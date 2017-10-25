独家：庞巴迪舍中国就空客 因加拿大政府担心技术和岗位外流

路透蒙特利尔/巴黎10月25日 - 据五位了解情况的消息人士透露，加拿大政府鼓励该国交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)就C系列客机与空中客车(空中巴士/Airbus)(AIR.PA)结盟，阻碍了与中国投资人进行合作的可能性。

消息人士称，今年稍早庞巴迪与波音公司(BA.N)就后者入股C系列客机事宜未谈拢之后，加拿大政府暗示了对空客的偏好。而此前加拿大政府在这次结盟中扮演的角色未被报导。

据消息人士称，加拿大总理特鲁多的政府把庞巴迪引向空客，是一次深思熟虑后的冒险。这样不仅帮助庞巴迪挽救了一个重要的产品，还可能解决与美国正在发酵中的贸易争端，但却可能破坏为改善中加经贸关系而做出的努力。

对庞巴迪而言，其与空客的交易发生在关键时刻。该公司旗下C系客机项目此前已经在亏钱，并且是一项贸易争端的主角；波音向美国监管机构申诉，指控庞巴迪的客机业务受惠于加拿大政府补贴和不公平的定价。

最早在2015年的时候，庞巴迪曾考虑与中国企业建立合作关系。在此之前，庞巴迪与空客洽谈可能的并购，但事迹败露谈判破局。两位消息人士称，今年庞巴迪与波音就C系客机进行合作的谈判失败后，对于该项目未来发展的担忧剧增，又大大挑起了庞巴迪对于与中国企业合作的兴趣。

但两位消息人士称，庞巴迪与中国企业进行合作的前景在加拿大政府内部引发忧虑，因加拿大官员认为就业岗位和相关技术会因此被中国拿去。此外，他们也对中国保护知识产权不力表示不安。

两位消息人士称，今年8月和9月期间，加拿大创新部长Navdeep Bains、贸易部长Francois-Philippe Champagne和特鲁多政府的其他多位高层官员与庞巴迪进行了一系列的电话联系，敦促庞巴迪与空客洽谈合作。

“从联邦政府的角度看，其他任何交易都比与中国结盟要好，”一位在渥太华的消息人士称。该人士表示，政府向庞巴迪建议由执行长Alain Bellmare出面接洽空客执行长Tom Enders。

加拿大政府的努力最终帮助空客达成协议，在10月16日以一美元取得庞巴迪C系列客机的多数股权。

但此时正值加拿大推动与中国建立更紧密经济关系之际。出于对美国威胁废除北美自由贸易协定(NAFTA)的担忧，加拿大希望增强与中国的关系，以便减弱其出口对美国的严重依赖。中加两国之间的谈判仍在进行。

庞巴迪未针对C系列客机磋商事宜发表评论。Bains、Champagne、总理特鲁多的代表均未予置评。中国政府官员和波音也都未发表评论。

当被问及空客是否因为担心中国取得C系列客机的股权而介入时，空客执行长Enders说，“很明显我们并不知道这些谈判。”(完)