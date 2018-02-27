《路透晚报》--2月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--有线电视运营商康卡斯特提出以310亿美元现金收购Sky

美国最大有线电视运营商康卡斯特(Comcast)周二表示，已提出以221亿英镑(310亿美元)现金收购欧洲付费电视集团Sky，对新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)旗下二十一世纪福克斯收购Sky的举措发起挑战。二十一世纪福克斯此前已同意一项协议，将收购其尚未拥有的61%的Sky股权。

--渣打银行2017年获利增五倍但低于预估，拟恢复派息

渣打银行在公布2017年税前获利激增五倍后恢复派发股息，表明该行历经两年重整后，在恢复营收增长上取得进展。渣打2017财年税前获利跳升至24.1亿美元，但低于汤森路透访查10名分析师平均预估的27亿美元；2016年税前获利为4.09亿美元。

渣打称，鉴于财务表现好转，加上资本雄厚，董事会建议恢复派发股息，每股普通股全年拟派发0.11美元股息。

--IEA：美国最晚到2019年取代俄罗斯成为全球最大产油国

国际能源署(IEA)称，最迟到2019年，美国将取代俄罗斯成为全球最大产油国，美国的页岩油荣景继续颠覆全球市场。IEA署长比罗尔在东京表示，美国即便不是今年、“明年也肯定”会超越俄罗斯，成为全球最大原油生产国。

去年底，美国原油产量升穿1,000万桶/日，为1970年代以来首见，超过了最大石油出口国沙特的产油量。

--英国贸易大臣福克斯：留在欧盟关税同盟将白费退欧的主要好处

英国国际贸易大臣福克斯将表示，英国必须退出欧盟关税同盟，才能与全球增长最快的经济体签署新的贸易协定，否则可能会白费英国退欧的主要好处之一。

福克斯办公室的讲稿摘录显示，“如果我们无权改变经济各领域的规定，留在关税同盟后，促使其他国家与英国达成全面自由贸易协定的多数激励因素将不复存在，土耳其已经发现了这一点。”

--韩国检方提请法院判处前总统朴槿惠30年监禁

韩国检方提请法院判处前韩国总统朴槿惠30年监禁。朴槿惠去年因亲信干政丑闻下台，该丑闻在韩国商界和政治精英圈引发震动。去年三月朴槿惠遭弹劾下台。朴槿惠因受贿、滥用职权和高压政治等罪名而受审。她拒绝承认有罪。

--韩国央行维持利率不变，警惕美联储紧缩政策与通胀疲弱

韩国央行总裁李柱烈周二召开任内最后一次的货币政策会议，宣布指标利率保持不变，并倡言韩国经济稳健，但警告美国保护主义对韩国汽车及钢铁产业的影响。李柱烈在记者会上表示，韩国央行不必然会追随全球撤回刺激举措的脚步，这进一步巩固了市场的共识，认为该行上次于11月升息至1.50%，之后收紧政策会缓步为之。李柱烈的任期将于3月届满。

[市场摘要]

今日各金融市场观望氛围相对浓厚，主要股指涨跌互见、美元下跌、金价持稳，各界引颈期待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席鲍威尔的上任后首度进行的证词陈述。

--日本股市：收高1.1%创三周最高收位

日本日经指数周二触及三周高位，受大型股及出口商类股上涨提振，因美债收益率隔夜微跌改善市场人气。日经指数收高1.1%至22,389.86点，创2月5日以来最高收位，逼近100日移动均线22,419。东证股价指数涨0.9%至1,790.34点。

--中国股市：沪综指收跌1.1%结束六连涨，投资风口转换银行地产股领跌

中国股市沪综指收跌1.1%，结束此前连六日涨势。分析师指出，大盘连六日反弹后本身存在获利回吐需要，再加上近期投资逻辑的转换，投资者弃银行地产股，改为追捧成长股，由于银行地产等板块权重较大，对大盘压力较大。

沪综指收报3,292.07点，跌37.50点或1.13%；今日上海A股成交额为2,042亿元人民币，上日为2,131亿元。

--香港股市：下跌，投资者在美联储新主席的首次国会听证前锁定获利

香港股市下跌，脱离之前触及的三周高位，因在美联储主席发表证词陈述之前，投资者锁定获利。沪港通南向资金今日为净流出29亿元人民币（4.5988亿美元），创下纪录水平。恒生指数跌0.73%，收报31,268.66点，恒生国企指数跌1.46%，收报12,646.54点。

--汇市：美元小跌，美联储主席发表国会证词前市场观望气氛浓

美元兑多数主要货币小幅下跌，鲍威尔周二发表证词之前，交易商多持审慎态度；他的证词可能决定美元自三年低点反弹的势头是否还有延续空间。周二，美元指数跌0.1%至89.776。欧元兑美元小涨0.1%至1.2332美元，投资者在本周欧洲诸多政治事件前对大举建仓态度谨慎。

--国际油市：油价回吐稍早涨幅，因市场担心美国石油供给攀升

油价回吐稍早的涨幅，因投资者担心美国石油产量增加，这抵消了需求增强的迹象，以及对石油输出国组织(OPEC)有能力削减供给的信心带来的提振。

0844GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.18美元或0.28%，至每桶63.73美元。周一触及每桶64.24美元，创2月6日以来最高。布兰特原油期货下跌0.11美元或0.16%，报每桶67.39美元。

--全球金市：金价持稳，静待美联储主席鲍威尔国会证词

金价持稳，因美元变动亦不大；与此同时，投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔的首次国会作证，以期从中寻找有关未来货币政策收紧脚步的线索。

0846GMT，现货金微升0.04%报每盎司1,333.66美元。美国期金上涨0.2%，至每盎司1,335.43美元。

--金属期市：伦铜微涨，市场关注美联储主席国会听证及中国PMI

伦敦期铜价格微涨，在清淡市况下受到美元走软的支撑；今日稍后美联储新任主席鲍威尔将首次出席国会听证，市场对此高度关注。澳新银行则是在一份报告中指出，周三将公布的中国采购经理人指数(PMI)可能为本周余下时间走势定调。

0849GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.21%报每吨7,125美元。上海期货交易所期铜SCFcv1收低0.1%至每吨53,370元人民币(8,461.36美元)，连续第二个交易日下跌。(完)