独家：博通将提高对高通的收购出价 以推动后者同意谈判--消息

路透2月4日 - 熟悉情况的消息人士周日透露，通讯芯片制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)拟于周一向同业高通(QCOM.O)提出约为1,200亿美元的新出价，旨在施压后者坐到谈判桌前。

高通将于3月6日举行股东会议，博通希望自己提名的多位人选进入高通董事会。

两名消息人士称，博通定于周日稍晚与顾问会面，以最终敲定出价；新出价对高通的估值介于每股80-82美元。博通先前每股70美元的出价中包含60美元现金和10美元股票。

消息人士表示，若监管当局阻止该交易，博通还打算向高通支付高于一般水平的分手费。通常而言，分手费大约相当于交易金额的3-4%。

消息人士提醒道，博通执行长Hock Tan可能会在最后时刻决定对这些条款作出重大调整。

由于相关考虑事属机密，这些消息人士要求匿名。博通和高通没有立即回复寻求置评的请求。

博通曾表示其对在12个月内签署协议完成交易充满信心。高通估算，在世界各地的监管审核将会耗时逾18个月，而且会是风险重重。

高通还在设法达成收购恩智浦半导体(NXPI.O)的交易，该公司提议以380亿美元收购后者。这项交易已于上月获得了欧盟反垄断监管机构的批准，只有中国尚未批准。高通预计中国监管机构会在本月晚些时候批准这项交易。

鉴于包括对冲基金Elliott Management在内的一些股东要求高通提高出价，收购恩智浦半导体的交易仍面临不确定性。高通料将在本月晚些时候作出决定。(完)