《路透晚报》--9月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本9月制造业PMI初值触及四个月高点，因需求升温

周一公布的一项民间调查初值显示，日本9月制造业活动创四个月以来最快扩张速度，因国内和出口订单增加，凸显出需求日益增强。9月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)初值升至52.6，8月终值为52.2。

日本政府对经济仍维持温和乐观的看法，表明经济复苏的范围正在扩大、力度正在增强，尽管通胀依然低迷。

--朝鲜半岛危机激发民众支持，安倍晋三料将趁势宣布提前选举

一名执政党官员表示，日本首相安倍晋三将在周四解散国会准备提前选举，此举旨在利用民调支持率改善及反对党内哄的良机。

安倍晋三指示内阁在年底前编制一个约2万亿日圆(178亿美元的)新的经济刺激方案，拟聚焦于补贴教育、儿童保育支出，以及提振用于改善生产率的企业投资。这一经济刺激计划可能是争取选民支持的手段。

--德国9月企业信心意外恶化，未来数月经济可能失去一些动能

调查显示，9月德国企业信心意外恶化，暗示消费带动的德国经济成长未来几个月可能将失去一些动能。经济智库Ifo公布，9月企业景气判断指数从8月的115.9降至115.2，路透调查分析师预计为116.0。9月数据下降是因为企业对当前商业环境的评估更加悲观，而且对未来六个月的展望亦恶化。

--日本央行在进一步推动负利率方面并没有多少空间

日本央行总裁黑田东彦表示，在进一步推动负利率方面央行并没有多少空间；现在解除日本央行的大规模刺激计划或讨论超宽松货币政策措施的退出策略，明显还太早。

他还表示，日本央行可通过将通胀率定在2%，来帮助保持长期的汇率稳定；将通胀率目标提高到3%或4%左右是“不现实的”。

--独家：大众汽车寻求确保钴长期供应，加大马力发展电动车

德国大众汽车(Volkswagen)在加速朝电动车发展转变之际，正采取行动以确保钴的长期供应。钴是可充电电池的重要构成要素。钴行业消息人士对路透称，大众汽车已要求生产厂商针对2019年起最高达10年的钴原料供应计划递交提案。

--联合利华同意以27亿美元买下韩国化妆品公司Carver Korea

联合利华(Unilever)同意以22.7亿欧元(27.1亿美元)，从贝恩资本和高盛手中买下韩国化妆品公司Carver Korea。该交易尚待常规监管批准。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆走软及刺激措施预期支持日经指数收高

日本股市日经指数周一收高，因日圆走软提振出口类股，同时对于下月大选后出台经济刺激措施的预期支撑了整体人气。很多上市公司的上半财年将于9月30日结束，投资者在周三除息日之前买入股票，也支撑了市场。日经指数收涨0.5%至20,397.58点。东证股价指数涨0.5%至1,672.82点。

--中国股市：沪综指续创一个月新低，房地产板块受利空消息影响普跌

中国股市沪综指收跌，续创一个月新低。分析师指出，今日食品饮料和医药股涨幅居前，但受不利消息面的影响，房地产板块出现普跌，对大盘下拉作用较大，盘中卖压有所上升，短期市场情绪从激进转向偏保守和观望。

沪综指收报3,341.55点，跌10.98点或0.33%；此前收盘低位为2017年8月25日的3,331.52点；今日上海A股成交额为2,020亿元人民币，上日为2,063亿元。沪深300指数收报3,817.79点，跌0.52%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,801.4点，跌0.67%，成交11,890手。沪股通和深股通分别净卖出18.34亿元和净买入1.57亿元。

--香港股市：恒指跌1.4%创六周来最大单日跌幅，地产股重挫

香港股市录得六周来最大单日跌幅，地产股重挫打击本就疲弱的市场人气。之前美联储立场强硬以及标普下调中国信用评级，已然导致市场人气脆弱。恒生指数跌1.4%至27,500.34点。恒生国企指数跌1.8%至10,912.46点。

--汇市：欧元下跌，受德国大选结果牵引

欧元中止两日涨势，小幅下跌，此前德国大选结果出炉，促使部分投资人锁定今年以来最有利可图的汇率交易的获利。欧元今年以来上涨超过13%。欧元兑美元0812GMT下滑0.4%至1.1904，但兑瑞郎及日圆基本持平。美元指数日内上涨0.22%，因投资人削减美元空仓。

--欧元债市：南欧公债遭抛售，因默克尔在德国大选中以微弱优势胜选

南欧公债早盘遭遇抛售，此前德国总理默克尔在周日大选中以微弱优势获胜，引发外界担忧德国将出现对欧元区更为强硬的立场。意大利-德国10年期公债利差处于两周半最阔水准168个基点。德国10年期公债收益率微跌至0.44%。奥地利与荷兰等其他高评级公债的收益率亦下降。

--国际油市：油价守住大部分涨幅，产油国称市场正迈向再平衡

油价受美元走高打压，但守住了上一交易日的大部分涨幅，因在维也纳开会的主要产油国称，市场稳定走在再平衡的道路上。0816GMT，11月交割的布兰特原油跌0.04美元至每桶56.82美元，接近3月以来最高水平。美国11月交割原油期货跌0.2美元至50.46美元，但距离最近的四个月高位不远。

--全球金市：金价下跌，因美元持坚和朝鲜半岛担忧缓解

金价下跌，徘徊在上周触及的一个月低位附近，因美元持坚，且围绕朝鲜半岛的担忧缓解。0816GMT，现货金跌0.4%至每盎司1,291.60美元。美国12月期金跌0.22%至1,294.70美元。现货银下滑0.5%报每盎司16.87美元。

--金属期市：LME期镍及期锌价格反弹，中国经济疑虑阻升

伦敦金属交易所(LME)期锌及期镍价格上涨，自上日跌势反弹，但涨势受到限制，因投资人仍对中国经济前景及美元走势抱持审慎态度。0818GMT，伦敦期铜近持平于每吨6,458.50美元。上海期铜升0.82%至每吨50,260元人民币。伦敦期镍反弹0.67%至10,490.00美元。上海期镍连续第二个交易日下跌，下滑2.28%。伦敦期锌上涨1.44%至3,074.50美元。(完)