《路透晚报》--2月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--汇控2017年获利跳升但逊预期，计划筹资50-70亿美元

汇丰控股2017年税前溢利增长逾一倍，因较上年少了巨额重整支出，但表现仍逊于市场预期，因美国税改导致一笔减记所致。汇控周二亦宣布将在2018年上半年筹资高达70亿美元，以进一步强化资本。汇控公布2017年税前溢利172亿美元，高于上年的71亿美元，但低于汤森路透调查17位分析师平均预估的197亿美元。分析师的预估值并未全部考量到税项减记。汇丰的普通股本一级资本充足率2017年为14.5%，高于2016年的13.6%及2015年的11.9%。汇丰公布2017年营收从之前一年的480亿美元增至514亿美元。

--独家：通用汽车为其韩国业务提出22亿美元债转股计划

四位消息人士称，通用汽车(General Motors)提议将韩国业务欠下的大约22亿美元债务转换为股份，以换取韩国政府的金融支持和税务优惠。通用汽车日前宣布5月底前将关闭群山厂，几周内决定韩国其余三家工厂的未来。债转股将让通用汽车韩国业务得以继续运营。

--报载：澳美印日四国商谈合作项目，作为一带一路之外的选择

澳洲金融评论报援引一位美国高级官员报导称，澳洲、美国、印度和日本正在商谈成立一个地区性基础设施联合项目，作为中国一带一路倡议之外的选择，旨在抗衡中国当局不断扩大的影响力。这位未具名官员称，该项计划还不够成熟，本周稍晚澳洲总理特恩布尔访问美国期间尚无法宣布。

--日经：三星电子削减OLED面板产量，因iPhone X需求令人失望--

日本经济新闻报导称，韩国三星电子将削减OLED面板产量，以因应苹果在市场需求疲弱之际减产iPhone X的决定。日本经济新闻称，三星显示器目前计划，1-3月忠清南道工厂为2,000万部或更少的iPhone手机生产OLED面板，远低于4,500万至5,000万部的最初计划。报导称，三星显示器尚未制定4-6月产量目标，但有可能进一步减产。目前没有立即联系到三星电子进行置评。

--澳洲央行决策者勾勒出利率将平稳前进，因通胀及薪资增长迟缓

澳洲央行本月在其2018年首次政策会议中勾勒出平稳的利率路线图，并指出薪资加速增长是确保通胀回升的必要条件。澳洲央行2月会议记录显示，决策者对国内前景益发抱有信心，这部分归功于全球经济同步翻扬向上。然而，他们需要在通胀疲软、收入增长迟缓和家庭债务高企之间进行权衡，意味着利率将暂时保持在纪录低点一段时间。澳洲央行并警告，澳元升值可能导致经济活动和通胀回升较为缓慢。

--日央行前委员：黑田东彦新任期内央行将继续撤出刺激举措

前日本央行审议委员木内登英表示，任命日本央行总裁黑田东彦继续下个五年任期，意味着央行将继续循序渐进地撤出危机时期的刺激举措。日本首相安倍晋三决定任命黑田东彦连任央行总裁，表明政府不再坚持让日本央行迅速实现物价目标。目前为日本野村总合研究所经济学家的木内登英称，尽管日本央行将继续放缓购债，但放弃负利率可能还需要一些时间。

[市场摘要]

--日本股市：收跌1%，金融和权重股表现不佳

日本股市周二收跌，风险偏好降温及获利了结拖累了整体股市，金融和权重股表现不佳。日经指数收跌1.0%至21,925.10点，周一为上涨2%。东证股价指数下跌0.7%至1,762.45点，成交量仅为12.3亿股，为12月底以来最低。成交金额也下降14%至2.2万亿(兆)日圆，创12月底以来最低。

--中国股市：2月15日至2月21日休市，2月22日恢复正常交易。

--香港股市：春节后首个交易日收低，汇丰控股领跌

香港股市在结束春节假期后恢复交易，收盘下跌，汇丰控股领跌，此前该行公布的税前获利低于分析师预估。恒生指数收跌241.8点或0.78%，报30,873.63点，恒生国企指数收跌1.11%，至12,396.87点。

--汇市：美元持续从三年低点反弹

美元持续从三年低点反弹，上周五以来已回升1.5%，因市场认为在近几周美元惨遭大幅抛售后，修正走势时机已到。0813GMT，美元指数涨0.53%报在89.572。美元兑日圆涨0.49%报107.08日圆。新加坡Oanda的亚太交易主管Stephen Innes称，美元继近日下跌后，似乎出现一些空头回补。欧元兑美元跌0.46%至1.2350美元，从周五触及的三年高点1.2556拉回。

--国际油市：指标油价走势分歧，美国原油价格上扬而布兰特下滑

国际指标油价走势分歧，美国原油期货价格上扬，因来自加拿大的石油流量减少，而布兰特原油价格则是下跌。0812GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶62.17美元，上涨0.49美元，或0.79%。布兰特原油期货报每桶65.38美元，较上日收盘价跌0.29美元或0.44%。

--全球金市：金价连续第三日下跌，受美元反弹拖累

金价连续第三日下跌，因美元从逾三年低点反弹，投资者等待美联储公布最近一次会议的记录，以期从中获得有关美国利率前景的线索。0832GMT，现货金跌0.6%至每盎司1,339.09美元，为两周来最大单日跌幅。美国期金跌1.2%至每盎司1,340.4美元，创2017年11月以来单日最大跌幅。

--金属期市：美元持坚拖累伦敦期铜下跌，中国春节假期令市况清淡

伦敦期铜小跌，在交投淡静的市况下，美元持坚主导了金属市场方向。中国仍处于春节假期之中。0824 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.42%至每吨7,088美元，为连续第二日走低。伦铜上周五触及7,253美元的一个月高位。其它基本金属亦小幅下跌，交易极其清淡。(完)