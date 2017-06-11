恒大认亏逾70亿转让万科持股予深地铁 后者跃居第一大股东

路透上海6月10日 - 中国大型地产商万科(000002.SZ)(2202.HK)长达近两年的股权纷争终于尘埃落定。该公司周五晚公告称，中国恒大(3333.HK)拟将其所持14.07%万科股权，以292亿元人民币的价格转让给深圳地铁集团。转让后，深地铁持股比例升至29.38%超越宝能，跃居万科第一大股东。

另据恒大同日公告，该公司于2016年期间收购该批万科A股，总对价约362.7亿元；此次出售为公司战略发展需要，预期将产生亏损约70.7亿元，公司计划将出售所得款项主要用作偿还债务。深地铁将在6月16日前支付65.5%转让价款，余款6月28日前支付。

本次转让价格为18.80元/股，较万科A停牌前(6月6日)收盘价20.87元折让近10%；转让完成后，恒大下属企业将不再持有万科股份。万科A将于下周一(12日)复牌。

中国证券报周六则引述分析人士指出，此次恒大的退出，意味着“万宝之争”即将落下帷幕，而随着深地铁在万科股权运作上的稳步推进，万科董事会换届工作或将快速启动，“万宝之争”的最终结局也将明朗。

深地铁今年1月通过受让华润及其下属公司持股，以371.71亿元收购万科16.9亿A股股份，占总股本15.31%成为第二大股东；而宝能系共计持有万科25.4%股份，为当时的第一大股东。

在宝能系强硬收购万科股份并成第一大股东后，万科管理层去年曾欲引入同盟者，向深圳地铁集团定向增发价值456亿元的股份，由此深地铁将成为万科第一大股东。不过这一方案受到宝能系及华润方面的联合抵制，该增发计划随之夭折。

万科最新公告并称，本次股份转让尚需取得深圳国资委的批复后方可组织实施，同时尚需中信证券(600030.SS)书面同意恒大下属企业提前购回从而终止相关的股票质押回购交易并在合法合规的前提下将股份转让给深地铁。

深圳地铁集团则通过官网表示，此次受让万科股份，将进一步增强其成为万科基石股东的信心，有利于万科股权结构优化，并支持万科的混合所有制结构，将依法依规推动万科董事会换届工作；深地铁也将继续支持恒大集团在轨道交通及城市建设等方面的业务发展。（完）

参看万科公告详情，请点选：here

恒大公告：here

深圳地铁新闻稿：here