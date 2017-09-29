《路透晚报》--9月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行总裁卡尼称经济势头暗示近期可以升息

英国央行总裁卡尼周五表示，英国经济的发展势头适宜央行将在“相对不远时间”开始升息。目前英国利率处于纪录最低水平。“我们此前说过，如果经济保持当前的势头，而且所有信号都这样显示，那么在相对不远的时间，我们可以预期将利率有所上调，”卡尼对BBC电台表示。

英国第二季经济增长年率创下2013年以来最弱，并且服务业在7月出现萎缩，这反映出在英国央行准备实施十年来的首次升息之际，经济却可能正在失去动能。官方数据显示，第二季国内生产总值(GDP)较上年同期的增幅放缓至1.5%。

--德国8月零售销售意外按月下滑0.4%，同比增幅亦逊于预期

德国联邦统计局公布8月零售销售意外较前月下滑，同比涨幅亦小于市场预估，未来几个月继续由消费带领经济全力冲高的希望因而受到轻微打击。8月实质零售销售较上月下滑0.4%。路透调查预估为上升0.5%。7月零售销售为下滑1.2%。8月零售销售较上年同期增长2.8%，增幅与前月持平，但低于路透调查分析师预估的3.2%。

德国9月失业率降至5.6%，创下纪录新低。

--日本8月通胀加速上升且就业和工业数据向好，暗示经济稳健复苏

日本8月核心通胀加速上升，工业生产增幅超过预期，劳动力需求仍为逾40年最强，进一步显示日本经济动能稳健。这一系列数据应支持对日本经济前景的乐观看法，尽管日本首相安倍晋三决定提前举行大选，带来有关经济政策的一些不确定性。日本8月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.7%，分析师的预估中值亦为上涨0.7%。这是该指数连续第八个月上升，7月为增长0.5%。8月工业生产较前月增长2.1%，高于预估。

日本央行发布的9月会议意见摘要显示，一名政策制定者在会议上呼吁扩大货币刺激。这说明央行内部有关政策方向的分歧可能正在加大。

--中国在实施制裁朝鲜措施方面取得进展--美助理国务卿

美国国务院助理国务卿董云裳(Susan Thornton)在参议院一个听证会上表示，中国在实施制裁朝鲜措施方面取得进展，并敦促心怀疑虑的国会议员耐心等待中国的努力显现效果，不要匆忙出台新的制裁举措。她即将随同国务卿蒂勒森赴中国访问。几名参议院金融委员会成员希望采取的更严厉措施，包括针对与朝鲜有商业往来的中资银行和企业实施次级制裁(secondary sanction)，以及对朝鲜石油禁运。

--英退谈判取得进展，但尚不足以进入下阶段磋商

欧盟负责英退事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)对记者表示，欧盟及英国在英退最新回合谈判当中取得进展，但仍不足以进入到下一磋商阶段讨论过渡期问题和未来的贸易协议。巴尼尔表示，将在三周后召开的欧盟峰会上与其他27国领袖“评估”进展。不过他并未透露自己建议展开贸易会谈的可能性有多高，同时一直刻意不对“充分进展”做出定义。

--伊拉克库尔德人支持独立，土耳其对其发出终止石油贸易威胁

土耳其威胁对与伊拉克库尔德人的石油贸易采取严厉限制，此前伊拉克库尔德人在公投中支持脱伊独立，这引起了土耳其的警惕，因其目前就面临着国内库尔德人的分裂叛乱活动。伊拉克总理阿巴迪的办公室称，土耳其总理耶伊尔德勒姆在电话中对阿巴迪表示，土耳其将摈弃过去的做法，石油出口方面只与巴格达的中央政府打交道。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数大致收平，但录得今年来最大月度涨幅

日本股市日经指数周五大致收平，但却录得了今年来的最大月度涨幅，因投资者重建在本月早些时候因地缘政治担忧而削减的仓位。日经指数微跌0.03%报20,356.28点，9月全月则大涨3.6%，为三个月来首次录得月线涨幅。东证股价指数跌0.08%至1,674.5点，9月全月则涨3.5%。

--中国股市：沪综指小幅反弹收升，市场交投清淡消费板块涨幅居前

中国股市沪综指小幅反弹收升。分析师指出，今日大盘全天在前一交易日收盘价上方运行，因国庆长假将至，市场交投清淡，热点非常分散，商贸、轻工、家电和食品饮料等大消费板块受到资金追捧，而有色、煤炭和钢铁等资源类板块持续调整。

沪综指收报3,348.94点，涨9.30点或0.28%；该指数全周累计下跌0.11%，本月累计下跌0.35%，今日上海A股成交额为1,756亿元人民币，上日为1,817亿元。沪深300指数收报3,836.50点，涨0.37%。

--香港股市：恒指收高，但9月创今年以来首次月线下跌

香港股市收高，但恒生指数今年以来首次录得月度跌幅，显示在美国货币政策趋紧及中国经济放缓的疑虑下，港股上涨动能可能正在减弱。投资人也在观望下个月中共召开十九大会议，以及中国第三季经济数据。恒生指数收高0.5%，至27,554.30点，但9月共跌1.5%，今年以来涨幅缩至25%。

--汇市：美元指数有望创今年单周最大涨幅，欧元走势挣扎

美元指数本月有望录得今年最大单周涨幅，因特朗普的税改计划带动美国公债收益率反弹，引发美元空头仓位的大调整。美元指数日内大致持平，报93.12。美元指数本周以来上涨逾1%。

欧元整理跌幅，今年2月以来料将首次月线下跌，因德国大选结果促使投资者针对今年迄今欧元的两位数涨幅了结获利。欧元兑美元持平于1.1791美元，本月迄今下跌近1%。

--欧元债市：投资者停止抛售公债，此前出炉的德国通胀数据令人失望

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，此前出炉的德国通胀数据低于预期，引发许多人揣测稍晚发布的欧元区通胀数据也可能不尽如人意。但德国消费者物价数据遏制了德债涨势。德国10年期公债收益率基本持平在0.48%。美国和德国10年期公债收益率之差略微扩大至184个基点，为7月初以来最高，表明投资者对美国经济成长和通胀的预期暂时要比对欧元区的预期乐观。

--国际油市：美国原油和布兰特原油上涨，周线料收高

布兰特原油期货和美国原油期货双双走高，都有望录得周线涨幅，因投资者押注削减全球供应过剩的努力正在奏效，且需求前景在改善。0836GMT，美国原油期货涨0.31%至每桶51.72美元。该合约有望连续第四周周线上涨。布兰特原油期货上升0.37%，至每桶57.62美元，有望连续第五周上升。

--全球金市：金价近持平，料创今年最大月线跌幅

金价近持平，因美元走强，金价料将创下今年最大的月线跌幅。0840GMT时，现货金涨0.02%，至每盎司1,287.11美元，9月月线料下跌近3%，为今年迄今最大的月线跌幅，亦为去年11月以来最大月线跌幅。不过，金价第三季季线料收高约3.5%。美国期金涨0.1%至每盎司1,289.80美元。

--金属期市：LME期铜势将创季线五连涨，得益于对中国强劲需求的预期

伦敦期铜连续第三日上涨，势将创下连续五季季线上升，得益于对中国强劲需求的预期。0847GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.13%报每吨6,530.5美元，延续上日涨势。力沪铜收报每吨51,840元人民币，涨2.8%。(完)