独家：阿布扎比国家石油公司已启动重大重组计划--高管

路透阿布扎比11月20日 - 阿布扎比国家石油公司(ADNOC)执行长Sultan al-Jaber周一称，该公司已开始一项重大重组计划，以将其服务业务私有化、进入石油交易领域，并扩大与战略投资者的合作。

al-Jaber在接受路透专访时表示，该石油公司计划在今年的首次公开发行(IPO)中出售其燃料零售事业ADNOC Distribution至少10%的股权，未来可能把上市交易股权比例提高到最多30%。

沙特和阿曼等其他海湾国家也已在油价下滑之际开始出售能源资产。沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)计划明年将约5%的股权上市。

al-Jaber称，尽管ADNOC没有将该公司上市的计划，但其可能考虑出售其他服务公司的股权，并探索管理资产的新方法。

“ADNOC作为控股公司，将继续由阿布扎比政府这一单一股东全资持有，”他说。

“但ADNOC目前持有的一切资产，尤其是服务型企业，实际上都是我们未来考虑可以出售和将价值最大化的潜在目标。”

他说，ADNOC打算出售至少10%的ADNOC Distribution股权，未来可能出售最多30%。

消息人士9月时曾对路透称，如果该分销部门的IPO取得成功，阿布扎比国家石油公司会让更多业务上市，譬如National Drilling Company或能源基建业务。

Al-Jaber没有确认出售股份的业务部门，但表示“没必要让所有业务都进行IPO”.

“我们会为部分业务寻找战略合作伙伴或战略投资人，我们联合经营和管理公司一段时间，然后可能考虑通过私有化或IPO实现价值最大化，”他说。

ADNOC希望组建其自己的石油贸易部门，可能会与一家主要石油公司或大型贸易公司联手。

“我觉得我们在2018年底或2019年初前，不会敲定整个的运作或就推进方式作出决定，”他说。(完)