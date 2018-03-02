《路透晚报》--3月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2009年6月，澳洲墨尔本，在Cherry湖中滑行的黑天鹅。REUTERS/Mick Tsikas

[重大数据或新闻]

—特朗普计划对进口钢铝课征高关税，亚洲担忧会引爆贸易战

澳洲贸易部长Steven Ciobo周五称，美国总统特朗普计划对进口钢铁和铝产品征税，这将会扭曲全球贸易，给就业岗位造成损失，这凸显了主要贸易伙伴采取报复性举措的风险，亚洲出口商正在寻求该计划的更多细节。

韩国方面表示，在华盛顿的关税计划最终确定前，韩国会保持与美国官员的对话。韩国对美钢铁出口名列第三，仅次于加拿大和巴西。

亚洲生产商和出口商最为担心是，美国关税会引起其他国家的报复，而且蔓延到钢铁市场以外而发展成全面贸易战。亚洲钢铁厂商还担心，美国征收高关税可能导致他们国内市场的钢铁产品泛滥。

—日本央行总裁称，19财年物价目标达成就可能讨论退出宽松政策

日本央行总裁黑田东彦称，如果通胀在截止2020年3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑结束超宽松货币政策。他的这番评论一出，美元/日圆应声下跌，日本公债价格下滑。他的评论引发市场猜测，日本央行将追随其他主要央行脚步，早于预期回撤危机模式下的货币刺激政策。

黑田东彦并称，当适宜时机到来时，央行将会讨论退出超宽松货币政策的策略，并与市场沟通其计划。但通胀水平距央行的目标还远，现在就讨论此事为时尚早。

—日本1月失业率触及25年低点，通胀率上升

日本总务省数据显示，1月经季节调整的失业率从12月的2.7%降至2.4%，且低于市场预估中值2.7%。1月失业率为1993年4月以来最低。1月求才求职比持平在1.59，为1974年1月以来最高。市场预估中值为升至1.60。其他数据显示，东京地区2月核心消费者物价指数(CPI)同比升幅提高至0.9%，1月为0.7%。

—德国1月零售销售意外较前月下滑，年初民间消费恐仍偏弱

德国联邦统计局称，1月实零售销售较上月下滑0.7%，路透调查分析师的预估为较上月增加0.9%。该数据意外较上月下滑，可能是2018年年初民间消费仍偏弱的迹象。零售销售较上年同期成长2.3%，低于路透调查预估的成长3.5%。

—独家：PIMCO经济学家克拉里达为FED副主席最热门人选—消息

根据两名熟知事况的消息人士指出，太平洋投资管理公司(PIMCO)经济学家克拉里达(Richard Clarida)已经成为美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席的最热门人选。

白宫已经与克拉里达面谈，他被共和党人士视为是安全牌，而过去几个月至少还有其他三名可能出线人选。克拉里达现年60岁，近几周一直有传言他是热门人选之一，但在进行多场面谈之后，这是他成为最热门人选的最明确讯号。

—英国首相特雷莎·梅将阐述退欧协议愿景，冀望达成最深广自贸协定

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周五将就英国退欧协议阐明她的愿景，希望达成比”全球任何一个自由贸易协定”都更为深广的协议，且对欧盟表明这符合双方的“共同利益”。

在这场众所瞩目的演说当中，欧盟希望特雷莎·梅能提供英国退欧后的前景规划细节，对于可能导致退欧谈判停摆的爱尔兰边界问题，特雷莎·梅也将试图化解其中的争议。

[市场摘要]

—日本股市：收跌2.5%，创2月14日以来最低收位

日股日经指数周五跌至两周半低点，美国总统特朗普称美国将对进口钢铁和铝征收关税后，钢铁制造商和汽车制造商受挫。日经指数收跌2.5%至21,181.64点，为2月14日以来最低收位。该指数本周跌3.2%。东证股价指数下滑1.8%报1,708.34点，所有分类指数均收低。

—中国股市：沪综指收市下跌，外盘走势不稳令投资者心存疑虑

中国股市沪综指收市下跌。分析师指出，近期美股持续下跌，令本地投资者心存疑虑，而近日走势颇强的中小盘股大多出现调整，A股缺乏上升动力，低开后就地展开调整，整体波幅不大。

沪综指收报3,254.53点，跌19.22点或0.59%，开盘沪综指下跌0.8%；沪综指本周累计下跌1.05%。沪深300指数收报4,016.46点，跌0.81%。

—香港股市：恒指收挫1.5%创三周最大跌幅，受全球贸易战疑虑打击

香港股市周五收挫，创三周来最大跌幅，本周共下跌逾2%；美国货币政策紧缩步伐可能加快的威胁，原本已令市场信心脆弱，最新出现的全球贸易战疑虑，令人气雪上加霜。恒生指数收跌460.8点或1.48%，报30,583.45点，恒生国企指数收跌1.81%，至12,203.91点。

—汇市：日圆挺升，贸易战疑虑笼罩市场

日圆兑美元周五跳涨0.5%，预料兑欧元也将录得显着涨幅，因美国总统特朗普宣布就钢铝产品进口课征高额关税之后，贸易战疑虑笼罩市场。日本央行总裁黑田东彦出乎汇市意料地说道，若通胀在2020年3月止财年达成央行目标，则将考虑退出超宽松货币政策，在这之后日圆逼近今年内最高水准。

0842GMT，美元对日圆报105.66，下跌0.54%。美元指数下跌0.18%至90.158。

—欧元债市：10年期德债收益跌至五周低点，等待周末重大风险事件

德国10年期公债收益率周五触及五周低点，因意大利本周末将举行大选，德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出重大决定，另外，美国计划对钢铝进口产品开征高额关税，都提升了对避险债券的需求。德国指标10年期公债收益率下跌2.5个基点，至0.618%，为五周来最低。

—国际油市：油价回吐涨幅延续跌势，本周料将收跌

美国原油价格下跌，跌势延续至第四日，因亚股随美股持续遭抛售，此前美国称计划对进口钢铝产品征税，引发了爆发贸易战的担忧。

0847GMT时，指标布兰特原油期货跌0.04美元，报每桶63.79美元，此前日内多数时间都微幅上涨。该合约周四收跌1.4%在两周低位。本周料将下跌5.2%。美国原油期货跌0.15美元或0.25%，报每桶60.84美元，日内稍早一度触及两周低位60.18美元。

—全球金市：金价微涨，因特朗普对钢铝征关税的决定压低美元

金价小幅上涨，在美国总统特朗普宣布将对进口钢铝课征高额关税后，对即将爆发贸易战的担忧推动美元下跌。0849GMT，现货金涨0.1%报每盎司1,317.63美元，但本周以来已下跌0.9%，料连续第二周录得周线跌幅。美国期金涨约1%至每盎司1,318.3美元。

—金属期市：沪铝收盘小跌，盘中触及逾两周高点

沪铝稍早触及逾两周高点后，转为小跌，此前美国总统特朗普承诺将对进口铝课征10%关税。上海期交所主力4月期铝合约收跌0.1%至每吨14,340元人民币，之前最高升至14,480元，为2月12日以来最高水准。该合约本周上涨0.8%，创出12月29日止当周以来最大周线涨幅。0852MT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝跌0.37%至2,139.0美元。(完)