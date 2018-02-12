独家：亚马逊出资9千万美元购入摄像头厂商Blink--消息

路透旧金山2月12日 - 知情人士告诉路透，亚马逊(AMZN.O)去年末斥资约9,000万美元收购了家用安防摄像头初创企业Blink，秘密押注该公司的节能芯片。

这是亚马逊进行这笔交易的基本理由和价格首度曝光，凸显出其目标不仅仅是像分析师所预期的那样贩售另一款流行摄像头。其中一位消息人士表示，这家在线零售商正在研究如何应用Blink独有的芯片来降低生产成本以及延长其他产品的电池续航力，从亚马逊的云摄像头(Cloud Cam)开始，并可能扩展到其Echo音箱系列产品。

亚马逊认为其自家设备是加深与消费者关系的关键。Cloud Cam和Echo目前需要插入式电源来运行，Blink可以改变这一点。Blink说它的摄像头使用两节AA锂电池可以工作长达两年。

亚马逊未就收购Blink的条款或策略发表评论。

这一交易迄今尚未获得关注。在12月21日的博客中，Blink公布其被亚马逊收购，但几无细节。分析师将Blink视为Amazon Key策略的一部分，在该新项目中，消费者可以安装智能锁和监控摄像机，这样快递员可以在客户不在家的时候，将包裹塞入客户家。随着智能家居技术的发展，亚马逊亦在监控录像机市场看到了机会。

消息人士称，随着Blink销售在亚马逊网站的上升，亚马逊注意到了这一点，从而与Blink就交易展开了谈判。

亚马逊呈送给监管机构的备案显示，在截至12月31日的一季，该公司支出7,800万美元用于收购。消息人士称，这一出价是有竞争力的，亚马逊提出的补偿及激励机制令该交易价值达到约9,000万美元。(完)