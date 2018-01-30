独家：黑石集团洽谈收购汤森路透F&R部门的多数股权--消息人士

路透伦敦1月30日 - 熟悉情况的三名消息人士周一表示，美国私募股权投资公司黑石集团(BX.N)正在进行深入谈判，以超过170亿美元的价格收购汤森路透金融和风险部门(F&R)约55%股权。

消息人士称，预计汤森路透董事会将于周二开会讨论黑石集团对F&R部门的全现金收购提议。F&R部门向全球各地的银行与投资机构提供新闻、数据与分析。该部门在汤森路透年度营收中的占比超过50%。

汤森路透周一晚些时候在一份声明中称，“正与黑石集团就其F&R业务的潜在合作问题进行深入磋商。”黑石集团的新闻发言人则未予置评。

如果董事会同意与黑石达成协议，这将是自10年前汤森集团收购路透组成汤森路透以来该公司规模最大的一次整合。2008年加拿大汤森集团以87亿英镑收购了路透，以当时的汇率计算合170亿美元。

据消息人士，根据黑石给出的收购条款，汤森路透将保留F&R业务45%的股份，作为与黑石合作方案的一部分。路透还不能确定新公司的领导层。

汤森路透将保留国际新闻服务业务Reuters，以及法律、税务和会计部门。预计路透将继续向F&R业务的核心产品Eikon及其他产品提供新闻，不过细节安排尚未确定。

消息人士提醒，协议尚未敲定，仍可能破裂。他们拒绝具名，因谈判保密。

尚不清楚Thomson Reuters Founders Share托管人对该潜在协议的看法。该公司是在1980年代路透开始上市时成立，负责监管路透新闻编辑的独立性。

十年前受托人批准汤森收购路透的协议。Thomson Reuters Founders Share董事长Kim Williams未回应置评请求。

协议若达成，黑石集团将通过这次投资，在向华尔街提供数据服务、分析和交易工具方面，成为彭博和新闻集团(NWSA.O)旗下的道琼斯成为直接竞争对手。

黑石在信息服务领域有一定经验。该公司2014年以不到10亿美元的价格收购了Ipreo，出售追踪资本市场活动的专业软件。

**精简业务**

加拿大的汤森家族通过Woodbridge Co Ltd控制着汤森路透逾63%的股权。汤森路透市值约为310亿美元，其股票在纽约和多伦多证交所挂牌交易。

汤森路透自2008年成立以来，已进行了200多宗收购，但它买入的资产中有一部分整合得并不顺利，尤其是金融和风险部门的资产，该部门在金融危机期间遭受到严重冲击。

由于银行和券商在交易疲软的情况下业务萎缩，汤森路透的业务也放缓。但由于对风险操作的监管变严格，汤森路透的监管和合规业务成为一大亮点。

汤森路透为了精简业务，已降低了金融和风险部门的产品数量，同时进行了减员。

汤森路透还寻求出售包括知识产权和科学业务的非核心资产，在2016年将两块业务卖给了私募股权公司Onex Corp(ONEX.TO)和BaringPrivate Equity Asia。

汤森路透股票价格过去12个月下跌了9%，而多伦多证交所的主要股指.GSPTSE同期为上涨3%。(完)