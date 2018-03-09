《路透晚报》--3月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2017年2月，日本东京，银座购物街区熙熙攘攘的人流。REUTERS/Toru Hanai

[重大数据或新闻]

—特朗普说金正恩承诺放弃核武，准备与其会面

美国总统特朗普表示，正在准备与朝鲜领导人金正的会面。这将是双方首次面对面，可能成为朝核危机取得重大突破的标志。

韩国青瓦台国家安保室长郑义溶在白宫表示，金正恩承诺”无核化”并暂停核武器与导弹试验。郑义溶向特朗普通报了周一韩国官员在平壤与金正恩的会晤情况。

“会面正在规划之中，”特朗普在与郑义溶会谈之后在推特上表示。与金正恩会面可能是特朗普自2017年1月就任总统以来的最大外交政策赌博。

—日本央行维持货币政策不变，总裁黑田东彦料表态不急于退出刺激

日本央行维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，这突显出日本央行确信其大规模刺激计划正推动通胀率朝目标水平上升。但由于对全球贸易战的担忧，加上日圆强劲让日本经济前景笼罩阴云，日本央行总裁可能在会后记者会上安抚市场，称央行并不急于缩减超宽松政策。

一如市场的广泛预期，日本央行维持短期利率目标在负0.1%不变，并誓言将继续引导10年期日本公债收益率保持在零水准附近。

—美国堪萨斯城联储总裁称风险”偏向上档”，希望进一步升息

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，受刺激性财政政策和”高度宽松”的货币政策推动，美国经济增长速度可能超出预期，劳动力市场更加紧俏，从而对通胀施加上行压力。

乔治在为一个经济论坛准备的讲话中表示，”展望所面临的风险似乎主要是偏向上档。”鉴于目前的经济势头，美联储应继续加息，并“仔细校准政策，以防范通胀压力或金融市场失衡的潜在积累”。美联储将在3月20-21日举行会议，市场普遍预计届时会加息。

—日本1月家庭支出反弹，但实质薪资创六个月最大降幅

日本1月家庭支出反弹，但员工薪资下滑速度为六个月来最快。这一令人忧虑的迹象说明，今年消费支出将失去动能，并拖累经济表现。日本经济正经历28年来的最长增长阶段。

政府公布的数据显示，1月家庭支出较上年同期增长1.9%，12月为下降0.1%。但数据还显示，支出增长主要是因必需品成本上升，受天气异常寒冷的影响，家庭对燃料和医疗的支出增加。另外还有数据显示，1月经通胀调整的实质薪资较上年同期下降0.9%，降幅为2017年7月来最大，当时下降1.1%。

—德国1月工业生产较前月意外下降，为工厂活动放缓的又一迹象

数据显示，德国1月工业生产意外下降，成为这个欧洲最大经济体的工厂活动今年开年放缓的又一迹象。德国经济部数据显示，1月工厂生产环比下降0.1%，而路透调查预估为上升0.5%。

另外德国联邦统计局的数据显示，1月出口较前月意外下降0.5%，路透预估为增长0.3%。进口亦下降0.5%。路透调查预估为较前月持平。数据显示，德国1月经季节调整的贸易收支较前月持平，仍为顺差213亿欧元(262.2亿美元)。

—泰国和日本同意促进在双边贸易和投资领域中使用本币结算

泰国央行和日本财务省周五同意，将促进在交易中直接使用两国本币结算；这是亚洲经济体在降低全球市场波动中曝险的最新举措。泰国央行称，双方就合作框架签署了谅解备忘录，以促进在双边贸易和投资结算中使用各自本币，其中涉及日圆和泰铢之间的直接汇率报价和银行间交易。泰国与印尼和马来西亚央行也签署了类似协议。

—东芝副社长称，预计最迟6月完成芯片业务的出售

日本东芝周五表示，如果无法按约定在3月底之前完成芯片业务的出售，最迟也将在6月完成。该公司目前正在等待中国反垄断机构的审批。

“我们在采取各种努力，以在3月完成交易，”东芝副社长成毛康雄对记者表示，并称即便3月无法完成，也会在“4月、5月或6月的某个时点完成。”但外界普遍认为，截至3月的这一财年结束之前，该交易都不太可能获得必要的监管审批，因为中国的审批过程通常要至少六个月的时间。

[市场摘要]

—日本股市：日经指数因美朝会谈消息而上扬，市场静待美国就业数据

日本股市收高，因此前美国总统特朗普同意与朝鲜领导人金正恩会面，缓解了朝鲜半岛紧张局势，但市场对即将出炉的美国2月非农就业报告持谨慎态度，抑制了日股涨幅。日经指数涨0.5%收报21,469.20点。早盘一度因朝鲜相关消息劲扬2.4%，涨至3月1日以来最高位21,884.45点。本周累计上扬1.4%。东证股价指数涨0.3%，至1,715.48点。

—中国股市：沪综指收升，富士康快速通过IPO审核提振TMT板块走强

中国股市沪综指收升。分析师指出，今日公布的CPI及金融数据对市场影响不大，但受富士康快速通过IPO审核刺激，中小盘股午后发力提振了市场人气，并推动创业板指数放量突破年线，计算机、电子、传媒、通信等TMT板块涨幅居前，钢铁、煤炭、有色等周期股则回调明显，短线沪综指料在3,300点附近震荡。

沪综指收报3,307.17点，涨18.76点或0.57%；本周该指数累计上涨1.62%；沪深300指数收报4,108.87点，涨0.77%。

—香港股市：恒指收高逾1%，美朝对话希望抵消对中国增长放缓的忧虑

香港股市收高，因围绕朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普将会面的乐观情绪，抵消了有关中国经济增长放缓以及美国征收进口关税影响的担忧。恒生指数收高1.1%至30,996.21点；恒生国企指数涨0.8%至12,431.20点。

—汇市：避险货币日圆下跌，市场看好美朝紧张局势降温

美元兑日圆上涨，因市场益发看好朝鲜核问题僵局会有突破性进展，此前美国总统特朗普表达有意愿接受邀请，在5月底之前会晤朝鲜领导人金正恩。”日股及美元/日圆都因朝鲜的利好消息及风险偏好改善而冲高，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes在一篇报告中称。0824GMT，美元兑日圆上涨0.49%，至106.72日圆，美元指数持稳于90.176。欧元兑美元跌0.09%至1.23。

—欧元债市：南欧债券料创数月来最佳周线表现，因ECB决定慢慢解除宽松

西班牙及葡萄牙借贷成本料创下逾五个月来周线最大跌幅，上日欧洲央行扬弃了在必要时扩大买债的说法，但暗示将会缓慢退出大规模刺激。欧元区多数国家公债收益率盘初上升1-2个基点，这反映出美国今日稍晚公布重要的就业报告之前，市场出现的一些谨慎情绪。西班牙10年期公债收益率小升至1.41%，周线料收低约13个基点，为去年7月以来最大周线跌幅。葡萄牙10年期公债收益率在周四触及的约1.79%的六周低位附近徘徊，周线料跌13基点左右，创去年9月以来最大跌幅。意大利10年期公债与可比德债的收益率之差报135基点，接近昨日触及的低点。

—国际油市：油价微涨，受美朝领导人将会面的消息提振

油价上涨，因朝鲜领导人金正恩将与美国总统特朗普会面的消息提振亚股上扬。交易员称，该消息提振了亚洲股市，并带动原油期货随之走高。0827 GMT，布兰特原油期货报每桶63.76美元，较前一交易日涨0.15美元或0.24%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶60.22美元，涨0.10美元或0.17%。

—全球金市：金价受美元上涨影响下跌，市场期待朝鲜半岛紧张情势和缓

金价连续第三个交易日下跌，受美元涨势影响；美元兑日圆上涨，因外界期待美国和朝鲜的紧张关系可望和缓；今日稍晚美国将公布重要的非农就业数据。0828 GMT，现货金跌0.28%至每盎司1,318.31美元，势将连续第三周录得周线跌幅。美国期金跌0.22%至每盎司1,318.9美元。

—金属期市：沪铜跌至去年9月底以来最低，因美国关税忧虑蔓延

沪铜跌至去年9月底以来的最低位，因投资者聚焦于美国钢铝进口关税所引发的贸易紧张局势。上海期交所主力期铜合约收跌2%，报每吨51,190元人民币(8,080.12美元)，创9月28日以来最低收位。该合约本周下跌2.5%，2018年内跌8.2%。0843 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.32%至每吨6,811美元，稍早触及2月9日以来低位。(完)