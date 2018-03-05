《路透晚报》--3月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2016年12月，秘鲁利马，游客在公园里欣赏落日余晖。REUTERS/Mariana Bazo

[重大数据或新闻]

—日本央行副总裁被提名人若田部昌澄称，须避免过早退出宽松货币政策

日本央行副总裁被提名人若田部昌澄周一表示，日本央行应避免过早退出超宽松货币政策，以确保经济彻底摆脱通缩。”最重要的是彻底摆脱通缩。日本央行2%的通胀目标是有效的和有意义的，”若田部昌澄出席众议院提名确认听证会时表示。“过早改变日本央行的宽松政策可能让日本重新陷入通缩，”他表示，并称为达成物价目标，如果必要的话日本央行必须准备好加大刺激。

日本央行理事雨宫正佳则表示，央行大规模货币刺激措施是利大于弊。

—意大利恐产生悬峙议会，反建制五星运动成为大赢家

初步计票结果显示，意大利周日的议会选举将产生一个悬峙议会，反建制和极右翼政党支持率大幅上升，把欧元区这个第三大经济推入政治僵局。在各种可能的情形中，包括成立一个疑欧派势力更强的执政联盟，几乎肯定会增加福利支出并挑战欧盟的预算限制；或者很快举行新的大选以打破当前的僵局。包括前总理贝鲁斯柯尼所在的意大利力量党在内的中右翼联盟支持率最高，超过了反建制的五星运动，而后者成为议会中的最大单一政党。

受此影响，意大利公债收益率攀升；而股市低开，盘初跌逾2%。

—IEA月报：未来五年美国石油产量料将大幅跳增

国际能源署(IEA)发布2018油市五年展望报告，称未来五年美国页岩油产量料将飙升，因钻油活动脱离三年疲势迅速回升；IEA还大幅上调了此前的增长预期。到2023年，非OPEC产量预计会上升520万桶/日至6,330万桶/日。到2023年时，美国原油产量将增长270万桶/日至1,210万桶/日，得益于页岩油产量的增长将超过传统原油供给的下降。

—日本2月服务业扩张速度略微放缓，因新订单增长减慢

民间调查显示，日本2月服务业活动扩张速度略微放缓，因新业务增长减速，表明整体经济增长略趋温和。2月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)降至51.7，1月为51.9。但该指数仍连续第17个月高于荣枯分水岭50。2月新订单分项指数从52.2降至51.9。企业招聘更多员工以处理积压的未完成订单，但就业创造速度创三个月最低。综合PMI从1月的52.8降至52.2。

—韩国企划财政部长官和央行总裁称将加强政策协调

韩国企划财政部长官金东兖和韩国央行总裁李柱烈表示，在国内和国际经济不确定性加剧之际，他们将加强政策协调。”韩国经济正处在复苏轨道上，但由于国外经济形势变化，仍存在很多不确定性，”金东兖和李柱烈周一在会面后发表的联合声明中称。声明称，随着美国、欧盟和日本等全球主要央行让货币政策正常化，他们均预计汇率波动可能会加剧。

—消息人士：近2,500名韩国通用员工申请自愿裁员

工会消息人士表示，通用汽车旗下韩国部门—韩国通用(GM Korea)有将近2,500人，相当于15%的员工，已申请自愿裁员计划，此为通用大规模重整的一部分。通用汽车上个月表示将在韩国关闭一座工厂，并在未来数周决定其它三家工厂的命运，该消息令韩国震惊。

上述消息人士称，已宣布将关闭的群山工厂2,000名员工中有941名申请自愿裁员计划。由于该消息尚未正式公布，消息人士不愿具名。

[市场摘要]

—日本股市：日经指数创10月以来最低，贸易战担忧打压钢铁及汽车股

日本日经指数周一跌至10月中旬以来最低，已四日连跌，对于贸易战一触即发的忧虑打压钢铁制造商、汽车制造商以及航运类股。日经指数收跌0.7%至21,042.09点。东证股价指数跌0.8%至1,694.79点。

—中国股市：沪综指小幅收升，市场人气继续修复令股指暂难脱盘局

中国股市沪综指收市小涨。分析师指出，今年政府工作报告没有太多意外，市场人气继续修复中，A股除早市稍有波动外，其余时间基本维持窄幅盘整走势。沪综指收报3,256.93点，涨2.40点或0.07%；沪深300指数收报4,018.1点，涨0.04%。

—香港股市：恒指收跌2.3%创三周最大跌幅，投资者持续担心贸易战

香港股市收盘创下三周来最大跌幅，因有关爆发全球贸易战的可能性持续令投资者担忧。恒生指数收跌2.28%，报29,886.39点，恒生国企指数收跌1.74%，至11,991.79点。

—汇市：意大利大选带来政治不确定性，欧元下滑

欧元下滑，兑日圆触及六个月低位，之前公布的意大利选举初步结果显示，疑欧派阵营在意大利选举中表现好于预期，且没有主要党派赢得绝对多数。0832GMT，欧元兑美元跌0.07%，报1.2308美元。欧元兑日圆跌0.31%至129.84日圆，稍早一度触及8月底以来最低。美元指数涨0.11%至90.032。

—欧元债市：意大利公债收益率跳涨，因怀疑欧盟党派支持率飙升

投资人抛售意大利公债，买入德债等评级较高公债。在周末的选举中，意大利五星运动党等反建制的党派支持率飙升。意大利10年期政府公债收益率开盘跳升10个基点至2.14%，随后推升西班牙及葡萄牙等欧洲低评级债券收益率。德国10年期公债收益率跌至一个月低点0.60%，因投资人寻求避险。

—国际油市：油价攀升，OPEC与美国页岩油生产商稍晚将举行会议

油价上涨，石油输出国组织(OPEC)与美国页岩油生产商将在休斯敦举行会议，引发了市场有关产油国或将进一步商讨如何削减全球过剩供应的预期。0835 GMT，指标布兰特原油期货涨0.48美元或0.75%，报每桶64.85美元。美国原油涨0.49美元或0.8%，报每桶61.74美元。

—全球金市：金价上涨，市场担忧爆发全球贸易战且意大利政局不稳

金价走高。对全球爆发贸易战的担忧，以及围绕意大利选举结果的不确定性，促使投资者追捧这一避险资产。意大利选举结果可能将成为欧元区新的关切。0836 GMT，现货金涨0.35%至每盎司1,326.51美元。本交易日稍早，现货金曾触及2月27日最高位1,327.86美元。美国4月期金涨0.36%至每盎司1,328.1美元。

—金属期市：伦铜守在两周低位上方，受有关中国经济的乐观评论提振

伦敦期铜守在两周低位上方，中国全国人大会议上有关中国经济的乐观评论为铜价带来支撑，而铝及其它用于钢铁生产的金属则价格下跌，因担心美国可能开征贸易关税。0837 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.15%至每吨6,887.50美元。沪铜收跌0.56%至51,950元人民币。(完)