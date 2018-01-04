独家：2018年中国将维持“约6.5%”的经济增长目标--消息人士

路透北京1月4日 - 政策面消息人士对路透表示，2018年中国将保持“约6.5%”的经济增长目标，和去年持平，中国寻求在降低债务风险和保持经济稳定之间作出平衡。

中国将在3月召开的一年一度的人大会议上提出今年的经济增长目标。据四位知情人士透露，这一目标已经在12月18-20日的中央经济工作会议上得到高层领导人的赞同。

“经济增长目标仍将是6.5%左右，因为他们看重稳定，”一位消息人士称。由于事属敏感，该消息人士要求匿名。

中国国务院新闻办公室尚未回应路透对于今年经济增长目标的置评请求。

关于中国是否会制定2018年增长目标值一直存在疑虑，因中国国家主席习近平10月份承诺追求“高质量发展”。

尽管中国领导人仍然致力于在直至2020年的十年内实现国内生产总值(GDP)翻一番的目标，全面建成小康社会。但中国共产党一位高级官员10月份曾表示，未来十年不会再提GDP翻番目标。

分析师预计，受益于全球对中国出口产品需求强劲，中国2017年经济增长率料为6.8%，高于政府目标，仅略高于2016年创下的26年低点6.7%。

官员们曾表示，为达到2020年的增长目标，中国经济未来三年每年至少需要增长6.3%。

消息人士称，政府2018年将维持3%的通胀目标，表明在制造商还难以将成本涨价转嫁给消费者之际，决策高层并不预期物价会有任何大幅上涨。

11月中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅放缓至1.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅则降至四个月低位5.8%。

**政策组合拳**

据这些消息人士称，决策高层对出口前景仍保持乐观态度，但也在警惕预期中的美国升息，以及美国总统特朗普减税计划的影响，因为如果美国企业因此将更多获利汇回国内，则有可能会加大中国吸引外资的难度。

消息人士称，中国政府计划今年维持预算赤字/GDP比例在3%的目标，符合积极的财政政策，在基础设施、新领域以及社会福利扩大支出的立场。

中国央行今年料继续控制货币供应，来体现其“稳健中性”的货币政策，但指标利率料不会很快上调。

第二名消息人士称，为了帮助去杠杆，货币政策将相对紧缩，而风险管控和财政政策都将相对宽松，以专注于结构性需求。

**弃用GDP目标仍言之过早**

国际货币基金组织(IMF)和一部分经济学家敦促中国弃用增长目标作法，以降低中国经济长期对举债型刺激政策的依赖。

但是，增长目标仍是中国决策高层的中心思想，而且许多国有企业仍以政府的指导方针马首是瞻。

“我们应该要有一套数据系统，更着重于高质量发展，但彻底取消增长目标就太过了，”消息人士之一表示。(完)