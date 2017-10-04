《路透晚报》--10月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区9月企业活动快速增长，努力满足需求上升

欧元区9月企业活动快速扩张，企业努力要赶上需求的增长步伐。10月看起来料也将表现亮丽。欧元区9月IHS Markit综合采购经理人指数(PMI)终值由55.7升至56.7，与初值相符，远高于荣枯分界线。新订单分项指数跳升，未完成订单指数由53.0升至54.3，为2011年2月以来最高。

--英国9月服务业PMI疲软，显示第三经济陷入低速成长

调查显示，英国第三季经济持续陷于低速档，但物价压力进一步攀升；这项结果可能使英国央行继续朝升息前进。英国9月IHS Markit/CIPS采购经理人指数(PMI)结果也显示，在英国推进脱离欧盟，但未来贸易关系仍不明朗之际，企业益发担心前景。9月服务业PMI为53.6，略高于市场预估，综合PMI为53.6，是2月以来最低。

--德国9月服务业增速触及六年最高，带动整体民间增长表现

调查报告显示德国9月服务业活动加速至六个月最高，提振整体民间行业增长，并赋予该国经济进入第四季的增长动能。Markit报告称，德国9月综合采购经理人指数(PMI)从8月的55.8升至57.7，达到近六年半高位。综合PMI终值远高于荣枯分界线50，且仅略低于初值57.8，主要反映服务业景气强劲，及制造业产出增速升至2011年初以来最高。服务业业务活动指数由8月的53.5升至55.6，业务预期升至5月以来最高。

--世行调升今明年东亚和太平洋发展中地区增长预估

世界银行调升对东亚和太平洋地区发展中经济体今明两年的增长率预估，但补充说，贸易保护主义抬头和地缘政治紧张形势，令总体正面的前景笼罩阴云。世界银行目前预期，包括中国在内的东亚和太平洋发展中地区2017年和2018年将分别增长6.4%和6.2%。

--日本显示器飙升24%，因报导称其将量产OLED面板

日本显示器股价跳涨24%，此前日经新闻报导称该公司已经研究出如何量产低成本的有机发光二极体(OLED)面板，最早在2019年开始量产。日经称，日本显示器已经开始接触包括索尼和佳能在内的一些潜在投资者，为量产OLED面板筹资1,000亿日圆(8.88亿美元)。日本显示器在声明中称，报导的细节其并未宣布过，但集团企业JOLED正在考虑如何利用国内工厂来量产OLED面板。

--日本央行副总裁中曾宏称央行结束宽松政策时或蒙受亏损

朝日新闻报导，日本央行副总裁中曾宏表示，日本央行在退出超宽松货币政策时可能会蒙受亏损，但这不会影响政策的制定。报导引述中曾宏谈话指称，日本央行能够平稳地撤除庞大的刺激措施，并自美联储的经验当中学习。中曾宏表示，不排除日本央行或蒙受亏损的可能性，但央行收入的短期波动不会影响政策的制定。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收涨，盘中曾触及两年高点

日本股市日经指数周三升至两年高位，全球经济乐观前景带来支撑，但收盘时涨幅收窄，受日圆兑美元反弹影响。日经指数周三收盘涨0.06%报20,626.66点，盘中一度触及20,689.05点，为2015年8月以来最高。东证股价指数几近收平，报1,684.56点，盘中一度升至2015年8月以来最高水准1,688.59点。

--中国股市因假期休市。

--香港股市：收盘上涨，金融股受中国宽松措施刺激冲高

香港股市收盘上涨，延续上日涨势，其中内地汽车制造商、银行及保险股带头上攻，此前中国人民银行周末宣布放宽流动性以支撑小型企业。恒生指数一度涨至28,521.77点，创2015年5月以来最高，收盘时拉回至28,379.18点，收涨0.7%。恒生国企指数上涨0.8%至11,397.17点，稍早一度触及2015年8月以来最高11,514.82点。

--汇市：美元脱离七周高位，因市场揣测下任美联储主席不够鹰派

美元脱离七周高点，因市场猜测美国总统特朗普选择的下任美联储主席人选，或许不及之前预计的另一位人选那样强硬。Politico报导称，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。外界认为这两人都是接替叶伦的有力候选人，而鲍威尔被认为比瓦尔许立场更温和。美元指数跌0.2%至93.437，脱离周二在美国强劲制造业数据推动下触及的七周高位93.92。

--欧元债市：西班牙公债收益率创3月来最高，与德债间利差创五个月高位

西班牙政府借贷成本升至3月以来最高，与德国同天期债券的利差则是扩大至五个月来最高，此前加泰罗尼亚领导人称，将在数日之内宣布独立。西班牙10年期公债收益率早盘时上涨5个基点，至3月中以来最高1.77%。德国10年期公债收益率跌3个基点，至一周低位0.43%；西班牙10年期公债较可比德债收益率差走阔至134个基点，为5月初以来最阔。

--国际油市：油价下跌，因市场担心近期涨势无力持续

油价下跌，因市场担心第三季度持续了大部分时间的涨势将无力在第四季继续下去。0822GMT时，美国原油期货跌0.34美元，或0.7%，报每桶50.08美元。日内早前曾跌至50美元下方。布兰特原油期货跌0.53美元，或0.95%，报每桶55.47美元。

--全球金市：金价上扬，受益于美元指数自一个半月高位回落

继昨日触及七周低位后，金价上涨，受益于美元指数自一个半月高位回落。0820GMT，现货金上涨0.3%，至每盎司1,275.41美元；昨日曾触及8月中旬以来最低水准1,267.76美元。美国12月期金亦涨0.3%，至每盎司1,278美元。

--金属期市：伦敦期镍和期锌领涨基本金属，中国供应忧虑加剧

伦敦期镍和期锌引领大多数基本金属上涨，延续隔夜涨势，因中国供应忧虑加剧。商品交易商称，市场仍在消化中国出于环保考虑关停老旧金属和采矿产能对其未来进口的影响。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨0.2%至每吨10,640美元，上日为上涨2.2%。LME三个月期锌涨0.31%至每吨3,274美元，周二盘中触及10年高点每吨3,292美元。LME三个月期铜跌至每吨6,495美元。(完)