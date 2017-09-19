《路透晚报》--9月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普将在联合国大会上首秀，料会对朝鲜撂下“狠话”

美国总统特朗普周二将首次在联合国大会上发表讲话，届时他将对朝鲜构成的威胁发出强硬言论，还会敲打那些他认为对朝鲜提供帮助的国家。“他将就朝鲜对我们和其它参加联合国大会的所有国家的安全所构成的恐吓和威胁发出极其强硬的措辞，”一位白宫官员在电话会议上对记者预述了特朗普将在联合国大会上发表的讲话内容。

白宫表示，特朗普周一稍早与中国国家主席习近平进行了电话会谈，承诺藉由执行联合国决议案，继续对朝鲜施压。

--独家：英国退欧第一波冲击将影响到一万个金融岗位--路透调查

路透对拥有大量国际金融业务员工的企业调查显示，如果英国未获得欧洲单一市场的准入，那么未来几年迁离英国或转去海外创立的金融工作岗位将约有10,000个。调查显示，到目前为止法兰克福是最热门的新职位落脚点，将排在第二的巴黎远远甩在后面。这是首份对金融企业在英国硬退欧情形下他们计划的具体细节的综合公开调查。受访企业共有123家，包括英国最大的银行、保险公司、资产管理公司、私募股权公司和交易所。接近一半的受访企业对路透称，因为英国退欧，他们将必须调走员工或重组业务。另有三分之一表示不会受影响，余下企业则称仍在制定计划或拒绝置评。调查在8月21日-9月15日期间进行。

--澳洲央行会议记录：就业将继续加速增长，但薪资增长滞后

澳洲央行9月会议记录显示，央行对经济前景的看法更为乐观，因就业市场改善，不过该行仍然担心家庭债务上升和本币强势的问题。决策者还怀疑强劲的就业能否很快带动亟需的薪资加速增长。“强劲的就业增势料将继续，这将会支持家庭收入，从而支持今后一段时期的支出，”会议记录显示。澳洲央行仍预期薪资增长“在一段时间”仍将较低，而且只会逐步加速。

--日本企业认为美国和中国经济将继续以稳健步伐扩张

路透调查发现，绝大多数日本企业对美国经济前景看法乐观，这一迹象令人宽慰。今年稍早，一些市场人士担心，美国经济成长的步伐可能正在放慢。多数企业对中国经济前景的看法也总体上正面，即便看法有些悲观的企业数量超过不看好美国经济的企业。对于中国，51%的受访者预期中国经济将大约维持当前的增速，另外14%受访者预计经济将加速成长。但约35%认为中国经济增长触顶或放缓。许多受访者担心，中国在秋季召开的十九大过后增长有可能放缓。

--对冲基金Aristeia寻求获得新浪董事会席位，推动出售微博

美国对冲基金Aristeia Capital提议新浪董事会新增两名董事，以推动该公司进行治理变革和潜在的剥离交易，从而提升这家中国网络媒体公司的股价。根据路透的数据，总部位于美国康乃狄克州的Aristeia Capital持有新浪3.19%的股权。该基金称新浪的五人董事会模式“根深蒂固”，并表示已发动了代理权之争，想让自己的两个提名人增补到董事会。Aristeia称，新浪应该考虑一系列措施帮股东增加回报，包括可能完全出售新浪、或与微博进行反向合并、出售微博持股并将资金返还给股东、或者是提出积极股票回购计划。

--伊拉克认为目前就决定减产协议的未来为时尚早

石油输出国组织(OPEC)和其他产油国当前减产协议将于2018年3月到期。伊拉克石油部长卢艾比表示，现在就决定协议到期后应怎么做，为时尚早。“距离3月到期还有约七个月时就下结论或做决定，为时过早。我们会有讨论、对话和看法交流，”他在阿联酋一场能源会议时说。

[市场摘要]

--日本股市：收涨2%创逾两年最高收位，受日圆疲软和隔夜美股上涨提振

日本股市日经指数跳涨2%触及逾两年最高收位，日圆走软和美股上涨提振了投资者信心，对日本提前选举的憧憬也给市场带来支撑。日经指数收涨2.0%至20,299.38点，创2015年8月以来最高收盘水准。东证股价指数上涨1.8%，触及两年收盘新高1,667.88点。

--中国股市：沪综指小幅收低，房地产板块走强难掩浓厚观望气氛

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，尽管房地产板块走强，但券商及创业板等昨日热点出现回调，短炒特征较为明显，再加上美联储会议临近，市场观望气氛较浓，大盘全天呈现窄幅整理态势。 沪综指收报3,356.84点，跌6.02点或0.18%，全日波幅仅26点；今日上海A股成交额为2,205亿元人民币，上日为2,277亿元。沪深300指数收报3,832.12点，跌0.29%。

--香港股市：因中国数据打压冒险意愿收跌，静候美联储政策会议

香港股市下跌，交易商静候美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周政策会议结果，近期出炉的中国经济数据使得冒险意愿持续受抑，尽管美国股市走坚。恒生指数收跌0.4%报28,051.41点；恒生国企指数跌0.6%报11,125.71点。大多数版块下跌，恒生能源指数.HSCIE和恒生原材料指数领跌。

--汇市：美元兑日圆触及八周高点，市场聚焦美联储会议

美元兑日圆触及八周高点，美联储决策者周二开始召开政策会议，讨论是否进一步收紧货币政策；朝鲜局势再度恢复平静，降低了对日圆等避险资产的需求。日圆兑欧元也跌至21个月低点。美元兑日圆攀升至111.88日圆，为7月26日以来最高，日内上涨约0.2%。欧元兑日圆报134.16日圆，上涨逾0.5%并触及2015年12月以来高位。

--欧元债市：葡萄牙/意大利10年期公债利差缩窄至欧债危机来的最小

葡萄牙和意大利10年期公债收益率之差缩窄至2010-12年欧元区债务危机开始以来的最小水平。过去两个交易日葡萄牙公债强劲上涨，此前标准普尔在三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。这带动葡萄牙借款成本向着比其更大、评级更高的南欧邻国靠拢，即便其收益率水平仍是三国中最高的。葡萄牙10年期公债收益率相对高出意大利公债收益率的差距缩窄至33.5个基点，为2010年3月以来最窄。葡萄牙10年期公债收益率下跌9个基点，至2.40%。

--国际油市：油价持稳因中东供应趋紧，但美国产量增加令市场承压

油市大致持稳，尽管石油输出国组织(OPEC)产油国沙特阿拉伯和伊拉克指出原油供应减少。不过美国页岩油产量增加，并且市场担忧抵达加勒比地区的另一场飓风有可能导致炼厂关闭，并干扰往来美国的船运，这限制了油价升势。0833GMT，布兰特原油期货涨0.02美元，报每桶55.50美元。美国原油期货涨0.19美元，报每桶50.10美元。

--全球金市：金价持稳，市场静待美联储政策会议

金价持稳于两周低位上方，投资者静美联储今日稍晚将召开的为期两天的政策会议，以期从中找到美国收紧货币政策步伐的线索。0837GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,308美元，上日曾跌至8月31日以来最低位1304.10美元。美国期金涨0.05%至每盎司1,311.4美元。

--金属期市：伦敦金属变动不大，等待美联储会议结果

伦敦金属基本持平，交易员等待本周的美联储会议结果，以从中寻找有关美元短期走向的信号。0839GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下滑0.04%，报每吨6,524.5美元。上海期货交易所期铜收涨0.8%，至每吨50,730元人民币。(完)