。

--国际油市：油价上涨，全球股市反弹带来助益

油价上涨，全球股市逆转上周大跌走势出现反弹，提振油市。0807GMT，美国原油期货报每桶59.50美元，较上日结算价涨0.21美元或0.35%。布兰特原油期货报每桶62.91美元，较上日收盘涨0.32美元或0.51%。

--全球金市：金价因美元走贬而上涨，投资者静待美国通胀数据

金价触及近一周高位，因美元走贬。投资者静待美国通胀数据，以从中寻找美国升息步伐的线索。0832 GMT，现货金涨0.5%，报每盎司1,329.49美元。美国期金涨0.39%报1,331.6美元。

--金属期市：伦铜连续第二日上涨，得益于美元走软及股市回升

伦敦期铜价格连续第二日攀升，从上周所及两个月低点回升，得益于美元走软以及全球股市反弹。经纪商Marex Spectron的亚洲机构金属销售负责人Matt France表示，交易商考虑在春节前补入部位。0805GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨1.31%至每吨6,920.5美元。上期所主力4月期铜三日来首次上涨，收高1.5%至每吨52,140元人民币(8,230.47美元)。LME期锌、期镍和期铝均上涨约1%，期铅几无变动。(完)