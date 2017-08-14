《路透晚报》--8月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普将加大对中国贸易施压，周一要求调查中国贸易行为

美国政府高级官员周六称，总统特朗普周一将下令高级贸易顾问，决定是否调查中国迫使在中国经营的美国企业转移知识产权的贸易行为。这一行动最终可能导致对中国产品征收高额关税。目前正值特朗普要求中国采取更多行动遏制朝鲜的核导弹项目，并威胁可能对朝鲜采取军事行动。不过一名政府官员称，针对朝鲜的外交事务与可能进行的贸易调查“完全没有关系”，称贸易相关行动不是施压的手段。

中国外交部新闻发言人华春莹周一在例行新闻发布会上表示，中美贸易和朝鲜问题没有相关性，中美爆发贸易战是没有前途的。

中国商务部和海关总署联合发布公告称，自8月15日公告执行之日起全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅矿石及水海产品；对于在公告执行之日前已运抵中国口岸的上述货物，可予以放行。

--韩国国防部次官称，朝鲜掌握大气层再入技术仍需要时间

韩国国防部次官徐柱锡(Suh Choo-suk)表示，虽然朝鲜对核弹头小型化的能力进展迅速，但似乎仍未掌握导弹再入大气层技术，掌握这项技术至少还需要一、两年的时间。徐柱锡表示，朝鲜可能会继续挑衅，包括进行核试验，但认为朝鲜真正进行军事冲突的风险不大。

另外韩国企划财政部长官金东兖表示，金融市场较以往更严肃看待朝鲜近期的挑衅行为及朝美之间的紧张情势。韩国总统文在寅则称，朝鲜半岛不能再有战争，并敦促朝鲜停止恐吓行为。

--日本第二季GDP增速为两年多来最快，得益于内需强劲

日本第二季经济增长速度为两年多来最快，得益于消费者支出和资本支出均创下逾三年来最大增幅，凸显出内需更加强劲。政府数据显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长4.0%，超过市场预估的2.5%，创下2015年第一季以来最大增幅。这是日本经济连续第六个季度成长，上一次持续这样长时间的增长还要追溯到2005年第一季至2006年第二季。

数据公布后，日本经济再生大臣茂木敏充表示，他目前认为没有必要制定新的经济刺激方案，因民间消费和资本支出表现强劲。

--调查显示英国雇主预期未来12个月薪资小幅调升，但将增聘人手

一项调查显示，英国雇主未来12个月将仅小幅调高薪资，尽管他们聘用更多员工，这意味着英国央行将利率自纪录低点调升的压力可能不大。英国人力发展协会(CIPD)表示，雇主预期薪资平均调升幅度为1%，与三个月前的调查相比，有更多雇主预期增聘员工。英国央行正密切关注薪资情势，作为其是否升息的一个判断指标。1%的薪资升幅将进一步落后于通胀率，从而令家庭预算更加吃紧。

--独家：阿拉伯四国不会惩罚与卡塔尔生意往来的美企

四名知情消息人士称，对卡塔尔实施制裁的四个阿拉伯国家已告知美国，与他们做生意的美国企业若与卡塔尔也有往来，将不会受到惩罚。据消息人士，沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和巴林7月时致函美国国务卿蒂勒森要他放心，美国企业不会因阿拉伯国家对卡塔尔的联合抵制，而受到差别对待。欧盟驻阿联酋代表团告诉路透，阿联酋也给了欧盟类似的“正式...口头保证”。

--独家：沙特倾向于让沙特阿美在纽约上市，尽管风险略高

熟悉内情的消息人士对路透表示，沙特阿拉伯的国有石油巨头--沙特阿美倾向于把纽约作为主要海外上市地点，即便一些金融和法律顾问已提出建议，认为伦敦是比较简便和风险较低的选项。消息人士称，沙特阿拉伯王储萨勒曼将最终将决定在哪里进行此次可能是全球规模最大的首次公开发行(IPO)。消息人士说，萨勒曼可能“出于政治考虑”选择让沙特阿美在纽约证交所上市，因为沙特与美国之间保持着长期的友好关系。但他们也补充称，金融和商业因素也会有一定影响。沙特阿美在声明中称，尚未就海外上市地点作出决定。

[市场摘要]

--日本股市：收盘跌近1%至5月以来低位，美朝关系紧张抵消稳健GDP数据

日本股市日经指数在长周末假期过后下跌1.0%，至近三个半月低位，因美朝紧张局势促使投资者抛售高风险资产。日经指数收跌1.0%至19,537.10点，创5月2日以来最低收位。日经波动率指数大涨14.76%至18.66，创4月24日以来最高。东证股价指数跌1.1%至1,599.06点。

--中国股市：沪综指缩量收升，经济数据明朗市场观望情绪有所缓解

中国股市沪综指缩量反弹收升。分析师指出，上周五大跌后，今天大盘强劲反弹，并收复上周五大部分失地，但量能萎缩明显。今日经济数据明朗后，市场观望情绪缓解，大盘开始企稳回升，TMT行业个股领涨。尽管短期上方压力较大，但3,200点附近支撑也较强，料股指将在波动中逐步趋稳。沪综指收报3,237.36点，涨28.82点或0.90%；沪深300指数收报3,694.68点，涨1.30%。

--香港股市：恒指收高1.4%，摆脱中国弱于预期数据的影响

香港股市收高，因美朝紧张局势周末没有升级，稳定了市场人气，并吸引投资者重返市场。和大陆股市一样，投资者大致摆脱了中国疲弱数据的影响。恒生指数收高1.4%至27,250.23点；恒生国企指数涨1.3%至10,707.24点。

--汇市：美元整理跌幅，未来走势仍需谨慎

美元兑一篮子贸易加权货币微跌，上周录得三周来最大周线跌幅，因疲弱的通胀数据令对美联储升息的预期进一步降温。风险偏好升温也鼓励投资者借入美元和瑞郎等相对疲弱的货币，去投资G10货币中表现最出色的欧元。0803GMT，美元指数报93.271，欧元兑美元微跌0.14%至1.1803美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率普遍上涨，因日本GDP数据强于预期

欧元区公债收益率普遍上升2-3个基点，在日本发布强于预期的经济增长数据后，收益率从近期低点反弹。日本数据进一步支撑了市场的预期，即全球经济正在改善，央行能够开始撤出非常规货币刺激措施。德国10年期公债收益率盘初上涨2.5个基点至0.41%，其它欧元区10年期公债收益率也大都是这种走势。意大利和德国10年期公债收益率之差缩窄至161个基点，上周最宽时达到166个基点。

--国际油市：油价下滑，因中国原油加工量增幅放缓

油价下滑，因中国原油加工量增幅减缓，令其原油需求前景笼罩阴霾；而美国页岩油产出增加，则意谓着供给可能仍居高不下。0807GMT，布兰特原油期货跌0.21美元，或0.40%，报每桶51.89美元。美国原油期货跌0.14美元，或0.29%，至每桶48.68美元。

--全球金市：金价因美元持稳而下滑，市场关注朝鲜半岛紧张局势

现货金下跌，因美元从上周低点小幅走升。不过金价还是保持在上周五触及的约两个月高位附近，因投资者仍在密切关注朝鲜半岛的紧张局势。0809GMT，现货跌0.45%至每盎司1,282.95美元，上日曾触及6月7日以来最高水准1,291.86美元。美国12月期金下跌0.43%，至每盎司1,288.4美元。

--金属期市：伦敦金属走势不一，此前中国公布的经济数据令人失望

伦敦期铜持稳，处于近期所及两年高位下方，由于过去一个月铜价大涨，而且中国制造业数据令人失望，分析师对铜价可能修正发出警告。0806 GMT，伦敦期铜回吐稍早涨幅，报每吨6,402美元，下跌0.14%。上海期铜收低0.2%。(完)