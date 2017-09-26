《路透晚报》--9月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲经济今年料增长5.9%，美联储收紧政策构成风险--亚开行

亚洲开发银行(ADB)周二表示，今明两年亚洲发展中国家和地区经济有望以更快的速度增长，受全球贸易增长和中国经济扩张提振，但亚开行称美国收紧货币政策构成风险。

亚开行表示，预计2017年和2018年亚洲发展中国家和地区经济将分别增长5.9%和5.8%，与7月预估相同，但高于4月时预估的两年均增长5.7%。亚开行称，今年中国经济料增长6.7%，明年料增长6.4%，与7月预估相同。

--美军轰炸机飞临朝鲜半岛后，朝鲜调遣飞机加强东岸防御

韩国联合通讯社援引国内情报机构报导称，继美国周末向朝鲜半岛派出B-1B轰炸机之后，朝鲜在不断调遣飞机，加强东岸防御。报导称，美国似乎是故意披露了轰炸机飞行路线，因为朝鲜方面似乎对此并不知情。韩国国家情报院未能立即证实该报导。

--日本央行希望坚持当前政策框架，但质疑的声音越来越大

日本央行发布的7月19-20日会议记录显示，决策者认为他们应坚持当前的政策框架，并且有理由乐观看待消费者物价，因为衡量通胀预期的指标已经停止下滑。政策制定者对实现通胀目标的乐观看法，可能无法打消外界的担忧，人们认为日本央行需要改变其政策立场，因为央行迄今一直未能提振物价。

--中国严审举债并购，让海航从一路高歌猛进中回到现实

在并购领域一路高歌猛进的中国海航航空集团最近被中国监管机构瞄上，并遇上麻烦，结果导致并购交易停滞不前，当局还加强对其财务和股权结构的审查。新的交易枯竭，高盛以及美银美林等投行对于和海航的合作也变得愈发谨慎。海航一直在为自身健康状况辩护，称与300多家金融机构保持紧密的工作关系，而且拥有稳健的信贷额度。

--默克尔选后试图组建执政联盟，右翼政党成议会第三大党

德国默克尔赢得第四个总理任期之后开始组建政府的艰巨工作，并敦促中左翼社会民主党(SPD)不要关上再次共组“大执政联盟”的大门。默克尔在两年前决定允许逾100万移民进入德国，此决定拖累其所属的保守阵营得票率降至33%，为1949年以来最低。她的执政联盟伙伴SPD，得票率亦下滑，并称将成为反对党。反移民的德国新选择党(AfD)成为逾50年来第一个进入议会的极右翼政党。许多德国民众对于AfD的崛起感到吃惊，外长曾将该党比作纳粹。欧元和欧股双双下滑。此外，市场担忧德国对欧元区出现更强硬的立场，这对南欧公债也构成压力。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收低脱离两年高位，朝鲜相关担忧构成打压

日股日经指数周二小幅收低，科技股与苹果供应商下跌，追随美国科技股隔夜颓势；而关于朝鲜(北韩)问题的担忧亦打击风险偏好。日经指数跌0.3%，收于20,330.19点，脱离了上周触及的两年高位20,481.27点。东证股价指数收平，报1,672.74点。

--中国股市：沪综指缩量微幅收升，国庆长假前大盘将维持区间震荡

中国股市沪综指缩量微幅收升。分析师指出，今日股指在30日均线下方震荡，个股调整较为明显，成交量继续大幅萎缩，尾市获护盘拉升转跌为升。临近国庆长假，场内交投日渐清淡，料后市大盘仍将维持区间震荡盘整。

沪综指收报3,343.58点，涨2.03点或0.06%；今日上海A股成交额为1,588亿元人民币，较上日2,063亿元缩减逾二成。沪深300指数收报3,820.78点，涨0.08%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,813.8点，涨0.11%，成交10,149手。沪股通和深股通分别净卖出1.01亿元和净买入2.12亿元。

--香港股市：收盘小升，投资者将焦点转向中国经济前景

香港股市上日大跌后小幅收高，投资者淡然看待朝鲜半岛紧张局势升温，转而聚焦于中国经济改善的迹象。恒生指数上涨0.1%至27,513.01点。恒生国企指数上升0.5%至10,968.39点。

--汇市：欧元触及一个月低点，上日甫创下今年以来单日最大跌幅

欧元跌至一个月低点，上日才刚创下今年以来表现最差的一天，因投资人担心德国可能耗上数月协商才能筹建联合政府，不利于经济，同时提高欧元区进一步紧密整合的难度。欧元兑美元伦敦早盘低见1.1811，为8月25日以来最低。美元兑日圆持稳于111.73，稍早曾下跌，因市场担心朝鲜半岛紧张态势再度升温。美元指数触及四周最高。

市场目前关注的是美联储主席叶伦将表达的观点。她将于1645GMT在克利夫兰就“通胀、不确定性和货币政策”发表演说。新西兰元兑美元延续昨日跌势，最新报0.7223美元，下跌0.6%。

--欧元债市：德债企稳，投资者注意力转向美联储主席讲话

德国公债收益率企稳，之前曾创下七周以来的最大单日跌幅。投资者目前等待美联储主席叶伦将发表的讲话，期望获悉有关美联储收紧货币政策的计划。欧洲市场周二开始交易后，德债收益率小升，分析师称是因为叶伦将于1645GMT发表的讲话成为市场关注焦点，演讲主题是“增长前景：重估基本面”。

--国际油市：布兰特原油触及26个月高位，土耳其威胁切断库尔德输油管道

油市稍事喘息，此前布兰特原油跃升至26个月高位，因土耳其威胁切断伊拉克库尔德地区通往其它地区的输油管道。0823GMT，布兰特原油期货11月合约跌0.22美元至每桶58.80美元，稍早曾升至59.49美元，为2015年7月10日以来最高位。美国原油期货11月合约下跌0.10美元至每桶52.12美元，稍早曾触及五个月高位52.43美元。

--全球金市：金价持稳于近一周高位，受朝鲜相关担忧支撑

金价小跌，此前曾触及约一周最高水平，因朝鲜 半岛紧张局势带动避险需求。0824GMT，现货金跌0.26%报每盎司1,306.72美元，稍早一度录得9月20日以来最高位1,313.54美元。上日现货金上涨逾1%。美国12月期金跌0.12%，报每盎司1,309.90美元。现货银跌0.53%，报每盎司17.09美元。

--金属期市：伦铜和期锌价格回升，大宗商品普遍上涨

伦铜上涨，同时，减产引发油价回升之后，大宗商品价格得到普遍拉升，而亚洲开发银行提高对中国经济增长的预期后，需求前景也被点亮。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨1%，报每吨6,515美元。上海期铜上涨1%至每吨50,640元人民币。(完)