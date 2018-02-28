《路透晚报》--2月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本1月工业生产下降6.6%，凸显需求减弱和库存增加

经济产业省发布的数据显示，1月工业生产较上月骤降6.6%，降幅高于分析师预估的下降4.2%。12月工业生产为增长2.9%。经济产业省的一位官员向记者称，1月轿车和卡车产量减少14.1%，因对美国出口下滑。该官员还表示，轿车产量下降还归因于1月强烈的暴风雪导致零部件交付延迟。

1月汽车与电子产品生产放缓，导致日本工业生产创出2011年3月大地震以来的最大降幅，凸显需求减弱和库存增加。

--德国3月GfK消费者信心指数小幅下滑至10.8，略逊于预期

德国智库GfK表示，对大约2,000个德国人的调查显示，3月消费者信心指数从2月的11.0降至10.8。2月该指数创下2001年以来最高。路透调查原本预计指数会小降至10.9。此一调查结果显示，政治忧虑可能正在打压消费引导的德国经济。

--日本央行总裁黑田东彦：政策正常化将“非常渐进”

日本央行总裁黑田东彦表示，一旦日本央行开始让货币政策正常化，这个过程将是“非常渐进的”；央行将注意经济面临的任何风险。他在日本众议院讲话时表示，一旦通胀率达到央行的物价目标且经济增长稳定，就不会继续实施激进的货币宽松。黑田东彦还表示，为公共债务融资不是日本央行的职责。

--泰国央行会议记录：经济成长改善，但内需仍不够强劲

泰国央行发布的最新政策会议记录显示，泰国经济因外部需求而获得进一步动能，但国内需求却“不够强劲”，必须使货币政策保持宽松以提振经济活动。会议记录显示，“委员会认为，一段时间内仍有必要采取宽松的货币政策立场，以增强国内需求。”此外，一些货币政策委员会成员认为，泰国经济扩张仍处于“初步阶段”，并面临结构性问题。

--中国蔚来汽车聘请八家银行安排多达20亿美元美国IPO--消息

熟知内情消息人士向路透表示，中国电动车草创企业蔚来汽车(NIO)已经聘请包括摩根士丹利以及高盛等八家银行，安排今年在美国首度公开上市(IPO)的事宜，金额将多达20亿美元。消息人士称，其他参与此案的银行还包括美银美林、瑞士信贷、花旗集团、德意志银行、摩根大通、以及瑞银集团；消息人士不愿具名，因为交易细节尚未公开。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1.4%，因工业生产疲弱且央行缩减长债购买规模

日股日经指数周三收低，结束三日连涨，受美股下跌和日本工业生产降幅大于预期的打压。日本央行决定缩减超长债的购买规模，这也提振日圆，从而打击了市场人气。日经指数收跌1.4%，报22,068.24点。

--中国股市：沪综指收挫1%，地产及周期股止跌反弹助大盘脱离低位

中国股市沪综指收挫1%，2月并创逾两年最大单月跌幅。分析师指出，早盘金融地产及周期股惯性下滑，继续推动大盘回调；不过午后地产及周期股有逢低吸纳买盘介入由跌转升，帮助大盘脱离低位，收出一根十字星。

沪综指收报3,259.41点，跌32.66点或0.99%，盘中最大跌幅达1.59%；该指数2月累计下跌6.36%，此前最大单月跌幅为2016年1月的22.65%。今日上海A股成交额为1,800亿元人民币，上日为2,042亿元。

--香港股市：收跌1.36%并触及两周低点，本月创下两年来最大单月降幅

香港股市跌至两周低点，本月录得两年来最大单月降幅，因市场担心美国加息步伐加快。恒生指数下跌1.36%至30,844.72点，恒生国企指数收低2.09%至12,382.08点。

--汇市：美元指数站上三周高点，鲍威尔谈话被解读为立场强硬

美元触及三周高点，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发表正面的评估，导致市场扩大押注将有更多升息，在此同时欧元在通胀数据公布前下滑。

美元指数上涨0.2%，周二上涨0.6%，鲍威尔在对国会议员发表证词之后，部分投资人受到鼓舞，认为美联储今年将四度、而不只有三度升息。

--欧元债市：公债收益率小跌，等待通胀数据提供欧洲央行政策线索

欧元区公债收益率早盘小跌，投资者等待通胀数据的出炉，以获得有关欧洲央行可能多快撤出货币刺激举措并转向升息的线索。欧元区公债收益率在昨日急剧上升后，今日开盘有所回落，因市场关注点转向通胀数据。德国10年期公债收益率下跌约1个基点至0.67%，距离周一所及一个月低点不远。

--国际油市：油价下跌，因亚洲工业数据表现不佳且美国原油库存攀升

油价下跌，因低迷的中国和日本工业数据引发了对于经济放缓或拖累石油需求的担忧。另外行业数据报告显示，原油产量攀升之际美国原油库存上升。

0850GMT，美国原油期货跌0.25美元或0.4%，至62.76美元。上日下挫0.9美元。布兰特原油期货下跌0.21美元或0.32%，至每桶66.42美元。该合约周二跌0.87美元，收报66.63美元。

--全球金市：金价小跌，因投资者认为美联储可能加快升息步伐

金价小幅下跌，延续昨日走势。投资者认为，美联储主席鲍威尔的言论意味着，今年升息次数可能多于先前的预测。0857GMT，现货金跌0.07%报每盎司1,317.21美元。金价上日下跌1.1%，触及逾两周低点1,313.26美元。美国期金持平，报每盎司1,318.60美元。

--金属期市：上海金属期货多数下滑，受鲍威尔证词及中国数据疲弱拖累

上海金属期货多数下跌，此前美联储主席鲍威尔固守缓步升息的承诺提振了美元，而中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51.2。

上海期货交易所主力4月期铜跌1.4%，收报每吨52,590元人民币(8,311.34美元)。0901GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微跌0.33%报每吨6,998.00美元，回吐稍早涨幅。LME期铜周二跌1.3%。(完)