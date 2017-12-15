《路透晚报》--12月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年3月14日，美国加州埃尔西诺胡畔的野花。REUTERS/Lucy Nicholson

[重大数据或新闻]

--央行短观调查：日本大型制造业信心在第四季触及11年高位

日本央行一项调查显示，第四季日本大型制造业企业信心连续第五个季度改善，显示出口和企业获利正在给经济带来动能。该数据可能让日本央行更有理由认为，经济复苏增强将促使企业加薪。同时也会让央行得以略微撤回危机模式的刺激政策，甚至在通胀达到2%的目标之前就这么做。

日本央行密切关注的“短观”调查周五显示，12月大型制造业景气判断指数为正25，高于市场预期中值24，9月调查时的数值为正22。该数据齐平2006年12月所及的高点。

--消息：日本下财年政府计划削减公债发行量，央行可购债数量降低

政府消息人士周五对路透表示，2018财年日本政府计划将面向市场的公债发行量在当前财年基础上削减约7万亿至约134万亿日圆(1.2万亿美元)。这将是11年来最大的削减幅度，并且是连续第五年减少通过招标出售的公债数量。截至明年3月的当前财年，日本政府计划发售141.2万亿日圆的公债。该消息人士称，明年通过招标出售的公债数量将是2009财年以来最低的一年。

明年的公债出售计划将在12月22日敲定，政府料将在当日批准2018财年预算案。

--德国央行预计2018年后经济增速放缓

德国央行上调经济增长预估，认为德国经济将继续享受由出口推动的繁荣，即便增速料随着景气周期进展而放缓。德国央行目前预计，明年德国经日历调整的国内生产总值(GDP)增速为2.5%，高于6月时预测的增长1.7%，而2019年的经济增速料为1.7%，高于之前预测的增长1.6%。但德国央行预计出口成长将进一步放缓，尤其是因为产能限制和劳工短缺。

德国央行上调了2018年通胀预估，但下调了2019年通胀预估，暗示欧洲央行将持续难以 实现略低于2%的通胀目标。

--韩国副财长预计中国赴韩游将回暖，因两国关系在改善

韩国企划财政部第一次官（副部长）高炯权表示，他预计韩国与中国正在改善的外交关系，将令中国游客重返韩国旅游市场，从而支持韩国经济明年增长。

针对韩国加密货币交易热潮，高炯权明确表示，这一市场需要规范。

另外，韩国区块链协会周五公布了几项新措施，以提高加密货币交易过程的透明度。这些措施得到该国14家交易所的认同，包括全球最繁忙的虚拟货币交易所Bitthumb。

--独家：消息称若道达尔撤出伊朗，中石油考虑可能接手合资项目

行业消息人士称，中国石油天然气集团公司正在考虑，如果美国对伊朗实施新制裁，导致法国石油公司道达尔(Total)撤出伊朗，中国石油集团或将接手道达尔在一大型伊朗天然气项目的权益。

7月时，道达尔签署了一项10亿美元的协议，开发伊朗的南帕尔斯(South Pars)天然气田。据参加谈判的消息人士称，根据合约，如果道达尔退出，中国石油集团可以选择接手道达尔的权益。

--BP以2亿美元买进Lightsource的43%股权，重返太阳能行业

英国石油业巨擘表示，将以2亿美元买进太阳能业者Lightsource的43%股权，标志着该公司重返太阳能行业。

之前BP曾在澳洲、西班牙及美国等地生产太阳能(光伏)面板，并在美国及荷兰兴建风力发电厂。但面临中国更为低价的太阳能面板竞争，该公司于2011年出脱该事业。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受通讯类股拖累创逾一周最低收位，周线下挫1.1%

日本股市周五收于逾一周最低收位，移动通讯类股继续遭受抛盘，继之前电商集团乐天称计划成为日本第四大无线通信运营商后，人们担心该领域竞争加剧。日经指数追随美国隔夜疲势，下跌0.6%，收报22,553.22点，为12月7日以来最低收位。本周日经指数累计下挫1.1%。东证股价指数收跌0.8%至1,793.47点。

--中国股市：沪综指收跌至四个月新低，钢铁、水泥等周期股领跌

中国股市沪综指收跌至四个月新低。分析师指出，今日市场弱势整理，股指低开低走，盘中热点散乱且持续性较差，以钢铁、水泥板块为代表的周期股跌幅居前，成交量持续低迷。短期看，预计沪综指将在3,250点-3,350点之间进行震荡拉锯。沪综指收报3,266.14点，跌26.30点或0.80%；沪深300指数收报3,980.86点，跌1.12%。

--香港股市：恒指跌逾1%，地产和IT类股领跌

香港股市下跌，地产和信息科技(IT)类股追随内地同业跌势，领跌港股。美国税改进展疑虑打压美股下跌，也损及此间人气。恒生指数收跌318.27点或1.09%，报28,848.11点。恒生国企指数跌1.44%至11,365.92点。

--汇市：税改议案角力拖累美元走低，欧洲央行立场打压欧元

美元处于守势，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心受挫。同时欧元亦下跌，欧洲央行暗示，只要形势需要将继续提供经济刺激。0837 GMT，美元/日圆跌0.22%报112.12日圆，隔夜一度跌至八日低点112.065。欧元兑美元几无变动，报1.1787美元，隔夜跌约0.4%。在欧元走疲下，美元指数持稳于93.518，脱离了隔夜创下的八日低位93.282；周线可能下跌0.3%。

--欧元债市：意大利10年期公债收益率料录得7月以来最大单周涨幅

意大利10年期公债收益率(殖利率)周五料录得逾五个月最大单周涨幅，有关该国3月份大选的消息，促使投资者重新聚焦该国面临的政治风险。Tradeweb数据显示，意大利10年期公债收益率盘初涨0.5个基点至1.80%左右。本周以来上涨约15个基点，料录得7月以来最大单周涨幅。

--国际油市：油价持稳，美国石油产量增长限制油价进一步上升

油市持稳，北海福尔蒂斯油管暂停输油以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产对油价构成支持；与此同时，美国石油产量增长，则限制油价进一步上涨。0828 GMT，美国原油期货报每桶57.41美元，较上日结算价涨0.37美元或0.65%。布兰特原油期货报每桶63.63美元，较上日结算价涨0.32美元或0.51%。

--全球金市：金价小涨，因美元受美国税改相关担忧拖累而下滑

金价在亚洲市场微幅走高，有望录得四周以来的首个周线涨幅，因美国税改进展的相关担忧拖累美元。0830 GMT，现货金涨0.4%，报每盎司1,256.98美元，本周累计上涨不到1%。美国期金上扬0.18%，报每盎司1,259.3美元。

--金属期市：期铜和期铝领涨上海基本金属期货，受中国制造业数据推动

期铜和期铝领涨上海基本金属期货，受助于隔夜伦敦市场在中国制造业数据推动下的涨势。主力沪铜合约收涨0.86%至每吨52,920元人民币。沪铝涨逾1%，收在九日高点14,450元。0832 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小升0.11%至每吨6,800.50美元，隔夜涨1%。LME期铝小跌至每吨2,046.50美元。(完)