《路透晚报》--9月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国和俄罗斯在朝鲜附近海域进行联合军演

在朝鲜半岛紧张情势因朝鲜发展核武而持续升高，以及联合国本周将召开大会料将热烈讨论朝鲜议题之际，中国和俄罗斯周一开始在朝鲜附近展开海军演习。中国官媒新华网指出，联合军事演习将在符拉迪沃斯托克(Vladivostok/海参崴)外海的彼得大帝湾(Peter the Great Bay)进行，距离俄罗斯和朝鲜边境不远，演习范围将延伸至日本北方鄂霍次克海南端。这次演习今年中俄联合军演的第二部分，第一部分军演7月在波罗的海进行。中国和俄罗斯皆依再呼吁以和平方式及协商来解决朝鲜半岛问题。日本首相安倍晋三周日在纽约时报发表评论文章表示，在朝鲜一再发射弹道飞弹后，国际社会必须保持团结一致，对朝鲜实施制裁。

--BIS称全球债务可能少报13万亿美元，因未计入外汇衍生品

国际清算银行(BIS)表示，全球债务可能少报约13万亿(兆)美元，因传统的会计实务并未将用于国际贸易及外币计价债券对冲的外汇衍生品考虑在内。BIS研究人员指出，这些少报债务带来的潜在风险很难评估，但主要的疑虑在于流动性紧缩，就像在金融危机期间汇率互换及远汇市场遭遇的情况一样。数据显示，少报的13万亿美元曝险，已经超过3月底时美国以外企业和政府帐上债务总额的10.7万亿美元。在当前的会计准则下，这些外汇衍生品并未显示在金融机构或非金融机构的财务报表内，意味着很难知道这些债务藏在哪里。

--俄罗斯央行将指标利率调降至8.5%，称后续会继续降息

俄罗斯央行周五将指标利率从9%降至8.5%，并称由于通胀放缓，未来六个月料将继续降息。在7月底维持指标利率不变后，如今央行又再次展开新一轮的降息周期，因通胀比预期来得疲弱。与前几次声明不同的是，央行并未提及全球地缘政治风险以及卢布汇率剧烈波动对俄罗斯通胀构成上行风险。俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示，“把通胀风险考量进去，央行认为接下来的半年有可能调降指标利率。”在被问及未来举措力度时，纳比乌里娜称央行考虑降息25或50个基点，或者维持不变。

--汇丰控股预计2018年底前英国央行预计将升息两次

英国“四大”银行之一--汇丰控股表示，该行预计未来12个月英国央行将升息两次，此前其预计2018年底前利率都将守在纪录低位。汇丰控股称，其预计英国央行将在今年11月和2018年5月分别升息25个基点，从而使指标利率达到0.75%。“英国央行货币政策委员会9月会议记录偏鹰派，但之后以往偏鸽派的总裁卡尼和委员弗利葛发表的讲话似乎暗示此事已成定局，”汇丰控股经济学家Elizabeth Martins在客户报告中写道。鉴于对英国央行的最新预估，以及考量其他“周期性力量”，汇丰称其上调对英镑年底时的汇价预估至1.35美元，调幅多达0.15美元。

--英国9月家庭财务状况再度紧张，央行可能火上浇油

调查显示，英国家庭正感觉到财务状况为三年来最紧张，同时英国央行暗示升息临近，可能让情况愈加恶化。金融数据公司IHS Markit公布，9月家庭财务状况指数从8月的43.4跌至42.8，不过仍高于7月时创下的三年低点41.6。综合看第三季的情况，该指数平均值为2014年以来最低。“由于英国央行似乎越来越想开始升息，借贷成本及抵押贷款支出可能将上升，给家庭带来更多打击，”IHS Markit主管Tim Moore说。IHS Markit调查显示，央行基调转变可能也让英国家庭感到意外。29%受访者预期央行未来六个月内会升息，仅有12%受访者预期年底前会升息。

--伊朗最高领导人哈梅内伊警告美国不要对核协议作出“错误行动”

伊朗最高领导人哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)周日表示，伊朗不会被美国所吓倒，华盛顿方面若针对核协议作出任何“错误行动”，伊朗将予以强烈回应。美国总统特朗普周四称，伊朗正违反2015年协议的“精神”。根据这份协议，伊朗以限制自己的核计划为条件，获得放松制裁。美国政府周四延长了根据该项核协议给予伊朗的部分制裁减免，但表示尚未决定是否维持这一协议。特朗普必须在10月中期以前做出决定，确认伊朗是否遵守该协议，即联合全面行动计划(JCPOA)。如果他未能这样做，美国国会将有60天时间来决定是否对伊朗重新实施制裁。

[市场摘要]

--日本股市适逢公众假期休市。

--中国股市：沪综指缩量收升，消费板块和中小盘成长股领涨

中国股市沪综指周一缩量收升。分析师指出，今天大盘延续结构性行情，前期强势的资源股整体表现偏弱，而消费板块和中小盘成长股领涨。短期看，大盘上行需增量资金配合，料后市仍将在相对高位反复整固以消化技术面压力。

沪综指收报3,362.86点，涨9.24点或0.28%，今日上海A股成交额为2,277亿元人民币，上日为2,524亿元。沪深300指数收报3,843.14点，涨0.31%。

--香港股市：收涨1.3%触及27个月最高，随亚洲其他股市一道上扬

香港股市跃升至27个月最高水平，亚股触及10年高位，强于预期的中国贷款数据提振了市场人气。恒生指数收高1.3%，至28,159.77点，恒生国企指数涨1.2%，至11,195.98点。涨势增强了地区乐观情绪，进而推动亚股升至2007年底以来的最高水平。

--汇市：美元兑日圆触及八周高点，交易员等待美联储会议

美元兑日圆触及八周高点，受美国公债收益率(殖利率)上涨支撑，交易员关注明日开始召开的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议，从中寻找美联储是否会在年底再度升息的线索。美元扩大涨幅，因全球股市创下纪录高点，暗示市场对风险资产的意愿高涨。美元/日圆日内上涨0.5%至111.41，为7月27日来最高。英镑触及14个月高点，随后回落至1.36美元下方。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率大跌，该国债信评级重返投资级

葡萄牙10年期公债收益率跌至2016年1月以来最低水准，此前该国信用评级在五年半之后重返投资级别。周五，标准普尔在三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。周一葡萄牙股市和债券价格应声大幅上涨，葡萄牙10年期公债收益率下滑逾20个基点，报2.57%左右，为2016年1月来最低。该收益率或录得自2016年2月最大单日跌幅。其他多数欧元区公债收益率日内下滑1-4个基点。

--国际油市：油价小涨，因炼厂需求升温而且美国活跃钻机数下滑

油市走坚，仍接近上周末所及数月高位，因美国活跃钻机数下降，而且炼厂在遭受飓风哈维破坏后继续重启生产设施。0813GMT，美国原油期货(WTI)报每桶50.25美元，接近上周四创下的三个多月高位50.50美元。布兰特原油期货报每桶55.76美元，上涨0.14美元，距周四所及近五个月高位55.99美元不远。

--全球金市：金价下跌，因美联储会议前股市和美元大涨

金价跌至逾两周低位，因美元和股市大涨，且美国货币政策可能收紧，也对金价构成压力。美联储将于周二开始召开为期两天的会议。0814GMT，现货金跌0.4%至每盎司1,313.76美元，盘中稍早触及8月31日以来最低位1,314.36美元。美国12月期金跌0.57%至每盎司1,317.7美元。

--金属期市：伦铜从近一个月低点回升，但中国增长担忧抑制涨势

伦敦期铜连续第二日上涨，市场从上周所及的近一个月低点复苏，不过围绕铜消费大国中国经济增长放缓的担忧抑制了涨势。0815GMT， 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨62美元，或0.95%，报每吨6,569美元；周四跌至每吨6,452.50美元，为8月18日以来最低。上海期交所主力期铜合约收涨300元人民币，或0.6%，报每吨50,700元人民币(7,733美元)。(完)