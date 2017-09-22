《路透晚报》--9月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜考虑在太平洋进行氢弹试验，金正恩考虑对美国采取“最强硬反制举措”

韩国联合通讯社报导，朝鲜外务相李勇浩称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。朝鲜领导人金正恩在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。金正恩表示，特朗普周二在联合国的讲话，证明了朝鲜的核计划一直是“正确的路径”。他称特朗普“精神错乱”，其言论是“史上最残忍的战争宣言”。

--欧元区9月综合PMI初值升至56.7，民间部门增速远较预期强劲

调查显示，受制造业带动，欧元区民间部门在第三季季末的增长速度远较预期强劲，制造业增速为2011年初以来最快。民间部门增长，加上通胀压力上升，料将令外界更加预期欧洲央行下个月宣布缩减每月购债规模的计划。HIS Markit欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)初值由55.7升至56.7，远高于荣枯分界线50。

德国民间部门9月扩张速度创下近六年半最快，显示德国经济在全速前进。Markit德国9月综合PMI初值从55.8跳升至57.8。这是2011年4月以来最高，也远高于路透调查预估中值的55.8。法国企业活动9月意外升至逾六年高位，因国内需求提振服务业，并帮助制造业摆脱欧元强势的影响。法国9月综合PMI从8月的55.5升至57.2，创2011年5月以来最高。

--中国财政部称，标普调降中国评级是错误决定

标普昨日宣布调降中国评等。中国财政部今日迅速回应称，标普调降中国评级是一个错误的决定，是对中国经济的误读，中国仍将保持较强的经济增长韧性。财政部网站刊登的新闻稿称，标普将融资平台公司债务全部计入政府债务，从法律上是不成立的。中国在保持经济平稳较快增长的同时，完全可以保持货币信贷合理增长。

--IMF称日本央行应维持宽松刺激措施

国际货币基金组织(IMF)驻日本首席代表布雷克(Odd Per Brekk)称，日本央行应维持宽松货币刺激措施，并加强对外沟通有关央行预期如何实现2%通胀率目标。布雷克称，在货币政策正常化方面，日本央行料将落后于美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行。“不过我们认为这是合适的，因为货币政策聚焦于国内形势，而各个国家和地区的国内形势都不一样，”他在一论坛上表示。他还表示，渐进地、稳步地上调消费税伴之以抑制社保支出的措施，是最有利于增长的中期财政改革方式。

--俄罗斯计划增加对中国的管线石油输送，加强同沙特竞争

俄罗斯最大的石油生产企业--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)表示，待延伸至中国边境城市漠河的第二条东西伯利亚太平洋(ESPO)管线完工后，根据政府协议，2018年将向中国石油天然气股份有限公司供应3,000万桶ESPO混合原油(即60万桶/日)，较今年增长50%。提高输油管线供应是2013年签署合同中敲定的内容，目前该计划的执行正赶上产油国承诺减产以收紧全市场供应，体现出俄罗斯与沙特这两个全球石油出口大国为争夺中国市场主导权而展开的势均力敌的竞争。

--独家：麦格理集团超越高盛，跻身大宗商品银行业务前三甲

澳洲麦格理集团已超越高盛跻身大宗商品银行业务前三甲，该公司最近几年大幅扩张美国能源业务，而竞争对手则在削减相关业务。麦格理集团的崛起标志着大宗商品银行业务领域的巨大变化，该领域通常由美国和欧洲的精英机构占据主导，但全球金融危机之后，严格的监管措施迫使这些机构撤出大宗商品领域。这是首次出现非欧美银行跻身大宗商品或任何其他资本市场领域前列的情况。

[市场摘要]

--日本股市：收低从两年高点回落，因朝鲜威胁称可能进行氢弹试验

日股日经指数周五从两年高点回落，之前朝鲜(北韩)威胁称可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验，这令朝鲜与美国及其盟友的紧张关系升温。不过，日股仍连续第二周录得周线涨幅，金融股领涨，因在美联储周三公布政策声明后，美国公债收益率上涨。日经指数收跌0.3%至20,296.45点。东证股价指数跌0.3%至1,664.61，下跌股与上涨股家数比为2比1。

--中国股市：沪综指收跌至近一个月低点，资源股持续调整拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌至近一个月低点。分析师指出，今日沪综指震荡走低，开始回补此前形成的向上跳空缺口，资源类板块持续调整拖累大盘，银行和保险股则成为护盘主力板块，助股指午盘后逐步收敛跌幅，料大盘在国庆长假前仍以震荡走势为主。 沪综指收报3,352.53点，跌5.28点或0.16%；该指数本周累计下跌0.03%；此前收盘低位为2017年8月25日的3,331.52点；今日上海A股成交额为2,063亿元人民币，上日为2,315亿元。沪深300指数收报3,837.73点，持平。

--香港股市：恒指收跌0.8%，受标普下调中国评级及朝鲜核威胁打击

香港股市录得一个月来最大单日跌幅，回吐本周录得的多数涨幅，因标普下调中国评级以及朝鲜发出核威胁之后，投资人削减仓位。美联储的缩表及升息计划也打击了人气。恒生指数收低0.8%报27,880.53点，创下8月18日以来最大单日百分比跌幅，恒生国企指数跌0.8%，报11,109.00点。

--汇市：朝鲜半岛紧张局势压低美元兑日圆，但周线有望收高

美元兑日圆在朝鲜半岛紧张情势升温之际下跌，惟美日货币政策走向大不相同，令美元兑日圆周线有望上涨。标普全球评级调降中国主权评级的消息，亦加剧投资人避险情绪。美元兑日圆跌幅一度深达0.8%，触及111.65，之后跌幅缩减至0.5%左右，伦敦盘初报111.96。本周美元兑日圆仍累计上涨逾1%。美元指数下跌0.3%至92.024，不过本周仍略有上涨，远高于9月8日创下的逾两年半低点91.011。

--欧元债市：德债收益率持稳于七周高位下方，德国周末大选料无悬念

德国公债收益率持稳于0.5%略下方，德国周末即将举行大选，预料现任总理梅克尔将继续执政。相较于今年稍早的法国大选，市场几乎不将德国周日大选放在心上。早盘交易中，德国10年期公债收益率持稳于0.45%，低于周四触及的七周高位0.50%。欧元区多数公债收益率周五大致持平，不过葡萄牙公债收益率料将创下2015年2月以来最大单周跌幅。葡萄牙公债收益率本周大跌35个基点，此前债信评级机构标普将其评级重新上调至投资级。

--国际油市：油价小升，市场观望OPEC会议是否延长限产协议

国际油价小升，市场观望稍晚维也纳的一场会议，以了解主要产油国是否将限产协议延至明年3月以后。0826GMT，布兰特原油期货报每桶56.41美元，微跌0.02美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.04美元，至每桶50.59美元。

--全球金市：朝鲜局势提振黄金反弹，但本周料连续第二周周线下跌

黄金从四周低点反弹，因美朝局势的最新波折促使投资人买入避险资产。0827GMT时，现货金上涨0.48%，报每盎司1,297.17美元，上日触及四周低点1,287.61美元。本周金价累计下跌1.7%，料连续第二周下跌。美国12月期金上涨0.42%至每盎司1,300.2美元。

--金属期市：伦敦和上海金属挫跌，受朝鲜半岛问题及中国评级忧虑拖累

上海和伦敦金属下跌，在朝鲜半岛紧张局势升温以及标普下调中国主权评级引发担忧的背景下，投资者纷纷削减曝险。伦敦期铅和期镍都挫低约4%。伦敦期锌和期铝双双跌逾2%。伦敦期铜跌至8月16日以来的最低位，触及每吨6,366美元，之后削减跌幅，0828GMT时报每吨6,420美元。上海主力期铜下跌1.5%，收报每吨49,630元人民币(7,532美元)。(完)