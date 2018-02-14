《路透晚报》--2月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第四季GDP连增八季，创1980年代泡沫经济来最长连增纪录

消费者支出强劲，推动日本第四季经济连续八个季度增长，为1980年代经济荣景以来最长连增纪录，这使首相安倍晋三的复苏计划朝着结束数十年经济停滞状态又推近一步。经济持续增长对日本央行而言也是个鼓舞人心的迹象，暗示经济最终可能带来足够多的动能，提振通胀率升向2%的目标水准。第四季GDP环比年率为增长0.5%，路透调查预估为增长0.9%；较前季增长0.1%，预估为增长0.2%。民间消费较前季增加0.5%，预估为增加0.4%；资本支出提高0.7%，预估为上升1.1%。

日本经济再生大臣茂木敏充称，预计经济在民间部门需求带动下将继续复苏，不过也应当对全球经济的不确定性及金融市场波动加以关注。

--路透调查：若美联储坚持加息路径，未来一年人民币兑美元将走弱

路透调查显示，如果美联储如多数分析师预期的那样今年至少加息三次，那么未来一年人民币兑美元将回吐2018年迄今以来的大部分涨幅。这项过去一周针对逾60位外汇策略师的调查显示，六个月后人民币兑美元料走弱至6.41，一年后料降至6.44。目前人民币兑美元报约6.33元。不过相较于上次调查，本次调查的预估区间和中值显示，分析师们对美元的反弹并不那么确定。这与路透上周对主要货币进行调查所得出的结论相符。

--汽油和房租料提振美国1月CPI环比涨幅，但同比料放缓

美国1月消费者物价指数(CPI)可能稳健上涨，受汽油和房租上涨推动，不过较上年同期增幅可能已经放缓。但周三美国劳工部将公布的报告料不会改变对今年物价上涨压力将加大的预期。路透对分析师的调查显示，1月CPI料较前月上涨0.3%，12月时为上涨0.1%。1月CPI料较上年同期上涨1.9%，升幅小于12月的2.1%，因受基期效应影响。1月核心CPI料较前月上涨0.2%，涨幅与12月相近。1月核心CPI同比涨幅料由12月的1.8%放缓至1.7%。

--德国2017年第四季经济稳健增长，受强劲出口驱动

出口强劲帮助德国经济在去年年底持续稳健上行，10-12月当季增长0.6%,与市场平均预期一致，但增速较第三季有所放缓，第三季下修为增长0.7%。德国联邦统计局确认2017年全年GDP增速为2.2%的稍早预估，经日历调整为增长2.5%。这是2011年以来的最快增速。

德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下滑1.0%，较上年同期上升1.4%。1月消费者物价指数(CPI)终值较前月下跌0.7%，较上年同期上升1.6%。这些数据均符合路透调查的预估。

--澳洲2月WESTPAC-MI消费者信心指数下滑，因市场震荡令人忧

墨尔本研究院和西太平洋银行针对1,200人的调查显示，澳洲2月消费者信心指数较前月下滑2.3%。1月为上升1.8%。但该指数较上年同期上升3.1%至102.7，说明乐观人数超过悲观人数。这项调查是在全球股市大跌的一周所进行的。

--新加坡2017年GDP增长创下三年最高，2018年预计略微放缓

新加坡贸工部公布的修正数据显示，2017年国内生产总值(GDP)增长3.6%，为2014年以来最高。贸工部预测，2018年GDP增长率将略微高于1.5-3.5%预测区间的中间值。贸工部称，与去年相比，2018年的外部需求前景预计略微疲弱，并称美国的贸易保护主义、以及货币政策正常化的步伐若快于预期，都可能带来风险。

新加坡金管局副局长Jacqueline Loh表示，金管局货币政策立场维持不变。10月金管局维持货币政策不变，但调整了说法，称将在一段时间之内维持当前的政策架构，分析师称这样的转变为今年收紧政策创造了空间。

--泰国央行一如预期维持指标利率在1.50%不变

泰国央行再度维持指标利率在1.50%不变，称这仍对经济增长构成支撑，尽管通胀料于第二季回到目标区间。货币政策委员会也表示，泰国经济增长前景进一步改善，特别是得到外部需求的支撑。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至四个月低位，在美国公布通胀数据前人气紧张

日经指数周三跌至四个月新低，走势震荡。在今日稍晚美国公布通胀数据之前，投资者人气紧张不安。日经指数收低0.4%至21,154.17点，这是10月12日以来的最低收盘水准。该指数全天围绕平盘水准上下波动，并一度跌破200日移动均线21,030.86，凸显投资者紧张心态。东证股价指数跌0.8%至1,702.72点，触及10月以来最低水平。

--中国股市：沪综指连三日收升作别鸡年，春节前最后交易日交投清淡

中国股市沪综指缩量连三日收升作别鸡年。分析师指出，今日为春节前最后一个交易日，市场交投清淡；大盘早盘窄幅震荡，尾盘在钢铁银行等权重板块带动下逐级攀升。目前多空双方暂时处于平衡阶段，春节期间外盘走势将对A股市场产生较大影响。

沪综指收报3,199.16点，涨14.20点或0.45%，该指数本周累计上涨2.21%；今日上海A股成交额为1,144亿元人民币，较上日的1,719亿元减逾三成。沪深300指数收报3,966.96点，涨0.80%；沪深300指数期货主力3月合约收报3,952.4点，涨1.14%，成交12,424手。沪股通和深股通分别净买入4.51亿元和净买入8.02亿元。

--香港股市：恒生指数收高逾2%，准备迎接春节

香港股市大幅反弹，恒生指数录得2016年5月以来最大单日百分比升幅。香港股市将于周四下午休市，迎接春节假期，并将于2月20日恢复交易。截至收盘，恒生指数上涨676.07点或2.27%，报30,515.60点。恒生企业指数上涨2.14%至12,260.99点。

--汇市：美元下跌，美国通胀数据出炉前投资者紧张不安

美元兑日圆触及15个月低位，兑欧元连续第四个交易日下滑，投资者在美国通胀数据出炉前紧张不安，而股市的回升之势也较脆弱。欧元兑美元上涨0.2%，报1.2370美元。美元指数下跌0.1%。日本股市周三再度下跌之后，投资者买入日圆以规避风险。日圆兑美元一度上涨0.8%至2016年11月以来最高水准，目前约涨0.4%，报107.34日圆。

--国际油市：美元疲弱及经济增长支撑油价持稳，但供应仍然过剩

油价持稳，受经济稳健增长以及美元疲软可能刺激能源需求的预期支撑。不过，由于有迹象显示供应仍然过剩，油价远低于最近所及高点。0812GMT，美国原油期货报每桶59.03美元，跌0.16美元或0.27%。布兰特原油期货报每桶62.65美元，跌0.07美元或0.11%。

--全球金市：现货金触及一周高位，因美国通胀数据公布前美元下跌

现货金连续第三日上涨，触及一周高位，受美元下跌的提振。与此同时投资者等待美国的通胀数据，以从中寻找有关美国未来加息步伐的信号。0820 GMT时，现货金上涨0.2%至每盎司1,332.01美元。美国期金上涨0.3%至1,334.7美元。

--金属期市：沪铜录得10月以来最大单日涨幅，春节前出现空头回补

上海期铜价格连续第二日上涨，录得10月以来最大单日涨幅。在上海期货交易所(ShFE)因中国春节长假休市之前，投资者买进新仓位。上海期交所主力4月期铜合约上涨1.8%，收报每吨52,790元人民币(8,323.87美元)，录得一周来最高收盘位以及10月17日以来最大单日涨幅。0824 GMT, LME三个月期铜回吐涨幅跌0.1%，报每吨6,979美元。上海期镍上涨3.2%，追随伦敦期镍周二上涨2.7%的势头；上海期锌上涨2.3%，因为有迹象显示市场收紧。(完)