独家：波音愿让巴西政府保有Embraer“黄金股权”--消息人士

路透巴西利亚1月18日 - 四位知情人士对路透说，巴西军方反对波音(BA.N)提出的与巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)结盟的提案，波音现正努力克服此一问题，提出了保留政府对公司策略的否决权、以确保国防计划安全无虞的替代方案。

不愿具名的消息人士说，上周巴西官方表态反对把Embraer转为类似波音子公司的想法，波音不得不重新规划。

“波音是来收购Embraer，打算取得公司控制权，不是我们开放的合伙关系或者合资企业。此案已遭驳回，”其中一位具官员身分的消息人士说。“现交由波音决定是否要拿出新提案。”

波音拟结盟全球第三大飞机制造商Embraer的计划，将可使波音在70人座至130人座的飞机市场占据领导地位，并且给由加拿大庞巴迪(BBDb.TO)设计、空中客车(Airbus SE)(AIR.PA)去年开始经营的CSeries计划构成一大挑战。

自从Embraer和波音谈判的消息在上月传开后，Embraer在纽约上市股价已涨了22%，Embraer有51%股权在纽约挂牌，市值达到46亿美元。

了解协商情况的消息人士称，波音的结盟提议对Embraer的估值为50-60亿美元。

在路透报导出炉后，Embraer在纽约上市的股价(ERJ.N)一度逆转日内跌势录得0.5%的涨幅，终场收低0.8%。

波音的计划在巴西引起担忧，认为美国政府将在巴西的防卫计划上拥有最终话语权，并且可使用在巴西研发的技术，包括卫星与空中交通管制系统。

巴西政府拥有Embraer的“黄金股”，令其在涉及军事计划的战略决策、以及改变其控股权的过程中拥有绝对否决权。

消息人士透露，波音愿意保留巴西政府在Embraer中的黄金股，但这可能还不足以赢得政府支持。

Embraer与波音未就此事置评。

协调波音与巴西政府协商的巴西国防部代表未立即回复置评请求。(完)