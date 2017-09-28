独家：黑石集团和Apollo联合竞购东芝旗下西屋电气--消息人士

路透9月27日 - 据熟悉情况的消息人士称，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)和Apollo Global Management (APO.N)已结成联盟，竞购美国已破产核电厂服务公司西屋电气(Westinghouse Electric)。

若交易能达成，将能减少西屋电气对其所有者--日本东芝(6502.T)的财务打击。由于正在美国东南部建造的四个核反应堆成本超支数以十亿计美元，西屋电气在3月申请破产保护。

西屋电气正在与投行PJT Partners Inc (PJT.N)一道展开出售进程。目前出售还处于初期阶段。消息人士说，该交易对西屋电气的估值接近40亿美元。

其他私募股权投资公司也在考虑组建财团竞购西屋电气。消息人士说，私募股权投资公司Cerberus Capital Management正在与美国核电厂组建供应商BWX Technologies (BWXT.N)就联合竞购西屋电气进行商谈，但消息人士警告称，目前没有哪个收购提议肯定会成为事实。

预计还会出现其他的竞购者。然而，根据消息人士称，美国外资审议委员会(CFIUS)可能会让外国买家收购西屋电气面临更多困难。

由于出售程序的细节事属保密，消息人士要求不具名。

西屋电气发言人表示，该公司已经启动通过出售或引进投资来脱离破产的进程，但未就公司估值或潜在买家置评。西屋电气此前曾表示，希望在明年初脱离破产状态。

PJT和BWX Technologies尚未立即回覆置评请求，黑石集团、Apollo和Cerberus也未发表评论。

2011年地震引发日本福岛核泄漏事故后，加上可再生能源成本骤降，全球范围内的核电厂建设已经放缓。

不过，私募股权公司看好西屋电气相对稳定的向已建成运转的核电厂提供服务的业务。根据消息人士，西屋电气待出售业务12个月的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为4亿美元。(完)