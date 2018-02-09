独家：中国银行、工商银行等机构希望收购德国DVB银行--消息

路透伦敦/法兰克福2月9日 - 三位知情消息人士称，中国银行和中国工商银行等希望购入德国运输金融机构DVB Bank。

在中国这两家银行初步表示兴趣之前，中国企业在欧洲大举收购资产，尤其是在德国。

消息人士12月告诉路透，德国中央合作银行(DZ Bank)正在推进出售旗下分支DVB银行的计划。DVB银行为船舶、飞机、海上石油钻机以及铁路产业提供融资。目前出售程序处于初步阶段。

德国中央合作银行先前不得不为运输领域坏帐提列庞大备拨。

消息人士表示，中国银行(601988.SS)(3988.HK)及中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)都正在进行提案准备。一名消息人士称，两家银行预料这个月提出初步提案。由于事涉敏感，消息人士不愿具名。

德国中央合作银行为德国第二大银行。德国中央合作银行及DVB银行主管皆不予置评。

中国工商银行一名主管不予置评。中国银行主管亦不愿评论。

“中国工商银行及中国银行都感兴趣，这显示中国方面仍在德国物色资产。他们是否会推进到更深入阶段还不得而知，但他们正在研究，”其中一名消息人士称。

消息人士表示，要达成一份出售框架可能花费至少六个月，目前程序仍处于初步阶段。(完)