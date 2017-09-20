《路透晚报》--9月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相安倍晋三将推迟达成预算平衡的时间

消息人士向路透表示，日本首相安倍晋三将推迟平衡基本预算的时间点，从目前预定的2020财年延后至2020年代稍晚，这令人质疑政府的财政纪律。消息人士称，安倍将在周一的记者会上宣布此一决定，届时他料将宣布提前选举；消息人士要求匿名，因他们并未取得向媒体发言的权限。日本执政党和政府消息人士称，预计安倍晋三将在10月22日举行大选，以抓住其支持率反弹及反对党内讧的机会。

--英国8月零售销售增幅大于预期，拉高央行11月升息机率

英国公布的官方数据显示，8月零售销售意外大幅上升，提高了英国央行11月升息的机率。英国央行上周表示，若经济及通胀压力一如预期转强，可能在未来几个月内升息。今日公布的官方数据显示，8月零售销售量较前月增加1.0%，高于路透调查所有分析师的预估，并创4月以来最大增幅。

--东芝选择将存储器芯片业务卖给贝恩资本为首财团

三位了解谈判情况的人士表示，日本东芝已选择将旗下存储器芯片(记忆体晶片)业务卖给以私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)为首的财团。这是这宗极具争议的出售案出现的又一戏剧性转变。两位消息人士称，这一决定由东芝董事会作出，并将在周三稍晚宣布。消息人士要求不具名，因为未被授权谈论此事。东芝未予置评，目前不能立即联系到贝恩资本的代表作出评论。另外三名消息人士周二晚些时候告诉路透，东芝回心转意，愿意将该业务出售给西部数据支持的一个财团。但周三爆料的消息人士之一称，西部数据不同意东芝此前有关西部数码未来在芯片业务所占股权限额的要求。未能立即联系到西部数据代表置评。

--澳洲央行助理总裁称劳动力市场存在闲置，对通胀感到安心

澳洲央行助理总裁埃利斯(Luci Ellis)称，澳洲劳动力市场仍存在大量闲置，这可能会在一段时间内遏制薪资增长和通胀。“我们必须关注全球经济，但如果我们只有两条讯息，则另一条将是澳洲经济存在多少闲置，”主管经济事务的澳洲央行助理总裁埃利斯在悉尼一场商业午餐会上表示。“我们的评估是劳动市场仍有不少闲置。”埃利斯表示，失业率需要小幅降至5%左右，才能让经济全速运转并产生薪资压力。不过埃利斯补充称，澳洲央行仍对通胀前景以及还需多久才能回到目标水准感到安心。

--日本8月出口创近四年来最大增幅，受全球需求强劲所助

在汽车与电子产品出口大增的带动下，日本8月出口创下近四年最大增幅，进一步证明海外需求的强健程度足以支撑日本经济健康成长。日本8月出口较上年同期增加18.1%，为2013年11月以来最快步伐，且远超路透调查中分析师预估中值的14.7%。随着全球经济保持稳健步伐，日本出口增长或将持续，这应会增强决策层对于日本经济前景的信心。

--蒂森克虏伯与塔塔钢铁达成协议，合资组成欧洲第二大钢企

德国蒂森克虏伯与印度塔塔钢铁周三达成初步协议，将合并双方的欧洲钢铁，成立各持股50%的合资事业，打造欧洲第二大钢铁巨头，仅次于安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)。塔塔钢铁指出，这项协议将不涉及任何现金，双方都将承担债务及负债，以达到持股相同及维持长期投资立场。两家公司表示，双方必须整并以应对欧洲钢铁市场产能过剩问题。欧洲钢铁市场面临来自中国等海外廉价进口产品竞争、建筑需求疲软、及低效老旧厂房等挑战。蒂森克虏伯股价开盘劲升4.4%，塔塔钢铁在印度的股价上涨0.7%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数几近收平，投资者在美联储决议出炉前保持谨慎

日本股市周三几近收平，周二曾升至两年多高位；美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚结束政策会议，在此之前投资者保持谨慎。日经指数涨0.1%，收于20,310.46点，整日变动不大。东证股价指数持平，报1,667.92点。

--中国股市：沪综指收盘小涨维持窄幅盘整，板块轮动令市场人气不散

中国股市沪综指收市小涨。分析师指出，虽然沪综指昨日跌破20日均线，但投资者的维稳预期仍旧存在，而且近期板块轮动令市场人气不散，今日大盘还是维持窄幅盘整。沪综指收报3,366点，涨9.16点或0.27%；今日上海A股成交额为2,255亿元人民币，上日为2,205亿元。沪深300指数收报3,842.44点，涨0.27%。

--香港股市：恒生指数盘旋在28个月高位，中资金属生产商大涨

香港股市上涨，指标股指盘旋在28个月高位附近，中资金属生产商继续大涨。恒生指数涨0.3%至28,127.80点，恒生国企指数涨0.4%至11,173.51点。

--汇市：新西兰元受选举民调刺激跳升，FED会议前美元走势沉闷

新西兰元升至一个半月高位，成为今日主要货币中变动最大的币种，因调查显示新西兰执政的国家党大幅领先反对党。该国将在周末迎来大选。今日市场交投较为沉闷，G10国家中另一个变动较大的是澳元。澳元上涨0.5%，隔夜澳洲央行对该国经济增长情况给出较为乐观的评估。新西兰元兑美元上涨0.6%至0.7356美元，起初曾涨至0.7375。澳元兑美元升0.4%至0.8035美元。

--欧元债市：德债收益率盘旋近期高点，观望美联储表态牵动欧洲前景

德国10年期公债收益率(殖利率)在近日触及的五周高点附近盘旋，投资人观望美联储会议结果，以研判今年是否会再度升息。在美国通胀疲软但全球经济增强的情况下，美联储料将透露是否会进行今年第三度升息，抑或暂时歇手直到通胀加速。盘初多数欧元区公债收益率小涨。德国10年期公债收益率报0.45%，接近周一所及的近五周高点。

--国际油市：油价上扬，此前伊拉克暗示OPEC或将延长减产协议

油价上涨，此前伊拉克石油部长称石油输出国组织(OPEC)及其他产油国考虑延长减产甚或进一步加剧减产，以控制全球原油供应过剩问题，同时报告显示美国原油库存增幅小于预期。0827GMT，美国原油期货上涨0.35美元，报每桶49.83美元，布兰特原油期货涨0.2美元，报每桶55.34美元。

--全球金市：金价微涨，投资者等待美联储政策声明

金价小幅上涨，呈区间波动走势，美元走势摇摆，在美联储公布政策会议决定前，投资者保持谨慎。0828 GMT，现货金涨0.06%至每盎司1,312美元。美国期金涨0.43%至每盎司1,316.3美元。

--金属期市：伦敦期铝创出五年高位，因预期中国冬季减产

伦敦期铝触及五年高点，因预计中国冬季减产提早开始，并将很快削减可用金属铝库存。截至0829GMT，伦敦金属交易所(LME)期铝涨2.24%，报每吨2,172.50美元。此前一度触及2012年9月以来最高水位2,182.50美元，上日曾上涨1.9%。沪铝收涨3.4%。(完)