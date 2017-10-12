恒大董事长许家印荣登胡润百富榜首位 马化腾和马云次之

路透上海10月12日 - 胡润研究院周四发布今年的胡润百富榜，中国恒大(3333.HK)董事长许家印以2,900亿元人民币的财富首次成为中国首富，这是胡润百富榜创立19年以来的第12位首富。腾讯(0700.HK)董事会主席马化腾和阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云及其家族分居第二和第三位。

曾三次成为中国首富的万达集团董事长王健林家族今年财富缩水近三成，排名退居第五位，同样来自地产业的碧桂园(2007.HK)董事局主席杨惠妍财富增逾两倍多，重回前十，位居第四位。

胡润表示，“中国的首富和二富仍然分别来自地产和IT行业，只不过今年许家印代替了王健林，马化腾代替了马云。”

中国恒大今年上半年成功引入两轮合共700亿元战略投资，并迅速还清1,129亿永续债，同期公司股价增长近5倍。胡润表示，许家印的财富增长主要是这半年，涨了2,000亿，平均一天涨10亿，这是1999年以来财富增长速度最快的一次。

而马化腾的财富本次超越马云，亦是因为腾讯今年来股价连创新高，累计涨幅逾六成。尽管同期阿里巴巴的股价翻倍，但因马云在蚂蚁金服的持股量由去年的35.5%降至1.2%，马云家族今年财富缩水2%，达2,000亿元。

除杨惠妍外，本次还有两位企业家新进入百富榜前十，即国内快递业巨头顺丰控股(002352.SZ)首席执行官王卫和吉利汽车(0175.HK)董事长李书福家族，分别位居第六和第十位。

今年胡润百富榜以20亿元财富为门槛，共有2,130位企业家上榜，较去年增加74位，总人数较五年前翻了一倍，是15年前的20多倍。本次阿里系竟有43位股东上榜，比去年新增25人。

胡润表示，“如果加上蔡崇信、前阿里系的滴滴程维和蘑菇街陈琪，大阿里系都有近50人上榜。而99年我们第一次发榜时，全中国就找到50个人。”

胡润报告指出，中国拥有十亿美元财富的富豪从去年的594位增加到647位，领先于552位的美国。如果加上隐形富豪，中国大陆应该有1,900位十亿美金富豪。（完）