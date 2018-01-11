独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息

路透安大略省伦敦市1月10日 - 两名政府消息人士周三表示，加拿大方面越来越确信，美国总统特朗普很快将宣布美国打算退出北美自由贸易协定(NAFTA)。这则消息打击加元和墨西哥披索并冲击股市。

2017年11月19日，墨西哥城，NAFTA谈判现场的美国、加拿大、墨西哥三国国旗。REUTERS/Edgard Garrido

上述言论为NAFTA修订谈判的前景进一步罩上阴云。特朗普多次威胁，如果不作出重大改变，美国将退出这项协定。

各国谈判代表定于本月在蒙特利尔举行第六次磋商。谈判中以美国为一方，加拿大和墨西哥为另一方，双方仍然存在重大分歧。计划一共举行七轮谈判，3月底结束所有会谈。

“(加拿大)政府越来越确信...特朗普正打算宣布退出，”一位消息人士说。由于目前形势敏感，这位人士要求匿名。

该人士称，加拿大高层官员们感觉，特朗普宣布退出的目的可能是为了显示其信守竞选承诺，也是为了向会谈者施压。

此外，一位接近白宫的美国消息人士称特朗普表示“想要退出”，因谈判拖延且没什么进展。

白宫一位发言人表示，“总统对NAFTA的立场未变。”

加元兑美元跌至年内低位，因对NAFTA前景的担忧减弱了对加拿大下周升息预期的押注。加拿大公债价格全线上涨，同时铁路类股、管道类股和其他对贸易敏感的类股拖累大盘。

墨西哥披索亦走低，但之后跌幅有所缩窄；标普/BM IPC股指跌1.84%。

加拿大官员表示，如果特朗普真的宣布美国退出，那可能是为了让对方让步的一个谈判策略。他们亦表示对美国国会是否会批准此举持怀疑态度。

鉴于北美经济高度整合的特性，NAFTA瓦解将对这三个国家产生重大经济影响。

美股主要股指周三收低，部分是因担心美国退出NAFTA。

通用汽车(GM.N)股价下跌2.4%。该汽车厂商在墨西哥有14个制造基地，其中包括了一个生产大型皮卡车的基地，皮卡车是通用汽车最赚钱的车型之一。如果美国退出NAFTA，在墨西哥生产的卡车将必须缴纳25%关税。

墨西哥经济部发言人士表示，该部对该报导不予置评。

加拿大消息人士表示，如果特朗普真的宣布美国退出，加拿大将会留在谈判桌，此后该谈判将以较低的层级继续进行。

未能立即取得加拿大外交部发言人士Chrystia Freeland的置评。Freeland统筹美加关系和NAFTA档案。(完)