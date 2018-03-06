《路透晚报》--3月6日（更新版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2013年7月，上海浦东，一名男子在拍摄陆家嘴金融区的写字楼。REUTERS/Carlos Barria

[重大数据或新闻]

—日本央行总裁黑田东彦打消提前退出宽松政策的臆测

日本央行总裁黑田东彦周二在日本参议院的任职听证会上表示，央行在实现通胀率目标之前，不会结束超宽松的货币政策。他的此番讲话旨在打消在市场上存在已久的臆测，即认为央行可能较预期时间更早的缩减刺激政策。

不过黑田东彦表示，日本央行握有可以平顺退出危机模式下政策的必要工具，并且已经在对未来退出刺激政策时将如何影响其资产负债表进行广泛讨论。并称若日本央行退出超宽松货币政策，该行势必得与其他央行交换看法。还表示他上周的相关言论并不意味着该央行将在2019财年退出超宽松货币政策。

—韩国特使团同朝鲜领导人金正恩会面，希望促成朝美谈判

官员们表示，韩国特使团同朝鲜领导人金正恩周一进行了史无前例的会面，他们希望促成朝鲜和美国举行谈判。

韩国特使团由10名成员组成，团长是青瓦台国家安保室长郑义溶。韩国总统办公室发言人金宜谦表示，韩国特使团抵达平壤后受到了朝鲜官员的欢迎。韩方发言人补充说，韩国特使团后来应邀出席金正恩举办的晚宴。

朝中社报导称，金正恩表示”积极推进朝韩关系”并追求统一是他的“坚定意志”。

—澳洲央行维持利率不变，但措辞调整表明对经济增长的信心下滑

澳洲央行如期所料维持利率在纪录低位不变，而且听起来似乎对于今年经济增长3%或更高的信心减弱。这是预示该央行未来数月或继续按兵不动的又一迹象。澳洲央行预计该国国内生产总值(GDP)”2018年料比2017年加快增长”，完全摘除了对于未来几年增长“高于3%”的说法。

而澳洲统计局公布的数据显示，澳洲去年第四季政府支出意外强劲，为该季经济增长提供了亟需的提振，帮助抵消因天气影响出口造成的拖累，从而使澳洲延续连续26年经济无衰退的记录。

—英国2月同店零售销售同比增长0.6%，食品支出继续上升

一项调查表示，英国消费者在截至2月的三个月食品方面的支出继续增加，并再度削减非必需品的购买，因英国脱欧公投以来通胀上升压缩其购买力。英国零售业联盟(BRC)称，在截至2月的三个月，总体零售销售较上年同期增长1.6%，略高于之前三个月的增幅。

“事实是消费者想要消费，只是没有资源让他们花钱，”BRC执行长Helen Dickinson表示。截至2月的三个月中，非食品销售较上年同期下滑0.5%，食品销售增加4.0%。

—瑞典央行总裁称不应过快实行货币政策正常化，否则对瑞典克朗不利

瑞典央行总裁英韦斯表示，不应过快推进货币政策正常化，否则可能对瑞典克朗造成不利影响。”我们不要过快推动(收紧政策)是很重要的，否则汇率方面可能出现某些问题，对我们不利，”他在瑞典议会的质询中说道。英韦斯发表谈话后，瑞典克朗跌至八年低点。

—海航集团旗下瑞士航空配餐公司佳美集团将寻求挂牌上市

瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)表示，母公司中国海航集团寻求使佳美公开上市，可望筹措最多3.5亿瑞郎(3.7266亿美元)，以协助解决海航流动资金紧缺问题。

路透11月报导指出，海航集团考虑使佳美进行首次公开发行(IPO)；海航集团在2016年以15亿美元收购了佳美集团。

这是海航集团最新的重整举措之一，在此同时该公司正通过出售股权及不动产等资产筹措现金。

—日本神户制钢社长将因造假丑闻下台，企业文化和罚款质疑未散

日本神户制钢所称，社长川崎博也将因该公司的大范围数据造假丑闻下台，但外界仍在质疑该公司的企业文化和可能遭受的罚款。神户制钢去年承认，其向大约500家客户供应的产品规格数据存在造假，令全球供应链陷入混乱。神户制钢为日本第三大钢铁制造商，向全球汽车、飞机与火车制造商供应钢铁产品。神户制钢称，川崎博也将在4月1日辞去社长及董事长职务，公司董事会将很快召开会议决定继任人选事宜。

[市场摘要]

—日本股市：日经指数结束四日连跌收高1.8%，出口和钢铁类股扬升

日本股市日经指数收涨，结束之前四日连跌之势，因受到隔夜美股上涨的提振，并且美元反弹也助推日本出口类股。日经指数扬升1.79%，收报21,417.76点。东证股价指数涨1.27%至1,716.30点。

—中国股市：沪综指放量收升1%，保险和能源周期板块领涨大盘

中国股市沪综指放量收升1%。分析师指出，今日大盘高开后略有回调，获支撑后再度震荡上扬，板块间跷跷板效应仍明显，保险和能源周期板块领涨大盘。受会议召开影响，两会主题概念股表现活跃，料两会期间市场运行以稳为主。

沪综指收报3,289.64点，涨32.71点或1%；沪深300指数收报4,066.56点，涨1.21%。

—香港股市：恒指收盘大涨2.1%，因有关贸易战的担忧缓解

香港股市大幅反弹。因为有迹象显示，美国总统特朗普正面临政治盟友越来越大的压力，促其取消实施征收钢铝关税的计划，亚洲股市因而上涨。恒生指数.HSI收涨624.34点或2.09%，报30,510.73点，恒生国企指数.HSCE收涨2.67%，至12,311.54点。

—汇市：美元兑日圆持稳，因贸易战相关忧虑消退带来支撑

美元兑日圆持稳，贸易战相关担忧消减带来支撑。此前美国总统特朗普提议对进口钢铝产品征收关税，引发对爆发贸易战的担忧。本周不安情绪有所缓解，因迫使特朗普放弃征收新关税计划的压力增强，而且市场人士更多地将特朗普提议征税视为一项谈判战术，而非硬性政策提案。0819GMT，美元兑日圆跌0.15%至106.03；欧元兑美元上升0.02%至1.2338美元。

—欧元债市：公债收益率上涨，贸易战疑虑消退而焦点转向欧洲央行

欧元区公债收益率上涨，因全球贸易战疑虑消退，避险公债魅力降温。市场关注点转向本周的欧洲央行(ECB)会议，寻觅线索判断该央行将在何时以何种方式撤走大规模刺激措施。10年期德债收益率上涨2个基点，至0.65%，摆脱周一所及五周低点约0.60%。

—国际油市：油价续涨，受强劲的需求预估及OPEC减产支撑

原油期货连续第三日上涨，受强劲的需求预估支撑，此外石油输出国组织(OPEC)成员国的石油部长称赞减产协议的坚固性。但0839GMT，布兰特原油期货跌0.12美元或0.18%至每桶65.42美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.04美元或0.1%至每桶62.51美元。

—全球金市：金价小涨，贸易战担忧导致美元走软

金价小幅上涨，因美元走软，投资者回补空头仓位。市场对美国总统特朗普的钢铝关税计划将引发全球贸易战感到不安。0823GMT，现货金涨0.16%至每盎司1,322.08美元，美国4月期金涨0.23%至每盎司1,322.9美元。

—金属期市：沪锌跌逾2%，单日跌幅为12月以来最大

上海期锌价格下跌逾2%，跌幅为三个月最大，追随伦敦金属交易所(LME)价格的跌势。此前LME锌库存攀升。此外，美国总统特朗普扬言要对进口钢征收25%的税率，也使锌价格受到打压，因为锌可给钢用作镀锌处理。上海期交所交投最活跃的4月期锌合约收低2.06%，报每吨25,450元人民币，创下去年12月6日以来的最大单日跌幅。盘中曾触及25,210元人民币，为12月15日以来最低。0825GMT，伦敦期锌跌0.68%报每吨3,273.50美元；伦敦期铜上涨0.58%至每吨6,950美元。(完)