《路透晚报》--2月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本1月通胀毫无起色，央行近期退出刺激政策无望

日本1月核心消费者物价指数(CPI)的同比涨幅与上月持平，表明经济转强尚未促使企业提价。这将导致日本央行总裁黑田东彦更加难以撤出刺激政策，即便长期维持宽松政策的代价不断上升。

周五数据显示，1月全国核心CPI较上年同期上升0.9%，1月扣除生鲜食品和能源的全国CPI同比涨幅升至0.4%，12月为上涨0.3%。

--美国特朗普政府计划周五宣布新的对朝制裁措施

一名美国政府高官称，特朗普政府计划周五宣布对朝鲜的新制裁措施，加大对朝鲜当局的压力，以促使朝鲜放弃核武和导弹项目；据称这将是最大规模的对朝制裁方案。预计特朗普总统将在早间对保守派政治行动会议的演讲中谈及新制裁措施，随后美国财政部公布具体细节。

--对外贸易推动德国第四季经济扩张0.6%，动能料可延续至今年初

德国公布的数据显示，对外贸易推动德国10-12月经济扩张0.6%，且外界普遍预期经济动能将延续至2018年初。联邦统计局表示，第四季出口增加2.7%，进口成长2.0%。第四季GDP较前季增长0.6%。

--新加坡1月整体CPI持平上年同期，自2016年底以来首次零通胀

数据显示，新加坡1月整体CPI持平上年同期，为自2016年底以来通胀率首次挂零，因住宿和民间陆路运输成本下降。路透调查的分析师原本预估1月整体CPI较上年同期升0.4%。去年12月整体CPI同比增幅亦为0.4%。

--美国防部倾向于有针对性地对进口钢铝课税，以免影响盟友

美国国防部对特朗普政府打算出于国家安全考虑，对钢和铝进口设限的计划表示支持；不过国防部更倾向于建立一个有针对性课税的体系，并延后对铝进口设限。

美商务部于2月16日建议总统特朗普向进口自中国等国家的钢铁实施严格限制，并向特朗普提出三个选择方案。特朗普尚未作出决定。

[市场摘要]

--日本股市：在淡静交投中收涨，防御类股表现出色

日本股市周五收涨，市场交投清淡，围绕美国将更快升息的担忧减退，提振了市场人气，建筑和公用事业等防御类股表现出色。日经指数收涨0.7%至21,892.78点，本周周线上涨0.8%，为连续第二周录得周线上涨。东证股价指数涨0.8%至1,760.53点，但成交清淡，只有11.9亿股换手，为12月底以来最低。

--中国股市：沪综指连五日收升，市场成交量不足大盘涨势料难以持续

沪综指连五日收升。分析师指出，经过上日强势上涨后，今日大盘以盘中震荡为主，建材、地产、公用事业板块涨幅居前。由于投资者仍处于长假情绪中，成交量仅保持3,000亿元人民币左右的地量水平，预计缩量状态下涨势难以持续，短期将以震荡走势为主。

沪综指收报3,289.02点，涨20.46点或0.63%，本周该指数累计上涨2.81%。沪深300指数收报4,071.09点，涨0.45%。

--香港股市：恒指收高1%，市场人气回升

港股收高，主要股指收复近期大跌期间的多数跌幅。恒生指数收涨301.49点或0.97%，报31,267.17点，恒生国企指数收涨1.65%，至12,735.06点。

--汇市：欧元料创下10月以来第二大单周跌幅，因风险事件临近

欧元下滑，且料将创下近四个月来第二大单周跌幅，对全球外汇市场而言，下周将是欧洲重大政治事件登场的一周，在此之前投资者削减持仓。美元兑日圆微升0.1%至106.850。美元指数涨0.2%至89.873。

--欧元债市：意大利公债料录得年内最差周度表现，因大选临近

意大利10年期公债收益率料录得年内迄今最大周线涨幅，反映出市场对即将到来的大选可能产生悬浮议会的结果愈发感到不安。意大利10年期公债收益率上涨1个基点至2.09%。本周已上涨约10个基点，根据Tradeweb数据，料创去年12月底以来最大单周升幅。多数欧元区债券收益率在盘初下跌，10年期德债收益率触及两周半低位0.68%。

--国际油市：美国原油出口激增拖累油价下跌，但原油库存下降抑制跌幅

油价下跌，因美国原油出口量激增，抵消该国原油库存减少的影响。0840GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货较上日结算价跌0.06美元至每桶62.71美元。布兰特原油期货跌0.13美元至每桶66.26美元。WTI本周周线仍有望上涨约1.7%，布兰特原油周线有望涨2.2%，两种指标原油均可能在本月稍早大跌后第二周录得周线上涨。

--全球金市：金价或将遭遇两个半月来最差单周表现，因本周美元走强

金价下滑，且可能创下两个半月来的最大单周跌幅，因本周美元走强。0841GMT，现货金跌0.15%，报每盎司1,329.56美元，或将遭遇六个交易日中的第五日下跌。本周迄今现货金累计下跌1.6%，为2017年12月8日当周以来的最大单周跌幅。美国期金下滑0.1%，报每盎司1,331.30美元。

--金属期市：伦敦期铜走低且周线料小跌，但需求前景亮丽

伦敦期铜下跌，且周线可能小跌，因美元升值，但由于全球经济增长良好，因此需求前景看来亮丽。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.26%至每吨7,143.50美元，上日小涨。上海期交所期铜合约收报每吨53,590元人民币。LME期铝跌0.27%，报每吨2179美元。(完)