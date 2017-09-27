《路透晚报》--9月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--专访：管理朝鲜问题带来的风险是经济的优先要务--韩国企划财政部官员

在韩元跌至六周低位之际，韩国主管汇率的一位高级官员周三表示，他的首要任务就是管理朝鲜(北韩)紧张局势升温给韩国金融市场带来的风险。朝鲜和美国间越来越激烈的交锋近几周来已使外国投资者感到不安，韩国央行和企划财政部均警告称，若有进一步挑衅行为可能导致资本突然外流。“目前，管理(和朝鲜相关的)风险并确保我国主权债信评级不受伤害，是我们的当务之急。”企划财政部官员Hwang Kun-il对路透表示。

--德国出口商无惧欧元走强，只有汽车业不太乐观--Ifo

德国经济研究机构Ifo表示，德国出口商对业务前景的看法更加乐观，因其他欧元区国家的需求大增帮助抵消对欧元走强的担忧。Ifo主管Clemens Fuest表示，只有汽车业必须应对一个明显的不利因素，目前几乎没有出口成长的机会。

--欧元区8月M3货供额增速升至5.0%，银行放贷持稳

欧洲央行公布的数据显示，反映未来通胀状况的先行指标--M3年增速在8月跳升，不过银行放贷几无变动。欧元区8月M3年增速从7月的4.5%升至5.0%，高于市场预期的4.6%，并逆转上月的下滑态势。8月对企业贷款增幅从上月的2.4%升至2.5%，今年大部分时间都在区间波动，而对家庭的贷款规模增幅持稳于2.7%。

--阿尔斯通与西门子签署协议合并铁路业务，迎战中车竞争

德国工业集团西门子和法国阿尔斯通周二达成协议合并双方铁路业务，创造出一家欧洲一流水准的企业，以便更好地迎战中国中车挺进国际的竞争。对法国总统马克龙来说，这份框架协议是法德工业的突破性进展，但已激怒了政界反对派人士。协议还需获得阿尔斯通股东及监管机构的批准。两家公司表示，阿尔斯通董事会、西门子监察董事会及阿尔斯通股东布伊格集团(Bouygues)一致通过该交易案。

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊：银行业规模过大，可能需要缩小

欧洲央行(ECB)银行监管委员会主席努伊表示，欧洲银行业规模过大，可能需要通过合并或倒闭加以缩小。“从各方面来说，欧洲银行业或许真的已经大而不当，”努伊称，“我们至少可以见到一个与这点有关的体质问题...许多银行赚的钱还不足以弥补资金成本。”“看来有太多银行要争抢客户，”努伊指出，“银行业很有可能需要缩小。”

--芬兰电企Fortum提议以95亿美元收购德国公共事业公司Uniper

芬兰电力企业Fortum表示，将提出以80.5亿欧元(95亿美元)收购德国Uniper。Uniper是一家发电企业，旗下还有能源交易业务，德国公共事业企业意昂集团(E.ON)拥有该公司部分股权。Fortum将提出每股22欧元现金的报价，主要目标为以37.6亿欧元收购意昂在Uniper剩余的46.65%股权。Uniper是意昂去年业务剥离后所成立的公司。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一周半低点，受除息因素拖累

日本股市日经指数周三收于一周半低点，除息因素引发的股价调节，打压了汽车股等高收益股，抵销科技股尾随美国同业的涨势。日经指数跌0.3%，或63.14点，报20,267.05。东证股价指数收跌0.5%，报1,664.43点；市场成交清淡，只有12亿股票易手，为2012年8月27日以来最低。

--中国股市：沪综指微幅收升，工业企业利润数据偏好周期股超跌反弹

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，周期股受工业企业利润数据偏好影响超跌反弹，通讯类板块领涨，但市场观望氛围仍浓厚，成交持续偏淡。由于大盘前期调整较为充分，料短期下跌空间不大，国庆长假前大盘将保持稳定。 沪综指收报3,345.27点，涨1.69点或0.05%；今日上海A股成交额为1,687亿元人民币，上日为1,588亿元。沪深300指数收报3,821.2点，涨0.01%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,819.8点，涨0.23%，成交10,250手。沪股通和深股通分别净卖出1.42亿元和净买入8.76亿元。

--香港股市：在资源股带领下收高，受益于中国工业企业获利强劲

香港股市上涨，资源股领涨，此前中国工业企业公布优异获利突显了该国经济韧性。中国政府加快国有企业重组的迹象亦提振投资者信心。恒生指数收高0.5%，报27,642.43点；恒生国企指数涨0.6%，报11,035.78点。

--汇市：欧元下滑至约一个月低位，美元反弹

欧元触及约一个月新低，美元空头轧平以及对于德国大选的反应，激发投资者对欧元获利了结。欧元是今年以来表现最佳的货币之一。0853GMT，欧元兑美元跌0.43%至1.1740。欧元兑其他货币也走低。美元指数一度涨0.5%至8月23日以来高点93.50。美元兑日圆涨0.62%至112.92。

--欧元债市：叶伦讲话和特朗普税改期望推高欧元区公债收益率

欧元区公债收益率(殖利率)上涨，美联储主席叶伦称联储需要继续渐进升息，尽管通胀前景存在不确定性。多数欧元区公债收益率日内上涨1-2个基点。德国指标10年期公债收益率上升2个基点，至0.43%，进一步远离周一触及的11日低点0.395%。

--国际油市：布兰特原油转跌，美国原油小涨

指标布兰特原油由涨转跌。美国原油库存因炼厂提高产能而意外下降，土耳其威胁切断伊拉克库尔德地区的原油出口。0829GMT，布兰特原油期货11月合约跌0.18美元，或0.31%，报每桶58.26美元。美国原油期货11月合约涨0.10美元，或0.19%，报每桶51.98美元。

--全球金市：金价微跌，因美联储升息前景提振美元上涨

黄金价格微跌，受美元走强打压。美联储可能在12月升息的前景提振美元上涨。此外，特朗普政府将公布税改计划。0832GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,290.89美元。美国12月期金跌0.75%，报每盎司1,292美元。现货银涨0.14%至每盎司16.79美元。

--金属期市：伦铜六日来首次上涨，季末前出现仓位了结

伦敦期铜上涨，为过去六个交易日以来的首次，因在第三季度末以及中国长假开始以前，伦铜仓位被结清。美元走强，以及围绕中国经济增长的忧虑增加，都令铜价涨幅受限。0834GMT时，LME三个月期铜涨0.67%至6,456美元。沪铜扳回早盘跌幅，最终收盘持平于50,540元人民币(7,614美元)。LME期锌涨0.42%。(完)