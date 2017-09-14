《路透晚报》--9月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜扬言要“击沉”日本，把美国化为“一片灰烬和黑暗”

朝鲜国家机构周四威胁称，要用核武器“击沉”日本，并把美国化为“一片灰烬和黑暗”，以报复两国支持联合国安理会就朝鲜最新核试通过决议和制裁。

日本股市日经指数和美元兑日圆削减涨幅，尽管交易员表示那多是由于几项周四公布的中国经济指标的缘故，而非对朝鲜最新声明的反应。韩元约在此时也因韩国国内金融忧虑而下跌。

--瑞士央行维持利率不变，调整对瑞郎遭到高估的言辞

瑞士央行维持活期存款利率在负0.75%不变，且维持三个月LIBOR目标区间在负0.25%-负1.25%不变，并表示仍准备在必要时干预汇市。瑞士央行调整长期以来对瑞郎汇率的说词，从先前的“严重高估”调整为“高估”。瑞郎兑美元应声下跌0.13%，瑞郎兑欧元下跌0.12%。

另，瑞典央行副总裁扬松表示，瑞典经济几乎没有过热的迹象，即便在创纪录低位利率的支持下，经济继续强劲扩张。

--澳洲8月就业人口激增，但失业率持稳令通胀上行压力有限

澳洲就业增长超越预期，增幅创下两年高位，不过失业率保持不变，因寻找工作的人数增加，这限制薪资、通胀和利率的上行压力。统计局数据显示，就业人口增加5.42万人，为2015年10月以来最大增幅，远高于分析师预期的增加1.50万人。这是就业人口连续第11个月增长，为23年来最长上涨时期。

澳元兑美元一度上扬20个跳动点，触及高位0.8017。

--欧洲央行管理委员会委员斯麦茨称通胀看来已经触底

欧洲央行管理委员会委员斯麦茨称，欧元区的通胀看来已经触底。斯麦茨还指出欧洲央行的政策制定者上周认定仍有必要实施非常宽松的货币政策，已将通胀率带到稍低于2%的央行目标水平。

欧洲央行正在辩论是否以及如何缩减货币刺激举措，有关决定料在10月做出。

--东芝称西部数据过分夸大其在合资芯片厂的权利

东芝称西部数据(WD)过度夸大了后者在双方芯片合资企业的权利。这番话显示两家公司歧见仍未消除。该座芯片厂估值约180亿美元。日本东芝周三表示，将加快与贝恩资本和韩国SK海力士集团的谈判。但东芝称也将继续评估合资伙伴西部数据提出的条件。

[市场摘要]

--日本股市：收盘小跌，受累于中国数据疲弱和朝鲜风险

日本股市周四收盘小跌，结束三日连涨走势，且盘中走势震荡，东证股价指数一度触及逾两年高点，但中国经济数据疲弱使日股抹去稍早涨幅。日经指数跌0.3%至19,807.44点。东证股价指数亦下跌0.3%至1,632.13点，盘中一度触及2015年8月来高点1,642.56点。

--中国股市：沪综指收跌，经济数据低于预期周期板块集体回落拖累大盘

沪综指收跌，终止此前三连涨。分析师指出，今日公布宏观经济数据低于预期，市场对后期经济走势存在一定的分歧，场内氛围趋于谨慎，主动性卖盘有所增加，钢铁、有色等周期板块集体回落。短期沪综指上攻动能仍较弱，料回调过程中30日均线3,320点附近存在一定技术支撑。

沪综指收报3,371.43点，跌12.72点或0.38%，今日上海A股成交额为2,562亿元人民币，上日为2,303亿元。

--香港股市：收低，因疲弱数据重燃对中国经济放缓的担忧

香港股市下跌，因一连串疲弱的中国数据重燃对该国经济可能开始丧失部分动能的担忧。恒生指数收跌0.4%至27,777.20点；恒生国企指数跌0.8%至11,101.14点。

--汇市：美国通胀数据是美元空头主要风险，瑞士央行维持政策不变

美元盘整涨幅，一天前创下六周来最大单日涨幅，市场静候美国通胀数据，其将决定挣扎中的美元的近期交易前景。美元指数欧洲盘初下跌0.1%至92.416，周三时为上涨0.7%，根据汤森路透数据，这创下8月4日以来最大单日涨幅。

瑞士央行宣布，维持活期存款利率在负0.75%不变，维持三个月LIBOR目标区间在负0.25%-负1.25%不变。该决定公布后瑞郎兑美元下跌0.13%,瑞郎兑欧元则下跌0.12%。

--欧元债市：德国10年期公债收益率触及三周半高位，因有大量债券供应

德国10年期政府公债收益率升至大约三周半高位，因本周欧元区有大量债券供应，加之欧元下跌损及人气。德国公债收益率从上周末所及两个半月低位上涨13个基点。

德国10年期公债收益率涨1个基点，至近0.42%，为约三周半来最高。

--国际油市：油价守住上日多数涨幅，受强劲需求预期提

油价微跌，但守住前一交易日多数涨幅。周三国际能源署(IEA)调高对全球石油需求增长的预测，油市受到激励。

0839GMT，伦敦布兰特11月原油期货跌0.11%至每桶55.10美元，周三上涨1.6%。纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货微升0.04%至每桶49.32美元，前一交易日涨2.2%。

--全球金市：金价跌至近两周低点，关注美国通胀数据

金价一度跌至近两周最低，受避险情绪降温拖累，且美元在美国消费者通胀数据公布前企稳。该数据可能提供美国进一步升息时机的线索。0841GMT，现货金涨0.04%至每盎司1,323.46美元，稍早曾跌至9月1日以来最低1,318.75美元。美国期金下跌0.04%至每盎司1,327.5美元。

--金属期市：上海期铅续涨，因供应紧张迹象浮现

中国期铅上涨，因有越来越多的迹象显示，中国政府治理工业污染的行动以及库存的下降令铅供应紧张。不过，期铜和期镍则因供应过剩忧虑加剧而承压。上海主力期铅收高2.37%，报每吨19,905元人民币，为逾三周最高位。

0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铅跌0.59%至每吨2,276美元。LME三个月期铜下跌1.14%至每吨6,478.50美元，延续隔夜跌势。(完)