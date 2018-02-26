《路透晚报》--2月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁认为，没有必要全面评估当前的货币政策

日本央行总裁黑田东彦称，他没有计划重新评估央行为何未能实现物价目标，暗示目前日本央行不会对其庞大的刺激计划进行重大调整。

黑田东彦在国会反驳了一位反对党议员的提议，这位议员称日本央行应对为何未能实现物价目标，以及是否应改进当前的政策框架进行全面评估。黑田东彦周一表示，“很不幸，我们未能如期实现物价目标。但得益于我们强有力的货币宽松举措，日本经济摆脱了通缩的状态。”

--三星电子盖乐世S9亮相，主打社群媒体功能以抢攻年轻世代

全球最大的智能手机制造商韩国三星电子周日发布旗舰智能手机盖乐世S9，以针对社群媒体的视觉应用为主打卖点，希望吸引科技新生代消费者，以度过市场放缓时期。

三星电子在巴塞罗那的世界行动通讯大会推出盖乐世S9。该机型拥有更强大的相机，以人工智能支持的语音工具，以及比以前更易操作的社交媒体功能。

--德国基民党将就与社民党合组政府的提案进行表决

德国基督教民主党(CDU)周一将召开会议，就与社会民主党(SPD)合组联合政府的提案进行表决，此举将让总理默克尔更加接近拿下第四个任期。不过社会民主党的通讯投票结果要到3月4日才会出炉，目前状况仍十分不明朗。

--英国工党将支持与欧盟关税联盟，称特雷莎·梅面临“关键时刻”

英国反对党工党退欧政策主管Keir Starmer表示，工党将支持英国与欧盟达成一项新的关税联盟。此举将便于同欧盟的商业往来，但也会限制英国缔结其它贸易协议的能力。Starmer说，工党此前就已同意，如果执政将与欧盟协商一个新的关税联盟；而英国首相特雷莎·梅在这一问题上的立场，有可能使她面临内部倒戈。

--韩国总统文在寅称美国应降低与朝鲜对话门槛--青瓦台

韩国总统文在寅称， 美国应降低与朝鲜对话的门槛，而作为回应，平壤方面应表达去核化意愿。文在寅在首尔与中国国务院副总理刘延东会晤时表示，“近期，朝鲜已表现出积极与美国展开对话的开放态度，美国也在谈论对话的重要性。”

--美国国会将放松银行业监管规定，并购潮一触即发

交易银行家、分析师和银行高管称，金融业监管规定放松可能会迅速释放被压抑的美国中型银行并购交易。自2007-2009年金融危机以来，银行业并购活动一直低迷。因为资产规模超过500亿美元的银行需遵守更严格的监管规定，而且监管规定的积极执行阻止存在合规问题的银行进行扩张。

预计未来几周在美国参议院通过的一份跨党派议案将把这一门槛上调至2,500亿美元，是迄今为止对2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法作出的最大改变。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.2%盘中触及近三周高位，美股上涨提供支撑

日本股市日经指数周一升至近三周高位，大多数板块上涨，因美国股市稳步上升后，投资者信心继续改善。日经指数收高1.2%至22,153.63点，盘中一度触及2月7日来高位22,226.53点。东证股价指数.TOPX收涨0.8%至1,774.81点。

--中国股市：沪综指收升1.2%至近三周新高，注册制延迟令中小盘股大幅反弹

中国股市沪综指收升逾1.2%至近三周新高，连六日上涨。分析师指出，注册制延迟的消息，对中小盘股无疑是一大利好因素，今日中小市值股走势强劲，成为新领涨板块；再加上全国两会临近，政策面环境偏暖，大盘延续近日的反弹走势。

沪综指收报3,329.57点，涨40.55点或1.23%，此前收盘高点为2月6日的3,370.65点；今日上海A股成交额为2,131亿元人民币，较上日的1,593亿元增逾三成。

--香港股市：恒生指数收涨触及三周高位，迹象显示内地资金加速南下

香港股市升至三周高位，地产及公用事业板块领涨，迹象显示内地投资人已加码投资香港。中国投资人加大力道投资港股，证券时报周一报导称，两档锁定香港的交易型开放式指数证券投资基金(ETF)今年以来跳升逾70%。恒生指数收涨231.43点或0.74%，报31,498.6点，恒生国企指数收涨0.78%，至12,834.06点。

--汇市：欧元攀高，交易商关注政治风险及央行官员谈话

欧元上涨，因美国公债收益率下滑拖累美元走低，但在多位央行官员发表谈话、以及德国和意大利政局明朗化之前，市场交投清淡。随着美元自2月16日触及三年低点后的反弹走势消退，欧元勉力上涨0.3%至1.2328美元。美元指数下跌0.2%至89.685。

--欧元债市：10年期德债收益率降至一个月低点，关注ECB官员讲话

德国10年期公债收益率跌至一个月低点，延续近期的下降态势。稍后欧洲央行总裁德拉吉将在欧洲议会发表讲话。德国10年期公债收益率一度跌至一个月低位0.64%，进一步远离本月初所及0.81%左右的逾两年高位。

--国际油市：油价持稳，此前因沙特限产言论一度触及近三周高位

油价持稳，此前一度触及近三周最高水位，全球最大石油出口国沙特发表评论称，将继续配合石油输出国组织(OPEC)牵头的限产举措控制出口，这番言论支撑油价。0846GMT，美国4月原油合约近持平，报每桶63.55美元。布兰特原油微跌0.03美元至每桶67.28美元，上周攀升近4%。

--全球金市：金价攀升因美元走软，市场关注美国政策前景

黄金价格攀升，美债收益率下跌带动美元走软，为金价带来支撑。在美联储主席鲍威尔首次国会作证之前，投资者心态谨慎。鲍威尔周二将在美国众议院金融服务委员会，就美联储的半年度货币政策和经济报告发表证词。

0851GMT，现货金升0.7%报每盎司1,338.20美元，此前涨至约一周最高位1,340.85。金价上周跌1.4%，创两个半月最大单周跌幅。美国期金上涨0.75%，至每盎司1,340.3美元。

--金属期市：伦敦期铜和期锌上涨，因中国基本金属进口强劲

伦敦金属周一攀升，得益于周末发布的报告称中国1月基本金属进口大增，这凸显出中国需求良好。0852GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.83%报每吨7,154美元，削减上日跌幅。沪铜跌0.5%报每吨53,330元人民币(8,442美元)。(完)