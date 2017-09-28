《路透晚报》--9月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国10月GfK消费者信心意外下滑，未来数月前景笼罩阴霾

周四公布的一份调查报告显示，德国10月消费者信心意外笼罩了一层阴霾，表明由消费者拉动的德国经济成长可能在未来数月失去一些动力。GfK表示，10月消费者信心指数从9月的10.9降至10.8。9月数据为近16年来最高。GfK研究人员表示，消费者信心下降的主因是对收入预期的看法不太乐观；由于德国组建执政联盟的谈判可能非常复杂，消费者信心可能在未来几个月进一步恶化。

--韩国政府将向受中韩萨德争端影响的企业提供税收帮助和贷款

中国因韩国部署萨德反导系统而对该国企业采取报复性贸易措施，韩国政府将向受到影响的企业提供税收减免和贷款。韩国政府计划允许免税店运营商及其他在中国经营的零售商递延全部或部分公司所得税及增值税，递延期限最长九个月；还将向因韩系车在华销量下降受到冲击的汽车零配件制造商提供低息贷款。

--东芝签署协议，以180亿美元将芯片业务售予贝恩牵头的财团

日本东芝已经签署总额2万亿日圆(180亿美元)协议，将芯片业务出售给贝恩资本牵头的财团。东芝一直在努力筹措资金，以避免被摘牌的命运。该财团包括韩国芯片商SK海力士、戴尔、希捷、金士顿和苹果。

路透独家报导，熟悉情况的消息人士称，美国私人直接投资公司黑石集团和Apollo Global Management已结成联盟，竞购美国已破产核电厂服务公司西屋电气。若交易能达成，将能减少西屋电气对其所有者--东芝的财务打击。

--日本众议院解散，10月22日提前选举

日本首相安倍晋三宣布10月22日举行提前选举，而主要反对党民进党选择支持东京都知事小池百合子麾下的新政党。安倍的支持率在最近几个月有起色，他希望这能够协助自民党为首的执政联盟守住国会简单多数优势。小池百合子宣布她将亲自挂帅周三正式成立的新政党“希望之党”，大大动摇了选举的前景。民进党领导人表示，他们将“全力支持”希望之党，不派出任何候选人，并允许本党成员在希望之党名下参选。

--欧洲央行通胀目标应该是对称的--央行管委利卡宁

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁表示，欧洲央行应该以同样的劲头对抗高通胀和低通胀。这显示其不能容忍通胀最终急涨的情况。该言论与一些政策鸽派人士的观点相左。这些人认为，在通胀长期偏低之后，欧洲央行可以接受通胀稍微升过目标水准，因央行应该采取较长远的眼光并弥补“失去的”通胀。

--澳洲截至8月季度的职位空缺数创历史新高

澳洲截至8月季度的职位空缺数升至纪录最高水平，是预示就业将继续强劲增长的好兆头。澳洲6-8月季度经季调职位空缺总数激增6%至203,700个，自1979年有该数据以来首次突破20万。该季度职位空缺数较上年同期也大幅增长了15.4%。分析师重视该数据，因该数据是一项可靠的衡量就业需求及就业增长拐点的领先指标。

--英国央行总裁卡尼：不能期望由央行化解退欧的经济打击

英国央行总裁卡尼表示，不能期望由英国央行来化解英国退欧对经济的可能冲击，尽管央行可以影响相关打击在英国各领域的散布情况。在主持英国央行成为独立机构20周年的纪念活动上，卡尼表示，英国经济繁荣将取决于脱离欧盟的最终安排，以及政府的财政政策。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因美股上涨及日圆走贬反弹收高，金融股大涨

日本股市日经指数周四反弹，此前美股上涨，美元兑日圆亦上扬，得益于美国总统特朗普政府可能在税改计划方面取得进展的憧憬。日经指数收涨0.5%至20,363.11点。东证股价指数收涨0.7%，至1,676.17点。

--中国股市：沪综指小幅收跌至逾一个月新低，地产股和周期股走弱拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌，创逾一个月新低。分析师指出，今日大盘全天维持窄幅震荡，受国庆节长假消费预期增加影响，食品饮料板块逆势走强，而金融地产权重股和周期股则抛压较重，对大盘形成拖累。目前股指仍在短期下降通道内运行，料后市仍将窄幅区间内震荡整理。

沪综指收报3,339.64点，跌5.63点或0.17%；此前收盘低位为2017年8月25日的3,331.52点；今日上海A股成交额为1,817亿元人民币，上日为1,687亿元。沪深300指数收报3,822.54点，涨0.04%。

--香港股市：跟随亚洲市场疲势收低，投资者等待中国第三季经济数据

香港股市下跌，跟随其他亚洲市场疲势，投资者担心中国经济可能放缓，等待中国第三季经济数据出炉。恒生指数收跌0.8%报27,421.60点。恒生国企指数跌1.5%至10,874.52点。

--汇市：美国税改计划提振美元连涨第四日，但疑虑显现

美元连续第四天上涨，因美国公债收益率上升鼓舞投资者削减空仓，不过投资者对于追高愈发谨慎，因美元逼近近期交易区间顶端。美元指数涨0.24%，攀升至一个月高位，有望创下今年来最佳单周表现，因冀望美国总统特朗普领导下的政府可以在税改方面取得进展。欧元和日圆走势挣扎，受累于国内忧虑，二者兑美元日内均大致持平。

--欧元债市：德国公债收益率触及八周高位，受特朗普税改提议提振

德国公债收益率触及八周高位，在欧债收益率涨势中居前，因美国总统特朗普提出了30年来美国最大税改议案，且强劲数据加大美联储今年再度加息的可能。德国指标10年期公债收益率大涨5个基点至0.518%，创八周来最高，两日来共上涨10个基点，料创下7月初以来最大的两日涨幅。

--国际油市：油价下跌，美国库存数据好坏参半

油价下跌，美国原油期货回吐上日在库存意外减少带动下录得的部分涨幅，布兰特原油则进一步远离近期所及26个月高点。0823GMT，美国原油期货微跌至每桶52.09美元。布兰特原油期货跌0.31%至每桶57.72美元。

--全球金市：金价触及逾一个月低位，强劲的美国数据推高美元

金价持稳，此前触及逾一个月低位，因在更加强劲的经济数据公布后，美国12月升息的可能性升高、以及新税改计划出炉都提振了美元。与此同时，铂金价格自2001年以来首次低于钯金，主因对柴油车的需求减弱。0826GMT，现货金几近持平报每盎司1,281.45美元。美国12月期金下跌0.26%至每盎司1,284.40美元。其他贵金属方面，现货铂金(白金)跌0.11%至每盎司914.99美元，之前曾触及7月20日以来最低水准；现货钯金涨0.27%至每盎司929美元。现货银下跌0.18%至每盎司16.71美元。

--金属期市：铜价小涨，第三季末和中国假期之前走势受限

伦铜小涨，上日收高。中国工业企业利润强劲缓解了有关经济增长放缓和铜需求下降的担忧，从而支撑铜价； 但在第三季末以及中国下周因国庆假期休市之前，铜价走势受限。0829GMT，伦敦金属交易所三个月期铜涨0.13%，报每吨6,445.50美元。上海期铜上涨0.5%，收报每吨50,620元人民币。上海期镍下跌1.35%，收报每吨83,510元人民币，受累于钢铁和铁矿石的卖压。(完)