《路透晚报》--9月13日

9月1日，澳大利亚，一名游客骑着租用的自行车经过悉尼歌剧院。REUTERS/Jason Reed

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--东芝将加快与贝恩资本财团谈判，但不排除其他收购者

日本东芝周三表示，同意聚焦将旗下优质的芯片(晶片)资产出售给由贝恩资本和韩国SK海力士集团牵头的财团，不过该公司并不排除与其他收购者达成交易的可能性。此前，消息人士周二告诉路透，由于未能弥合与西部数据的分歧，东芝现在倾向于贝恩资本财团的收购。

到周三这已经是东芝第三次未能按目标日期出售芯片资产。

--英国截至7月的三个月失业率降至1975年以来最低，而薪资增长迟滞

官方数据显示，英国截至7月的三个月失业率意外进一步降至1975年以来最低，但薪资增长情况比预期还要疲弱。

英国截至7月的三个月薪资同比增长2.1%，与前三个月增幅基本持平。路透所调查分析师此前的预估为增长2.3%。

这一弱于预期的数据拖累英镑/美元从数据公布前的1.3299降至持平。英镑/美元稍早曾触及一年高位1.3329美元。

--IEA月报称全球石油库存下降，因需求强劲

国际能源署(IEA)表示，全球石油过剩规模开始减少，因欧美需求增长强于预期，而且石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产。IEA将2017年全球石油需求增幅预估从150万桶/日上修至160万桶/日。“OECD需求增长继续快于预期，尤其是欧洲和美国，”IEA表示。

--日本8月趸售物价同比涨幅创近九年高位，但通胀前景仍不乐观

日本8月趸售(批发)物价同比涨幅创近九年高位，因中国需求旺盛提振大宗商品价格。这令人期待日本消费者通胀将朝着央行的2%目标加快迈进。

日本央行周三数据显示，8月批发物价较上年同期上升2.9%，为连续第八个月增加，且是自2008年10月来最快增幅。

--美官员称特朗普或将在11月出访亚洲期间访华

一名美国官员表示，美国总统特朗普或将在11月首次正式访问亚洲期间访华。此次访问将正值朝鲜核试验引发地区局势紧张之际。

中国国家主席习近平今年4月在佛罗里达棕榈滩与特朗普会晤时曾邀请他访华。这两位领导人还曾在7月20国集团(G20)峰会的间隙进行了会晤。

--欧元区第二季就业人口较前季上升0.4%，较上年同期上升1.6%

欧盟统计局公布，欧元区第二季就业人口较前季上升0.4% ，较上年同期上升1.6%。欧盟统计局还称，欧元区第一季就业人口修正为较前季上升0.5%，较上年同期上升1.6%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连续第三日收高，受景气循环股走势扶助

日本股市周三连续第三日上涨，触及一个月新高，之前美股上涨且日圆拉回，帮助支撑了出口和银行等景气循环股。日经指数收盘上涨0.5%至19,865.82点，创8月8日以来最高收盘水准。

--中国股市：沪综指缩量震荡小幅收升，热点匮乏市场心态趋谨慎

沪综指缩量小幅收升。分析师指出，今日股指维持高位震荡格局，近期盘面热点匮乏，人民币快速升值后出现回调，令市场心态趋谨慎。目前市场整体处于多空力量较为均衡的态势，多方则有再次转战煤炭、钢铁等周期股的迹象。

沪综指收报3,384.15点，涨4.66点或0.14%，今日上海A股成交额为2,303亿元人民币，较上日3,246亿元缩减近三成。

--香港股市：受亚股拖累收低，中国资源类股坚挺

香港股市下跌，因亚洲股市自10年高位下滑，尽管美国股市隔夜触及纪录高位。恒生指数收跌0.3%报27,894.08点，恒生国企指数跌0.5%报11,187.07点。

--汇市：美元持稳、英镑冲上一年新高，观望美国通胀数据

美元持稳，投资人预期周四重要通胀数据出炉之前，市场将表现平淡；该通胀数据将会受到美国联邦储备委员会(FED/美联储)密切关注，以评估升息时点。

美元指数日内下跌0.1%至91.758，略高于上周触及的两年半低位。欧元在前一交易日微涨基础上更进一步，最新兑美元涨0.1%至1.1984。

--欧元债市：公债收益率守住涨幅，奥地利百年债发行引领供应过剩

欧元区公债收益率接近前一交易日所及高位，此前奥地利称将发售35亿欧元的100年期公债，而且欧元区内其他国家也有债待售。

多数欧元区政府公债收益率徘徊在周二触及的高点附近。10年期德债收益率变化不大，报0.39%，周二单日涨幅创下7月以来最大，现在远远高于上周五触及的低点0.286%。

--国际油市：油价小升，此前因有报告称美国原油库存上升导致油价下滑

油价小升，此前因有报告称美国原油库存上升曾导致油价一度下滑。OPEC表示明年对该组织的原油需求料增长。

0813GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.17%，报每桶48.31美元。布兰特原油期货涨0.2%，至每桶54.38美元，上日结算价上涨0.8%。

--全球金市：金价大致持平，此前特朗普敦促对朝鲜施加更严厉措施

金价持稳，因股市上涨及美元走软，美国总统特朗普敦促对朝鲜施加更严厉的措施后，黄金需求获得支撑。0810GMT时，现货金涨0.02%，报每盎司1,331.80美元。美国12月期金涨0.3%至每盎司1,336.60美元。

--金属期市：伦敦期铜承压下跌，受基金抛盘拖累

伦敦期铜进一步下跌，因大宗商品基金抛盘而承压，隔夜涌现的基金对期铜的抛盘在亚洲时段尾盘再度出现。0812GMT，伦敦期铜下滑1.01%至每吨6,600美元，扩大昨日1.2%的跌幅。上海主力期铜下跌1.3%，收报每吨51,000元人民币。(完)