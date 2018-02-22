《路透晚报》--2月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国利率缓步上调是“合宜的”--美联储理事夸尔斯

美联储新任理事夸尔斯加入多数联储官员的行列，呼吁在企业信心上升及美国经济成长加速之际调高利率。“为维持健康的劳动力市场，并让通胀稳定在2%目标附近，我预计进一步缓步上调政策利率是适宜的，”夸尔斯的言论突出了美联储的一致看法。

--美国副财长抨击中国的“非市场化行为”，称美国应强力回击

美国财政部负责国际事务的副部长David Malpass抨击中国经济政策，指责中国政府存在“明显的非市场化行为”，并称美国需对此采取更强力的回击。他称，以市场为导向、民主的政府都意识到了中国经济体制带来的挑战。他还重申了其观点，即中国已停止了经济自由化，而且实际上正在逆转这些趋势。

--日本央行应考虑购买外国债券--内阁特别经济顾问

日本首相安倍晋三的经济顾问滨田宏一表示，日本央行在总裁黑田东彦第二任期内应考虑购买外国债券，作为重振经济的措施之一。滨田宏一称，虽然日本央行不能出于影响汇率的目的购买债券，但可以将其“做为日本实施适宜货币政策的一个手段”。

--朝鲜劳动党副委员长将出席冬奥会闭幕式并会晤文在寅

韩国统一部表示，朝鲜将派出另一个高级别代表团参加平昌冬奥会闭幕式，该代表团将从陆路前往韩国，由朝鲜劳动党中央副委员长金英哲率领。有消息称，韩国总统府方面表示在金英哲访韩期间，朝鲜与美国将没有官方机会进行会面。总统府一位官员另外称，金英哲及其代表团将会晤韩国总统文在寅。

--巴克莱年度获利增长10%，将恢复完整派息

巴克莱公布2017年度获利较前一年增长10%，并承诺2018年将恢复派息，派发完整的每股0.065英镑股息。巴克莱公布税前获利35亿英镑(48.6亿美元)，前一年为32亿英镑。巴克莱12月时就美国新税制的冲击做出预估。美国税制改革迫使该行降低递延税项资产的估值。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受美国升息预期影响收跌1.1%，理光股价重挫

日经指数周四收跌，日股全盘遭抛售，隔夜美股因有关美国将加快升息步伐的猜测而下跌。办公设备制造商理光大跌，此前有媒体报导称该公司正考虑提列一笔减损支出。日经指数跌1.1%，收报21,736.44点。东证股价指数跌0.9%，33个分项指数悉数下跌。

--中国股市：沪综指收升逾2%创逾一年半最大涨幅，受春节期间外盘普涨带动

沪综指收升2.2%，创逾一年半最大单日涨幅。分析师指出，春节期间外盘普涨，带动今日A股高开，周期、消费和金融板块轮番上涨，推动股指不断走高。由于短期全球股市仍处于超跌后的修复期，A股料也可延续反弹行情，但四连涨后获利回吐压力开始加大。

沪综指收报3,268.56点，涨69.40点或2.17%。沪深300指数收报4,052.73点，涨2.16%。

--香港股市：恒指收低1.48%，金融和科技类股领跌

港股从上日触及的两周高位回落，因投资者对科技和金融等类股进行获利了结，但中国大陆南向资金流入抑制了大盘跌幅。恒生指数跌466.21点或1.48%，收报30,965.68点。恒生国企指数跌1.25%，收报12,528.64点。

--汇市：美元高企，美联储会议记录支持继续升息

美元兑一篮子货币触及逾一周高位。美国联邦储备委员会的1月政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强。美元指数涨0.17%报90.150，之前高见90.166，为2月13日以来最高水准。但美元兑日圆下跌0.41%至107.35日圆。日圆全线上涨，因有关美国将加快升息步伐的猜测打压了投资者的风险偏好，并打击了股市。欧元兑美元一度触及2月12日以来最低水平1.2265美元，最新持稳于1.2275美元。

--欧元债市：希腊公债收益率开盘下跌，此前穆迪上调该国债信评级

希腊公债收益率全线下跌，周三稍晚评级机构穆迪上调了该国的债信评级。穆迪将希腊评级从Caa2上调两个级距至B3，并维持正面展望。开盘时，希腊10年期公债收益率跌6.5个基点至4.41%，五年期公债收益率跌3个基点至3.63%。

--国际油市：油价下跌，受累于美元走强

油价下跌，虽然有报告称美国原油库存减少，但美元走强盖过了这一影响。0848 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货较上日结算价跌0.54美元或0.89%，至每桶61.14美元。布兰特原油期货较上日收盘价跌0.49美元，或0.75%，至每桶64.93美元。

--全球金市：金价连五日下跌，因美联储会议记录显示决策者支持升息

金价连续第五个交易日下跌，因最新的美联储会议记录显示决策者支持进一步升息，这帮助提振了美元。0847GMT，现货金跌0.15%至每盎司1,321.82美元，稍早触及逾一周低点1,320.61。美国期金跌0.63%，至每盎司1,323.70美元。

--金属期市：LME金属受美元走强打击而下跌，上海市场狗年开局疲弱

伦敦金属下跌，因美联储公布的会议记录推动美元上涨，进而给金属施压。中国市场结束一周的假期恢复交易。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.37%至每吨7,021.50美元，上交易日收高0.4%。上海期交所主力期铜合约收报52,750元人民币。沪铝延续假期前跌势，收跌1.02%。(完)