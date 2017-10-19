华置与大股东增持中国恒大股份 持股比例升至约7%

路透香港10月19日 - 香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)周四公布，公司在过去一个多月在市场继续增持中国恒大集团(3333.HK)，连同主要股东之信托人兼执行董事陈凯韵所持股份，持有恒大股权增至约7%。

华置的声明称，由今年4月至今天公布日，公司已在公开市场以总价约120亿港元购买了约8.195亿股恒大股份，相当于恒大于9月底止已发行总股本约6.23%。此前公司在8月底公布当时已持有约7.663亿股恒大股份，即在过去一个多月，华置再增持约5,319万股恒大股份。

此外，华置表示，获陈凯韵通知其截至公布日个人持1亿股恒大股份，相当于后者已发行股本约0.76%，较8月底公布的3,500万股增加6,500万股。连同华置的持股，陈凯韵被视为持有合共9.195亿股恒大股份，相当于约7%股权。

恒大早盘收高4.62%，报31.7港元；以华置持股约8.195亿股计，市值约260亿港元，较其买入价增值140亿港元。

华置表示，董事会对恒大的整体发展前景充满信心，而其购入的股份已计入通过其他全面收益以反映公平值计量之金融资产。（完）

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