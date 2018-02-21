《路透晚报》--2月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德法2月综合PMI双双降至数月低位，景气降温程度大于预期

周三公布的调查显示，2月德国民间部门的企业信心触及纪录高位，暗示企业活动降至三个月低点并不意味着萎缩周期的开始。德国2月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值降至57.4，低于1月的近七年高位。

法国2月景气降温程度大于预期，企业活动放缓至四个月低点，不过在产能吃紧的情形下，企业仍旧扩大招聘。IHS Markit表示，法国2月综合PMI初值降至57.8，创去年10月以来最低，亦低于分析师预估的59.4。

--澳洲第四季薪资增速略微加快，但企业仍撙节开支

澳洲第四季薪资增速略微加快，但民间部门薪资增速仍停留在接近历史低位，企业撙节开支更加压制消费者支出及通胀。澳洲统计局的数据显示，12月当季薪资价格指数较上季上扬0.6%，略高于市场预估的0.5%；年增率自前季的2.0%增至2.1%，但仅略高于历史低位1.9%及消费者物价年增率。投资者预测澳洲央行在8月前升息的可能性不超过25%。即便是到明年2月，升息至1.75%也并非十拿九稳。

--修订后的TPP协定最终版公布，美国之前力主的规则被搁置

美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，剩下的11国周三公布了修订后的协定最终版本，朝着签署该协定又迈出了一步。新协定被称为跨太平洋伙伴全面进展协定(CPTPP)，正式签署日期定在3月。最终版本的协定中止或修改了逾20项条款，包括最初应华盛顿要求加入的知识产权相关规则。

--前央行委员白井早由里：日本央行今年恐难升息

前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周三表示，新任日本央行领导层将无法在今年升息，因央行错过了在2017年升息的最佳时机。“机会已失，日本央行相当长时间内将不能再行动。新领导层要实现政策正常化可能较为艰难，”她表示。央行可能将购债速度放缓至30万亿日元左右，因为多年的大规模购买已导致债券稀缺。她还表示，由于首相安倍晋三要求支持经济增长和提振股价，央行提高长期利率目标或放缓购买ETF步伐将很困难。

--嘉能可2017年全年业绩创纪录最佳，营销部门表现出色

矿商暨贸易商嘉能可公布全年整体经调整获利为147.6亿美元，符合预估，并称全年营销部门经调整息税前利润(EBIT)为30亿美元，高于去年底给出的预估区间。嘉能可执行长格拉森博格在声明中表示，公司业绩“创纪录最佳，受营销和工业资产部门的出色表现带动。”

--韩国当局一改强硬立场，加密货币业有望迎来更佳交易环境

韩国加密货币业有望迎来更好的交易环境，因市场监管机构改变了曾经对该虚拟货币交易的强硬立场，反而承诺将帮助促进区块链技术。韩国金融监督管理局(FSS)称，希望看到韩国在自律环境下实现虚拟货币业务正常化。“现在全世界都在(为加密货币)设置框架，因此(政府)应更多致力于正常化而非加强监管，”FSS局长Choe Heung-sik告诉记者。1月份韩国司法部长警告称政府在考虑关闭国内加密货币交易所。

--日本2月制造业活动增速放缓，日圆升值损及出口订单

日本2月制造业活动扩张速度放缓，因日圆升值拖累新出口订单增长速度，显示企业部门对于汇率变动仍然非常敏感。2月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)初值降至54.0，1月终值为54.8。该指数连续第18个月高于50荣枯分水岭，但四个月来首次下降。

[市场摘要]

--日本股市：震荡交投中收盘小涨，金融股下跌

日本股市日经指数周三在震荡交投中收盘小涨，芯片类股与其他出口商类股因日圆持稳而获得提振，抵销保险公司、券商及银行等金融类股跌势。日经指数收涨0.3%报21,970.81点。东证股价指数微跌0.1%至1,761.61点。

--中国股市：2月15日至2月21日休市，2月22日恢复正常交易。

--香港股市：恒指收高近2%，恒生国企指数涨2.3%

香港恒生指数收高，追随亚洲其它股市上涨。中国内地股市明天将结束假期恢复交易。恒生指数收高558.26点或1.81%，报31,431.89点。恒生国企指数涨2.34%报12,686.88点。

--汇市：美元微涨远离三年低位，聚焦美联储会议记录及美债标售

美元微幅上涨，近期关注焦点转向美联储上次政策会议记录，以期从中寻获有关将来美国货币政策收紧步伐的线索。0842GMT,美元指数涨0.14%至89.862。美元兑日圆涨0.23%至107.54。欧元兑美元跌0.18%，报1.2314美元，已从上周五所及三年高位1.2556回落。

--欧元债市：公债收益率小跌，关注PMI数据

欧元区各地借款成本小跌，更加远离近期创下的多年高点。数据显示法国2月企业活动降温程度大于预期，这让债市投资人略感宽慰，他们一直担心欧元区超宽松货币政策可能会比预期更早结束。欧元区各国的10年期公债收益率在今日早盘普遍下滑1-2个基点。德国指标10年期公债收益率跌2个基点，至0.72%，本月稍早触及近两年半高位0.81%。

--国际油市：油价下跌，因美元走强且美国原油产出预计将增加

油价下跌，受累于美元进一步弹离上周触及的三年低位及美国原油产出增加的预期。0840GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶61.04美元，较上日结算价跌0.75美元，或1.21%。布兰特原油期货下跌0.67美元或1.03%，报每桶64.58美元。

--全球金市：金价受美元走强拖累触及一周低位，等待美联储会议记录

金价触及一周最低，因美元自上周所及三年低位反弹并企稳。投资者等待美联储公布最近一次会议的记录，以期获得有关今年升息步伐的线索。0839GMT，现货金跌0.07%至每盎司1,328.51美元，连续第四个交易日下跌。美国期金跌0.2%至每盎司1,328.3美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，FED会议记录出炉前美元走坚

随着美元兑一篮子主要货币触及一周高位，伦敦期铜小跌，亚洲成交仍淡，中国市场仍因春节休市。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铜跌0.63%，至每吨7,045美元。LME期铝跌0.62%至每吨2,171.50美元，期锌跌0.68%至3,526美元，期铅跌0.94%至2,573.50美元。(完)