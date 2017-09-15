《路透晚报》--9月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--伦敦一辆地铁列车发生爆炸，部分乘客面部灼伤

据伦敦Metro报在其网站上报导，伦敦一辆地铁列车上发生爆炸，致使部分乘客面部灼伤。警方表示，他们知悉伦敦西区的Parsons Green地铁站发生一起事故。METRO报称据传伦敦地铁电车白色容器爆炸后，多人面部灼伤。

伦敦救护服务单位表示，已经派遣危险区域反应小组前往伦敦西部Parsons Green地铁站的事故现场；伦敦运输主管机构称，已经扩大一地铁线的暂停服务范围。英国警方建议民众避开伦敦西部Parsons Green地铁站附近区域。

--德国财长称欧洲央行在撤出超宽松货币政策时须非常谨慎

德国财长朔伊布勒在接受报纸访问时称，欧洲央行在结束超宽松货币政策时需要非常谨慎，以防金融市场的紧张反应。自2015年以来购买超过2万亿(兆)欧元(2.38万亿美元)的债券后，欧洲央行预计在下个月宣布将会放慢购债速度，因为经济增长加速且通胀尽管迟滞但稳定。

--贝恩资本称戴尔等公司加入财团，支持收购东芝芯片业务

美国私募股权投资公司贝恩资本表示，已引入戴尔及其他几家科技公司作为竞购财团新成员，支持其对东芝记忆体芯片业务的收购。

东芝本周稍早表示，同意聚焦将旗下芯片业务出售给由贝恩资本和韩国SK海力士牵头的财团，不过并不排除与西部数据等其他竞购者达成交易的可能性。

--美国FTC调查Equifax资料外泄，民主党人喻之为安然案翻版

美国联邦贸易委员会(FTC)表示，正就Equifax Inc资料大规模外泄展开调查，一位民主党高层人士称，这家信用监控公司的领导层或需辞职下台。安然在2001年申请破产，之前被披露有大规模帐务作假行为。

Equifax股价周四下跌2.4%，交易量创下历史新高。自从该公司9月7日披露资料外泄以来，股价已经跌掉了32%。

[市场摘要]

--日本股市：收高并创10个月最大周线涨幅，美元走强影响盖过朝鲜导弹

日经指数周五收高，并创10个月来最大单周涨幅，因美元走强使得投资者买入出口类股，市场摆脱朝鲜(北韩)发射导弹的影响。朝鲜发射导弹曾打压整体亚洲市场风险偏好。

日经指数终场收高0.5%报19,909.50点。东证股价指数收涨0.4%，报1,638.94点。

--中国股市：沪综指收跌至三周新低，周期股板块继续下挫拖累大盘

沪综指收跌至三周新低，连二日下跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡走低，盘中一度击破20日均线并下探至3,345点的近期低点。市场整体表现非常弱势，钢铁、煤炭等周期股出现集体、持续大跌，预计大盘将进入一段时期回调整理。

沪综指收报3,353.62点，跌17.81点或0.53%，此前收盘低点为8月25日的3,331.52点；该指数全周累计下跌0.35%；今日上海A股成交额为2,524亿元人民币，上日为2,562亿元。

--香港股市：恒指收平未受朝鲜导弹影响，但中国数据疲软拖累资源股

香港股市几近收平，投资人对朝鲜再度发射导弹不以为意，但中国8月投资数据疲软，拖累原料类股走势。恒生指数收高0.1%，至27,807.59点，恒生国企指数跌0.3%，至11,067.55点。

--汇市：美元/日圆反弹，摆脱最新朝鲜导弹发射事件的影响

美元/日圆欧洲时段反弹，交易商迅速摆脱最新朝鲜发射导弹飞越日本消息的影响，该消息最初导致汇市风险偏好下跌。

美元兑日圆在亚洲盘低见109.55日圆，但到0800GMT时较该低点上涨逾1%，报110.68。欧元兑美元持稳于1.1918，低于上周所及两年半高点1.2092。美元指数日内亦持平。

--欧元债市：公债跌势止步，朝鲜导弹重燃避险资产买气

欧元区公债收益率小幅脱离本周高点，地缘政治紧张情势促使投资人重返阔别一周的债市。德国10年期公债收益率周四时看似要录得6月底以来最大周线涨幅，已上涨13个基点触及0.43%高位。但到了周五早盘时，已回落至0.41%。其他欧债收益率持平至下跌1个基点，较周四高位下降大约1-2个基点。

--国际油市：油价下跌，但因需求前景好转周线有望上涨

油价下跌，但周线有望升高，布兰特原油料连续第三周周线上升，因美国飓风过后的清理活动加速且需求前景好转。0848GMT，美国原油期货下跌0.34%，报每桶49.72美元。布兰特原油期货跌0.29%，至55.31美元。

--全球金市：金价下滑摆脱朝鲜再射导弹消息影响，受美国升息前景打压

现货金下跌，摆脱朝鲜最新发射导弹飞越日本消息的影响，美国强劲通胀数据加大该国再度升息概率。

0850GMT，现货金跌0.22%至每盎司1,326.56美元，周线跌逾1%，料出现四周以来的首周下滑。美国12月期金涨0.09%至每盎司1,330.5美元。

--金属期市：基金买盘支撑伦铜走坚，沪铜下跌

伦敦期铜盘初走坚，从隔夜下跌中反弹，因投资基金在朝鲜发射导弹后买入金属等资产进行避险操作。0851GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.22%，至每吨6,512.50美元。上海期货交易所主力期铜合约 收跌0.40%，至每吨50,380元人民币(7,701.60美元)。(完)