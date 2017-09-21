《路透晚报》--9月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持货币政策不变，新晋审议委员片冈刚士投反对票

日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该央行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。不过令人意外的是，新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足达成通胀目标。和市场普遍预期的一样，日本央行在周四结束的两天政策会议中将短期利率目标维持在负0.1%不变，并将10年期公债收益率目标维持在零附近。

日本央行总裁黑田东彦在记者会上称，将耐心地保持宽松货币政策以实现2%通胀率目标。

--欧元区经济报告：欧元区增长获得动能，但通胀低迷

欧洲央行(ECB)经济报告表示，欧元区经济增长正在获得动能，失业率迅速下降令人振奋，不过通胀还没有表现出令人信服的持续升势，因而需要持续的刺激政策。欧元走强是通胀风险的一个来源，因为这意味着物价压力放缓，因此需要予以关注。

--俄罗斯又一家银行请求救助，央行称将提供财务支持

俄罗斯按资产计第12大银行B&N已寻求央行救助，距离另一家俄罗斯银行Otkritie得到救助才过去三周时间。 俄罗斯央行表示，已同意救助陷入困境中的银行B&N Bank。救助内容包括央行成为B&N Bank及其附属银行的主要投资者，并提供财务支持。俄罗斯央行在一份声明中称，不会有自救的要求，也不会延长债务偿付期限。声明称，俄罗斯央行将动用其银行业重组基金改善B&N Bank的财务状况。俄罗斯央行表示，将与现有股东和管理层合作，该银行将继续履行相应义务。

--西班牙警方突击加泰罗尼亚政府大楼逮捕官员，防堵独立公投

西班牙警方搜索加泰罗尼亚政府机构办公室，逮捕多名官员，以阻止一项遭禁止的独立公投，加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)表示，此举代表西班牙中央政府已实质接管加泰罗尼亚。他并称，加泰罗尼亚民众应挺身而出参加10月1日独立公投。加泰罗尼亚政府消息人士表示，西班牙警方在第一波突击行动中逮捕加泰罗尼亚经济部官员Josep Maria Jove。这起突击行动的目标锁定好几个政府部门。La Vanguardia报指出，十余名高层地方官员遭逮捕。警方证实已执行与公投相关的突击，但未提供细节。

--谷歌豪赌智能手机市场，以11亿美元收购HTC的Pixel手机部门

美国Alphabet旗下的谷歌宣布，将以11亿美元收购台湾宏达电(HTC)旗下为其开发Pixel智能手机的部门。这是谷歌第二次进军手机硬件领域，但上次的收购却以失败收场。这次收购全部以现金进行，HTC有2,000名员工将加入谷歌，这相当于HTC员工总数的五分之一。谷歌还将获得HTC部分知识产权的非专属授权，两家公司同意未来将寻求在其他领域进行合作。

--澳洲联邦银行将寿险业务售予友邦保险，作价31亿美元

澳洲联邦银行(CBA)已同意将寿险部门CommInsure售予总部位于香港的友邦保险，售价31亿美元，成为亚洲市场上规模最大的澳洲金融机构收购案。该交易在亚太除日本以外地区的保险业并购交易中排名前十大，友邦保险将收购CBA在澳洲的寿险业务、以及在新西兰的人寿和健康保险业务。CBA还提到，可能会推动财富管理业务的首次公开发行(IPO)。CBA此次剥离业务是澳洲银行业资产出售趋势的一部分，澳洲银行业疲于应对来自大型外企越来越激烈的竞争，所售资产尤以保险业务为主。CBA股价周四收盘下跌0.29%，表现好于大盘1.2%的跌幅。

--东芝芯片事业出售准备定案，西部数据扩大采取法律行动

日本东芝周四预料将敲定把存储芯片事业卖给美国私募股权业者贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团，尽管企图收购却落空的合资事业伙伴西部数据采取新一波法律行动。东芝周三表示已经达成协议，不过消息人士表示，要等到所有参与者缴出承诺书才会正式签约。然而尽管东芝高层宣布已经达成2万亿(兆)日圆(180亿美元)的交易，此案仍笼罩着层层疑云，包括反垄断审批以及与西部数据的法律战等等。关键的未定因素在于西部数据。该公司周三晚间表示，已经发起最新的法律行动，反对东芝在未邀其介入的情况下投资新的记忆体芯片生产线。

[市场摘要]

--日本股市：在疲弱日圆扶助下小幅收涨，但苹果供应商下跌

日股日经指数周四小幅上涨，受美股上涨和日圆走软扶助，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示，仍预期今年内再升息一次。日经指数收高0.2%至20,347.48点，缩减稍早涨幅，稍早曾升至2015年8月以来最高位20,481.27点。为苹果供应零配件的企业股价下滑，此前Rosenblatt Securities的分析师称，iPhone 8的预定情况远逊于以前机型。东证股价指数(TOPIX)涨0.1%。

--中国股市：沪综指收盘小跌，金融股虽涨但难改退场观望情绪

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，虽然今日银行保险等金融股有所表现，但国庆节前退场情绪依旧存在，除金融股外的其他板块绝大多数出现回调，周期股和中小市值个股跌幅居前，大盘则继续窄幅整理走势。

沪综指收报3,357.81点，跌8.19点或0.24%；今日上海A股成交额为2,315亿元人民币，上日为2,255亿元。沪深300指数收报3,837.82点，跌0.12%。

--香港股市：恒指收平，金融股涨势弥补资源股跌势

香港股市收盘变动不大，金融股及消费股表现强劲，抵销了资源股跌势。由于今年稍晚美国再度升息的预期复燃，推动美元走强，引发了资源股跌势。恒生指数收跌0.1%，至28,110.33点；恒生国企指数涨0.2%，至11,198.32点。

--汇市：美元兑日圆触及两个月高位，美联储年内升息预期升高

美元兑日圆升至两个月高位，兑欧元也延续了涨势，此前美联储表态偏鹰派，强化了12月升息预期。美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。美元兑日圆上涨0.4%至112.610，此前触及7月18日以来高点112.725。美元指数日内上涨0.1%至92.558，美联储会议后一度触及两周高点。

--欧元债市：公债收益率升至数周高位，受美联储暗示升息推动

德国公债收益率(殖利率)升至8月初以来高位，此前美联储暗示，今年将再升息一次。这推动两年期美国公债收益率升至2008年11月以来最高，10年期美债收益率触及六周高位2.89%。欧元区公债收益率周四早盘跟随美债走高，全线上涨3-4个基点。欧元区指标德国10年期公债收益率早盘上升4个基点至0.48%，为8月初以来最高。德国公债期货开低40个跳动点，至160.92。

--国际油市：油价下滑，受累于美国原油库存和产量增加

油市下跌，受美国原油库存和产量上升以及美元走强打压。美元上涨可能压制使用其他货币国家的燃油消费。0834GMT，布兰特原油期货下跌0.15美元至每桶56.14美元。美国原油期货下跌0.25美元至每桶50.44美元。

--全球金市：金价触及逾三周低点，受美元走高和FED升息预期升温打压

金价落至逾三周最低，因美元走高，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的预期升温，抑制了市场对黄金的偏好。0835GMT，现货金跌0.42%，报每盎司1,295.52美元，稍早曾触及8月底以来的最低1,294.41美元。美国12月期金下跌1.34%，报每盎司1,298.7美元。

--金属期市：伦敦金属下滑，此前美联储预计年底前再升息一次

伦敦金属周四承压，此前美联储预计年底前再升息一次，这提振了美元走势，并令人预期工业金属成本将升高。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1%至每吨6,460美元，上交易日略收低。伦铜稍早跌至9月15日以来最低位6,462美元。上海期交所主力期铜合约收跌%，报每吨50,160元人民币。(完)