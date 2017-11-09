《路透晚报》--11月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年11月8日，中国北京，美国总统特朗普访华期间，天安门附近飘扬的中美国旗。REUTERS/Aly Song

[重大数据或新闻]

--特朗普访问中国之际，中美两国企业签署逾2,500亿美元商业合作协议

在特朗普和中国国家主席习近平的见证下，美国飞机制造商波音、美国通用电气(GE)和芯片巨头高通在北京与中方伙伴签署了数以十亿美元计的协议。这些协议凸显特朗普急于让外界看到他在努力解决与中国之间的贸易逆差问题。

“这的确是一个奇迹，”中国商务部长钟山在北京的一场记者会上表示。

--日本央行10月会议摘要显示，多数审议委员认为当前货币政策足够宽松

日本央行10月会议意见摘要显示，在是次利率检讨会议上一位审议委员提出，将更长期的收益率作为政策目标，货币政策委员会的九名委员对此进行了辩论，一些人强调目前的刺激政策已经足够。

这份意见摘要显示，有委员反对进一步放宽货币政策的提议，称如果采取“极端举措”加快实现日本央行2%的通胀率目标，有可能造成金融市场动荡。另有委员表示，现在扩大刺激是不合适的，因为并不能确定此类举措是否能够帮助提前实现2%的通胀率。

--日本10月服务业景气判断指数升至52.2，创三年半高位

日本内阁府的一项调查显示，日本10月服务业景气判断指数攀升至三年半最高水平，可谓消费者支出增长的好兆头。这项对出租车司机、酒店员工和餐馆员工等从业人员进行的调查显示，10月服务业景气判断现况指数为52.2，较上月提高了0.9点。由于这类从业人员近距离接触消费者和零售趋势，因此被冠以“经济观察者”的名号。这是该指数自2014年3月以来的最高水平；当年4月日本政府提高了全国消费税。展望指数跳升3.9点至54.9；该指数反映未来两三个月的信心水平。

--日本9月核心机械订单跌幅创逾两年最大，削弱资本支出前景

日本9月核心机械订单重挫，降幅为逾两年来最大，企业预计10-12月将持续这种跌势，显示企业投资势头正在减弱。9月核心机械订单较前月下降8.1%，降幅远高于预估中值下降1.8%，前月为上升3.4%。

分析师称此次数据疲软可能是暂时现象，因企业获利上升及国内劳动力短缺应会在明年推高资本支出，但对上升的速度存在疑虑。

--欧盟成员国预计英国难以满足分手条件，下一步谈判料举步维艰

欧盟成员国代表周三商议，有关英国退欧后与欧盟关系的谈判将推迟到明年开始。这加大了企业出逃英国的风险，因2019年3月之后的形势极不明朗。除英国外的欧盟27国代表原计划开始讨论，如何协商17个月后英国退欧时开始的过渡期问题。

但知情人士对路透表示，讨论中多数人担心，下个月英国方面可能无法满足欧盟的条件，因而无法开启下一阶段谈判。欧盟官员称，各国代表认为若未来一个月的退欧谈判没有“明显进展”，对退欧后安排的磋商将只能推迟到明年，而英国则期望能立即开始讨论。

--英国10月房价涨势暂停，伦敦房价创2009年来最大跌幅

英国皇家测量师学会(RICS)周四公布，英国房价不再上涨，且伦敦房价创下2009年以来最大跌幅，称政治忧虑以及英国央行上周加息是其中原因。10月RICS房价差值为正1，9月为正6，降幅比预期更为剧烈，该水平意味着房价持平。参与路透调查的分析师此前预估为较温和地下降至正4。RICS所描绘的景况较为黯淡，称多数地区已开始看到销售下滑，跟随伦敦的楼市形势。

--东芝上半财年营业利润增长逾一倍，因晶片需求强劲

日本东芝周四称，上半年营业利润增加逾一倍，受记忆体晶片(存储器芯片)业务的强劲表现提振。该公司最近同意以180亿美元出售该业务。

该公司称，4-9月营业利润跳增149%至2,317.7亿日圆(20亿美元)，上年同期为931.9亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：震荡剧烈小幅收跌，触及数十年高点

日本股市周四收跌，日内震荡剧烈。日经指数和东证股价指数曾触及数十年高位，但午盘下挫，因在次日期权结算前出现期货驱动的交易。东证股价指数早盘触及26年高位，日经指数自1992年1月以来首次突破23,000点，金融和证券类股大涨。但最终日经指数收低0.2%，报22,868.71点。东证股价指数收跌0.3%，至1,813.11点。JPX日经400指收低0.2%，至16,119.73。

--中国股市：沪综指收升至逾22个月新高，大盘有望保持震荡上行态势

中国股市沪综指周四收升至逾22个月新高，连四日上涨。分析师指出，继昨天指数盘中创出近期阶段性新高后，今天经济数据对市场影响甚微，大盘大部分时间窄幅震荡，尾盘在成长股的带动下收于近全日最高点。后市料大盘仍有望保持震荡上行态势，延续进二退一的运行节奏。沪综指收报3,427.79点，涨12.33点或0.36%；沪深300指数收报4,075.90点，涨0.69%。

--香港股市：再创10年新高，中国通胀数据强劲暗示经济向好支撑信心

香港股市周四再创10年新高，权重股腾讯也再创纪录新高，因中国通胀数据强劲暗示经济保持韧性，支撑了投资者信心。恒生指数涨0.8%至29,136.57点。恒生国企指数跳涨1.5%至11,744.54点。

--汇市：美元兑日圆下滑，因日股回落打击市场风险偏好

美元兑日圆周四下滑，因日本股市从数十年高位下跌令市场人气受到打击。0813GMT，美元/日圆跌0.26%至113.56；美元指数跌0.10%至94.774，维持在10月底触及的三个月高点95.150下方。

新西兰元兑美元周四亚洲早盘一度高见0.6974美元，创下10月24日以来的最高，随后从该高位回落，最新交投在0.6968美元。

--欧元债市：德债收益率在逾一周来首次上涨，脱离两个月低位

德国10年期公债收益率周四微涨，这是逾一周来的首次，脱离两个月低点，欧元区公债收益率全线跌势目前似乎将告一段落。德国指标10年期公债收益率日内上涨1个基点至0.33%，上日一度触及0.31%附近的两个月低点。预料将出现11月1日以来首个日线上涨。近几周引领涨势的二线债券市场也处于颓势。

--国际油市：油价持稳，但有关最近这轮牛市将结束的担忧浮现

油价持稳，受到石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动的支撑。上日尾盘油价下跌。不过，交易员表示，自7月以来布兰特原油期货上涨逾40%，这轮涨势可能已经走到了尽头，因为美国原油供应增加，而且有迹象显示需求放缓。0836 GMT，布兰特原油报每桶63.51美元，几近持平上日收盘。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报56.83美元，上涨0.02美元。

--全球金市：美元下跌推动现货金小升，钯金持于16年高位附近

金价小幅上扬，因美元下跌，金价上日创下近三周高位。钯金维持在周三所及逾16年高点附近。0820 GMT，现货金上涨0.17%至每盎司1,283.11美元。周三金价上涨0.4%，触及10月20日以来高点1,287.13美元。美国12月期金小升0.03%至1,284.1美元。

--金属期市：伦敦期镍下跌逾2%，创9月来最大单日跌幅

伦敦期镍下跌逾2%，至10月以来最低水平，因为驱动上周涨势的电动车潜在需求的预期逐渐消退。摩根士丹利在报告中称，期镍市场忽略了印尼和菲律宾政策形势带来的下行风险，而是关注电动车电池相关的潜在镍需求。0824GMT，伦敦期镍大跌2.64%，上海期镍收跌2.18%。伦敦期铜跌1.24%报每吨6,770.00美元；上海期铜收跌1.00%至每吨53,230元人民币。(完)